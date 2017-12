Babiš jako výjimka. 'K bohatým jsou lidé podezřívaví. On má kouzlo tento odpor překonat,' tvrdí sociolog

Andrej Babiš z hnutí ANO nepostupuje tradičně, je to ale součást jeho image. „V demokracii by se měly dodržovat některé procedury,“ říká ale sociolog akademie věd Tomáš Kostelecký. Podle jeho slov je šéf hnutí ANO do jisté míry výjimka: lidé totiž zpravidla bývají k velmi bohatým podnikatelům podezřívaví. Praha 18:48 2. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman na začátku prosince jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. | Foto: PETR TOPIČ / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Prezident Miloš Zeman na začátku prosince jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše premiérem. A o týden později i jeho vládu. Úspěšný podnikatel a vlastník mediálního domu, který ovšem svůj majetek převedl do svěřenského fondu, tak dokončí svůj přerod v politika.

Jeho vítězství v říjnových volbách ukázalo, jakou má podporu u voličů. Kde se ale tato podpora bere? „To není úplně jasné. Část lidí byla spokojena s jeho prací na ministerstvu financí, část souhlasí s programem hnutí ANO, někteří ho stále mohou volit i z protestu,“ říká ředitel Sociologického ústavu Akademie věd ČR Tomáš Kostelecký.

Babiš jako výjimka

Slovní spojení „bohatý podnikatel“ u nás dosud mělo spíš negativní význam a ani případ budoucího českého premiéra na tom podle Kosteleckého nic nezmění.

„Babiš je v tomto výjimka, lidé jsou spíše podezřívaví k těm velmi bohatým. On má kouzlo tenhle odpor překonat a jeho voličům to nevadí,“ myslí si.

Při vyjednáváních o obsazení Poslanecké sněmovny i sestavování vlády Babiš prosazuje svou. Nemá zatím ani dojednanou podporu své menšinové vlády. „Rozhodně nepostupuje tradičně, je to i součást jeho image. Je otázka, jestli je to dobře. V demokracii by se měly dodržovat některé procedury. Uvidíme, jak proběhne hlasování o důvěře vládě.“

O podobě Babišovy vlády zatím mnoho nevíme. Svou nominaci na ministerstvo obrany potvrdila Karla Šlechtová z hnutí ANO. Na ministerstvo zahraničí se přesune Martin Stropnický (ANO) a resort dopravy by i nadále měl řídit Dan Ťok (nestraník za ANO). Pokračovat by měl i Richard Brabec a Robert Pelikán (oba ANO).

Ministrem zdravotnictví v budoucí vládě bude zřejmě poslanec za ANO Adam Vojtěch, ministrem kultury muzikolog Ilja Šmíd a ministryní pro místní rozvoj nynější náměstkyně úřadu a poslankyně za ANO Klára Dostálová (více si můžete přečíst ZDE).

„Je to neobvyklé. Ukazuje to, jak velkou moc Andrej Babiš má uvnitř hnutí ANO. Na druhou stranu je otázka několika dní, než se jména ministrů dozvíme. Větší problém ale je, že se zatím nerýsuje žádná většina, která by té vládě dala důvěru,“ uzavírá Kostelecký.