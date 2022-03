‚Nevíte, kdy budete pomoc potřebovat vy‘. Pražský Šatník nabízí uprchlíkům to, co zrovna potřebují

Ukrajinští občané prchající před válkou mohou přicházet do Šatníku v Pražské tržnici v Holešovicích pro materiální pomoc. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz



Přinesly si jen to, co pobraly - a někdy ani to ne. Maminkám z Ukrajiny, které potřebují třeba hygienické potřeby nebo oblečení pro děti, pomáhá nadační fond Šatník. Z pražské holešovické tržnice si můžou od pondělí do soboty odnést to, co tam mezitím nosí dárci, kteří chtěli pomáhat. Šatník s dárci a organizátory, který je pro potřebné otevřený od pondělí do soboty vždy do 10.00 do 17.00, sbírky navštívil Radiožurnál.