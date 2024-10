Pracovat na české důchodce nebudou jen mladší lidé, ale i roboti a automaty, je přesvědčený Juchelka

Opozice se v Poslanecké sněmovně snaží zabránit vládě v prosazení reformy penzí. Podle hnutí ANO by měly důchody růst rychleji a zároveň by se neměl zvyšovat věk pro odchod do penze nad 65 let. „Toto nenazýváme důchodovou reformou, protože zde chybí to základní, a to jsou příjmy. A ty musíme řešit. Jinak se systém bude propadat do deficitů,“ říká pro Český rozhlas Plus poslanec a stínový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO).

Interview Plus Praha 21:12 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít