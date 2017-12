Vznikající vláda zná další ministry. Babiš potvrdil vedoucí zdravotnictví, kultury a místního rozvoje

Ministrem zdravotnictví v budoucí vládě má být poslanec za ANO Adam Vojtěch, ministrem kultury muzikolog Ilja Šmíd a ministryní pro místní rozvoj nynější náměstkyně úřadu a poslankyně za ANO Klára Dostálová. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš to v pátek potvrdil České televizi. Praha 13:44 1. 12. 2017 (Aktualizováno: 14:35 1. 12. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čerstvý poslanec Adam Vojtěch stojí za zdravotnickou částí programu hnutí ANO | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rohlas

Jedenatřicetiletý Vojtěch je Babišovým poradcem pro zdravotnictví a v současné době působí také jako člen správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. V letech 2013 až 2014 byl právníkem ve společnosti MAFRA, v červnu 2014 se stal tajemníkem na ministerstvu financí. V minulosti byl známý coby zpěvák a hudební skladatel, v roce 2005 se zúčastnil talentové pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar.

Pětašedesátiletý Šmíd byl dlouholetým předsedou Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR a současně i zástupcem ČR v mezinárodní asociaci živého umění PEARLE se sídlem v Bruselu. Působil i jako expert v několika komisích EU. Jako ředitel Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK (2006-2012) čelil dlouhodobé kritice od svých spolupracovníků a v roce 2012 sám rezignoval.

Šestačtyřicetiletá Dostálová je od listopadu 2014 první náměstkyní pro regionální rozvoj. O tom, že by se mohla stát ministryní pro místní rozvoj, se spekulovalo už na podzim 2014, když tehdejší šéfka resortu Věra Jourová odešla do Evropské komise. Nakonec hnutí ANO do této funkce nominovalo Karlu Šlechtovou.

Chybí už jen ministr školství

Klára Dostálová pro Radiožurnál uvedla, že by se jako ministryně pro místní rozvoj chtěla skutečně soustředit na veřejné investování a výstavbu. „Ministerstvo pro místní rozvoj by mělo být partnerským ministerstvem pro kraje, města, obce – to znamená, aby cítili v Praze své zázemí. Je také nutné se připravit na to, že nám budou docházet zdroje z evropských fondů a je třeba připravit národní dotační programy tak, aby se nedublovali, ale naopak aby pomáhali městům a obcím pro strategické investice,“ přiblížila Radiožurnálu své plány Dostálová.

Babiš, jehož ANO vyhrálo volby, chce sestavit menšinový kabinet doplněný o nestraníky. Prezident Miloš Zeman tento návrh podpořil. Z patnáctičlenné vlády zatím nebylo potvrzeno pouze jméno ministra školství, pravděpodobně se jím ale stane náměstek úřadu zodpovědný za vysoké školy Robert Plaga.

V Babišově vládě bude devět ministrů, kteří dosud v kabinetu nezasedali. Mezi členy kabinetu budou čtyři ženy. Ve vládě budou pokračovat dosavadní ministři ANO, tedy Richard Brabec, Dan Ťok, Martin Stropnický, Robert Pelikán a Karla Šlechtová. Dosavadní ministryně pro místní rozvoj Šlechtová už potvrdila, že je adeptkou na ministryni obrany. Stropnický by se měl přesunout do Černínského paláce.

Zeman avizoval, že Babiše jmenuje premiérem 6. prosince a jeho vládu o týden později.