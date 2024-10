ANO v Královéhradeckém kraji tahá za silnější provaz. Koalice by se jim ale hodila, soudí politolog

Od krajských voleb uběhly dva týdny a v jedenácti ze třinácti krajů už je jasné, kdo je po těchto volbách povede. Sedm hejtmanů by mělo mít hnutí ANO, které si tak výrazně polepší. V končícím volebním období mělo tři hejtmany. Nejkomplikovanější je zatím povolební jednání v Královéhradeckém kraji. „Jednání se nevedla úplně harmonicky. Ty osobní vztahy nejsou dobré,“ říká pro Radiožurnál politolog Petr Jüptner. Rozhovor Praha 16:22 6. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Petr Koleta (ANO), Martina Berdychová (Východočeši), Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a hejtman Martin Červíček (ODS) před povolebním vyjednávání o možné spolupráci mezi vítězem krajských voleb hnutím ANO a druhými v pořadí Silnými lídry pro kraj (ODS, KDU-ČSL, Východočeši), 23. září 2024 | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

Když začneme od konce, proč právě v Královéhradeckém kraji jsou ta povolební jednání nejkomplikovanější?

Asi jsme dopředu čekali, že Středočeský a Královéhradecký kraj budou patřit k těm, kde ta jednání budou nejvíce komplikovaná. Když jsme pozorovali zprávy v médiích po volbách, tak bylo vidět, že Martin Červíček (ODS) by rád pokračoval ve funkci hejtmana.

Na druhou stranu i lídr hnutí ANO velmi kategoricky trval na tom, že musí získat hejtmanský post. Dále bylo vidět v médiích, že ta jednání se nevedla úplně harmonicky. Ty osobní vztahy nejsou úplně dobré, možná právě kvůli těmto osobním ambicím. Na tomto se pravděpodobně ta jednání zasekla.

Hnutí ANO tahá v jednáních za o něco silnější provaz. Na druhou stranu by se hnutí ANO určitě hodilo, kdyby se mohlo spojit kvůli stabilitě budoucí koalice právě se Silnými lídry pro kraj (ODS, KDU-ČSL, Východočeši).

Hnutí ANO vyhrálo krajské volby v Královéhradeckém kraji, má osmnáct mandátů. Na druhém místě jsou Silní lídři pro kraj, což je spolupráce KDU-ČSL a také ODS, ta má třináct mandátů. Máte pocit, že včerejší (sobotní) krok Martina Červíčka, kdy se rozhodl a oznámil, že už se nebude účastnit dalších vyjednávání, že může odblokovat tu situaci?

Já nemám úplně informace zevnitř těch jednotlivých politických stran. Vnímám ten krok Martina Červíčka tak, že zatímco on chtěl pravděpodobně hrát vabank v těch jednáních a chtěl skutečně přijít s nějakou ultimativní pozicí, tak možná zevnitř jím vedené koalice přišel tlak na o něco měkčí postup tak, aby té dohody bylo dosaženo.

V určitém slova smyslu se ta jednání mohou zjednodušit. Na druhou stranu tento krok může ta jednání i dále zkomplikovat, protože může dojít k nějakému vnitřnímu pnutí uvnitř té koalice, která je tvořená hned třemi subjekty a z určitého pohledu to může být i komplikace.

Navíc by mohlo dojít hypoteticky i k rozpadu toho zastupitelského klubu Silných lídrů pro kraj.

Pragmatický charakter

Vy už jste se zmínil o druhém kraji, kde ta jednání pokračují a kterému se věnuje velká pozornost, a to o Středočeském kraji. Tam jednají hnutí STAN a koalice Spolu. Místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček v pátek řekl, že ANO bude v opozici. To jednání hnutí STAN a Spolu ale není hladké. Navíc tyto dva subjekty by měly jen tu nejtěsnější možnou většinu jednoho hlasu. Dohodnou se STAN a Spolu? Pokud se dohodnou, bude to stabilní řešení?

V tuto chvíli to vypadá, že se STAN a Spolu dohodnou. Kladu si otázku, zda to bude stabilní řešení. Dost možná bych řekl, že nikoliv.

Tato koalice vzniká částečně pod silným tlakem shora a bude mít většinu pouhého jediného hlasu, což to její fungování může výrazně zkomplikovat.

Dosavadní hejtmanka Petra Pecková (STAN) si toho je vědoma a prohlásila, že určité věci bude potřeba projednávat i s opozicí. Navíc, a to platí i pro ten Středočeský i pro ten Královéhradecký kraj, se můžeme dočkat ještě nějakých překvapení. Jedna věc je ta dohoda, která bude uzavřena, a druhá věc je to konkrétní hlasování na ustavujících jednáních krajských zastupitelstev.

Víme z minulosti, že ne vždycky jsou ty zastupitelské frakce jednotlivých stran úplně disciplinované. Takže nemůžeme úplně vyloučit ani to, že i v krajích, kde k nějaké dohodě dojde, tak následně nedojde k nějaké kolizi na ustavujícím jednání krajského zastupitelstva při obsazování nějakého postu.

Když se podíváme na zbývající kraje, hnutí ANO by z těch zbývajících jedenácti mělo mít sedm hejtmanů. Složení koalice je ale v jednotlivých krajích dost rozdílné. Od Karlovarského kraje, kde zřejmě ANO povládne samo, přes koalici ANO se STAN v Plzeňském a Zlínském kraji, koalici ANO s ODS v Ústeckém kraji až po koalice hnutí ANO s SPD, Trikolorou a PRO na Vysočině v Olomouckém a Moravskoslezském kraji, je toto jasný důkaz, že krajská politika je něco jiného než ta celostátní?

Z hlediska konkrétního fungování těch krajských samospráv skutečně ano. V tom máte naprosto pravdu.

Zatímco ve volebních kampaních pro krajské volby se používají i ta parlamentní témata, tak to konkrétní fungování, uzavírání koalic i fungování krajských samospráv ve volebním období, má velmi pragmatický charakter a v tomto jsou ty pestré koalice poměrně očekávané.

My víme už z minulosti, že na krajské úrovni nebyl žádný problém ve spolupráci například ODS a ČSSD, případně ODS a hnutí ANO.

Velmi často strany uzavírají koalice s těmi stranami, se kterými už mají nějakou zkušenost, na které se mohou spolehnout. Vzhledem k té potřebě, aby koalice byla stabilní, tak se často uzavírají širší koalice napříč celým politickým spektrem.