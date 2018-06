Kauza Babiš ve svazcích StB? ‚Do 15. června podám k lidskoprávnímu soudu žalobu na Slovensko,‘ oznámil premiér

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš chce do poloviny června žalovat Slovensko u Evropského soudu pro lidská práva. A to kvůli rozsudku o jeho údajné spolupráci s StB. Babiš to řekl ve středu na Pražském hradě poté, co ho prezident jmenoval podruhé premiérem.

