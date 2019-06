Když se prokáže, že Babiš je ve střetu zájmů, je to pro mě červená linie, říká Maláčová

Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí rozhodně nebere demonstrace, a v úterý už zcela zaplněné pražské Václavské náměstí, na lehkou váhu. Jenže další postup v případném premiérově střetu zájmů má svá pravidla. „Musí se to projednat, musí se to dobře vysvětlit, což je úkol zejména pro premiéra Andreje Babiše a hnutí ANO,“ říká v Interview Plus Jana Maláčová. Praha 22:02 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jana Maláčová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jakmile budeme mít konečný výsledek, tak podle toho, jaký bude, tak z toho taky musejí být vyvozeny důsledky,“ dodává Maláčová.

Už v úterý se podle ní ČSSD v Poslanecké sněmovně jasně vyjádřila. „Postavili jsme se k tomu čelem, auditorským nálezem by se měly zabývat nejen příslušné orgány, ale i Nejvyšší kontrolní úřad… Až budeme mít oficiální, konečnou zprávu Evropské komise, tak budeme postupovat tak, jak je to běžné.“

Nálezy předběžné zprávy auditorů, podle které je premiér ve střetu zájmů, „jsou závažné a samozřejmě mě velmi znepokojují. Počkejme, ne ale na překlad z angličtiny, kterou všichni umíme. Tady je důležité vidět finální závěr, a ne jen návrh,“ zopakovala.

‚Červená linie‘

Je nějaká „červená linie“, přes kterou by sama Maláčová nebyla ochotna jít a odešla by i z vlády? „Kdyby se opravdu prokázalo, že premiér je ve střetu zájmů, tak by to, alespoň za sebe mohu říct, byla ta červená linie… Je to tak závažná věc, že by to bylo dál velmi složité a těžko udržitelné,“ odpověděla.

Ministryně pak má plnou důvěru v kompetentnost státní správy a příslušných řídích orgánů na ministerstvech pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu nebo životního prostředí. Včetně ministerstva financí, které je tady platebním a certifikačním orgánem státu.

„Tito lidé jsou podle zákona o státní službě ochráněni před poltickým vlivem a já mám důvěru v to, že konají a budou konat v souladu s platnými předpisy… Plno z nich znám, myslím, že jsou kompetentní a uvědomují si závažnost situace.“

‚Demonstrace beru velmi vážně‘

Babiš před svým odletem do Británie prohlásil, že bude o celém problému chtít mluvit s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem a přidal, že považuje evropské auditory i právníky za nekompetentní. Místopředsedkyně vládní koaliční strany na to řekla: „Nevím, jak k tomuto názoru dospěl, ale není to šťastná situace. Obecně, takovéto hodnocení předsedovi vlády nepřísluší.“

Samotné demonstrace Maláčovou ale klidnou nenechávají. „Velmi bedlivě to sleduji. Myslím, že demonstrací už bylo hodně a postupně nabírá i jejich síla. Není to žádný příjemný pocit, pokud lidé, kteří vyjadřují svůj svobodný názor, už kromě demise ministryně Marie Benešové teď požadují i demisi premiéra. Nic příjemného to není,“ přiznává osobní emoce Maláčová.

„Bude to znít lehce cynicky, ale je dobře, že žijeme v zemi, kde lidé mohou svobodně vyjadřovat svůj názor,… ale v tuto chvíli by měl reagovat hlavně premiér, který to, jak sleduji z médií, opravdu průběžně komentuje. Je jeho odpovědností přemýšlet, proč lidé mají takový názor a proč chtějí jeho demisi. Je to otázka jeho politického působení,“ dodává Jana Maláčová.

Celý rozhovor s ministryní práce a sociálních věcí, který se v další části týkal chybějících dvou miliard na sociální služby, si poslechněte v audiozáznamu. Interview Plus moderoval Michael Rozsypal.