Vytírat denně a žehlit i ponožky, přikazoval vůdce Richard svým stoupencům. Jeho zabití dál řeší soud

Městský soud v Praze v pondělí dál projednával případ usmrcení Richarda Šiffera z října 2022. Proces se po více než roce chýlí ke konci, v pondělí se prováděly listinné důkazy. Jedním z nich byla i mnohastránková ručně psaná charakteristika Šiffera, kterou během šesti měsíců ve vazbě sepsala obžalovaná důchodkyně Irena. V ní popsala jeho praktiky, posedlost hygienou i způsoby, kterými k sobě své stoupence připoutával. Kutnohorská sekta Praha 13:33 27. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zubařka Magdalena poslední rok žila s vůdcem sekty Richardem | Zdroj: koláž iROZHLAS.cz

Text přečetla Irenina právní zástupkyně v rámci zakládaní listinných důkazů. Charakteristika začíná popisem Šifferova dětství a komplikovaného vztahu s otcem. Obžalovaná sepsala, že Šiffer svého otce Antonína, který podle něj mučil celou rodinu, předstihl v léčitelství už jako dítě.

Učitelka v důchodu se ve vzpomínkách také vracela k tomu, jak své klienty léčil. „Říkal, že tu na Zemi má vyšší poslání a že léčení lidí je (a bylo) něco jako ‚vedlejšák‘,“ stojí v popisu.

ON, náš vůdce: jak fungovala sekta plná psychického nátlaku a teorií o pekle i elfech Číst článek

Vůdce pro své stoupence také nastavil řadu pravidel, podle kterých měli žit. Následovníkům doporučoval například vytírat jednou denně, do každé várky prádla přidávat půl kila sody a žehlit všechno oblečení, včetně ponožek a spodního prádla. Pravidla se týkala také životního stylu. Šiffer vyžadoval denní cvičení, užívání doplňků stravy a zdržení se pití alkoholu nebo kávy.

Podle Ireny pravidla všichni stoupenci dodržovali, „aby byla jejich těla méně zatěžovaná a Ríša s nimi měl menší práci, co se týká léčení“.

Šiffer měl podle obžalované extrémní smysl pro detail a v popisu připomněla, že on sám tvrdil, že má autistické sklony pro pořádek. „Nikdy jsem si netroufala přijet k němu nevysprchovaná, nepřevlečená, nenavoněná,“ napsala Irena.

Šiffer se svými nejbližšími stoupenci podle obžalované jezdil i na zájezdy k moři. Ve vybrané skupině lidí se Irena poprvé ocitla v roce 2015. Kutnohorský léčitel jí před odjezdem měl říct, že mluvil s hotelovými kuchaři, kteří slíbili, že v termínu jejich pobytu zajistí speciální stravu.

Irena ovšem podotkla, že nemluvil žádným cizím jazykem a nikdy netelefonoval s lidmi, které neléčil. „Dovtípila jsem se, že to byla nějaká forma telemostu, přenosu myšlenek, vnuknutí. Na to, jak to opravdu dělá, jsem se nikdy nezeptala,“ popsala.

Stoupenci: Léčitel slíbil, že ji nechá zhubnout. ‚Byla jsem fakt živá kostra,‘ vzpomíná bývalá klientka Číst článek

Kolem roku 2019 měl Šiffer začít „vypouštět lidi“, tedy odmítat je dále léčit. „Dělal to neosobním způsobem. Zčista jasna napsal někomu SMS, ať už nechodí. Nebo někoho z nás pověřil, ať někomu zavoláme, že už nemá chodit, že už ho nechce léčit,“ popsala Irena. Šiffer podle ní postupně ztrácel motor.

U soudu se také četl e-mail, ve kterém dcera obžalované Ireny v roce 2021 žádala o pomoc religionistu a odborníka na sekty Zdeňka Vojtíška.

Jednání bez veřejnosti

Část soudního jednání v pondělí proběhla za zavřenými dveřmi, jelikož se soudní senát na návrh státní zástupkyně rozhodl udělat jednání neveřejné. Část důkazů, které se předkládaly, totiž souvisí s další větví případu kutnohorské sekty. Tu ale aktuálně řeší policie v přípravném řízení, které je neveřejné.

Zubařka a důchodkyně podle obžaloby usmrtily Šiffera po půlnoci na 4. října 2022 v bytě důchodkyně v pražských Hájích. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít.

Podle státní zástupkyně pak muž dobrovolně spolkl lék, který měl zklidňující a hypnotické účinky. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou muž podle obžaloby zemřel.

Obě ženy s mrtvým mužem zůstaly v bytě. Podle obžaloby vyčkávaly u jeho postele, až jeho tělo zmizí, protože jim to před svou smrtí sliboval. Když tělo do dalšího dne nezmizelo, uklidily, převlékly se a šly věc společně oznámit na policii.

Příběh Kutnohorské sekty odhaluje investigativní podcast Stoupenci.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání, během kterého vystoupí autoři revizního znaleckého posudku obou žen z oblastí psychiatrie a psychologie, je nařízeno na 27. května 2024. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.