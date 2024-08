168 hodin nebyl jediný pořad, který porušil kodex. Zruší Souček i Události? ptá se radní Ježek

Rada České televize několik hodin probírala okolnosti zrušení pořadu 168 hodin. Přestože generální ředitel Jan Souček původně říkal, že by svou účastí na tomto zasedání legitimizoval porušení zákona, nakonec své rozhodnutí radním vysvětloval. „Fascinuje mě, jak pružně vyvíjí své názory. Samo o sobě je to úplný nesmysl, legitimizovat protiprávní jednání nelze žádným způsobem. A rozhoduje o něm jedině soud,“ konstatuje radní Vlastimil Ježek. Interview Plus Praha 15:49 20. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radní ČT Vlastimil Ježek | Foto: Věra Luptáková

„Koncem července bylo 168 hodin špatný pořad, ale skvělá Fridrichová. Nyní je to nejhorší novinářka všech dob a její absolutně neschopný tým,“ pozastavuje se Ježek mimo jiné nad vývojem hodnocení hlavní tváře a autorky pořadu ze strany šéfa televize Jan Součka.

Podle něj se Rada má zabývat okolnostmi zrušení pořadu, který v neděli večer sledovalo půl milionu diváků. „A to zejména tehdy, když ke zrušení dojde uprostřed prázdnin poté, co byl schválen výrobní úkol pro podzimní schéma, kde pořad 168 hodin byl,“ podotýká.

Souček mimo jiné argumentuje rozhodnutími Rady České televize i Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které u pořadu několikrát konstatovaly porušení Kodexu ČT. „Takových rozhodnutí padlo mnohem víc a týkaly se třeba i Událostí. Kolik takových rozhodnutí je potřeba, abychom je zrušili?“ ptá se Ježek.

„Čím méně odpovědí na své otázky dostáváte, tím více otázek vás napadá. A když vás napadne, že za zrušením pořadu mohou být externí vlivy, tak by každý měl být velmi obezřetný. Českou televizi nechť řídí ředitel a jeho tým, ale ředitele nechť neřídí někdo, kdo v České televizi nepracuje,“ dodává.

Ježek přiznává, že nemá důkazy o tom, že by Souček jednal pod vlivem zvenčí, byť se mu to tak jeví. „I kdybyste byl nespokojen s vývojem 168 hodin, tak napřed vyvinu nový formát, který bude lépe naplňovat veřejnou službu v oblasti publicistiky. To se nestalo,“ konstatuje.

Pořad 168 hodin podle něj do vysílání přinášel kritickou publicistiku a ve své pravidelné rubrice Malostranské korekce také satiru, která s jeho zrušením zcela mizí.

