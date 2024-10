Blokaci ‚dezinfowebu‘ AC24 posoudí znalci. Soud chce prozkoumat obsah i způsobenou škodu

Spor o blokování takzvaného dezinformačního webu AC24.cz se táhne už déle než dva roky a stále se nechýlí ke konci. Po důkazech a výslechu bezpečnostního ředitele operátora T-Mobile Jakuba Ludvíka, který o blokaci ve firmě rozhodl, nařídil soudce Radovan Kulhánek vypracování dvou znaleckých posudků. První má zkoumat způsobenou škodu, druhý pak určit, jestli na stránce byl před začátkem války na Ukrajině „dezinformační“ obsah. Původní zpráva Praha 17:49 10. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Web AC24.cz žaloval společnost T-Mobile kvůli blokaci stránek po začátku | Zdroj: printscreen AC24.cz

Ani po více než dvou letech soudního jednání o blokaci webu AC24.cz operátorem T-Mobile, se celý spor nechýlí ke konci. Na říjnovém jednání soudce rozhodl o tom, že nechá vypracovat dva znalecké posudky, které mu mají s rozhodováním v případu pomoci.

První má zkoumat, jaká škoda webu blokací vznikla. A to i na základě prozkoumání účetnictví webu, ke kterému by měl znalec získat přístup. Ačkoliv původně bylo zamýšleno, že by se zkoumaly zisky webu za posledních 10 let, advokátka webu Denisa Sudolská požadovala, aby se zkoumalo účetnictví jen za poslední tři roky – tedy srovnání dosahů s rokem před blokací. S touto úpravou soudce Radovan Kulhánek nakonec souhlasil.

„První posudek je v pořádku, protože pokračujeme v tezi, že řešíme ušlý zisk. My si sice myslíme, že jsme tu škodu precizně vyčíslili už v samotné žalobě, ale s tímto znaleckým posudkem problém nemáme, protože díky němu směřujeme do finále,“ konstatuje Sudolská. S čím má advokátka problém, je ale druhý posudek z oboru informačních a komunikačních technologií, o který si požádala společnost T-Mobile.

„Měl by zjišťovat skutečnosti týkající se obsahu AC24 v inkriminovaných dnech těsně před započetím ruské invaze na Ukrajinu. Konkrétně to, zda existovaly morální důvody, aby se privátní subjekt jako T-Mobile mohl rozhodnout omezit služby, které poskytuje svým zákazníkům – konkrétně náhled na stránky webu AC24.cz, které se mohly zdát jako dezinformační,“ vysvětlil advokát T-Mobile Lukáš Blahuš, který trvá na tom, že tento posudek je klíčový k posouzení morálnosti zisku webu.

Web AC24.cz AC24.cz je server, který se označuje jako nezávislý zpravodajský web, ministerstvo vnitra ho však považuje za „kvazimédium“ a poukazuje na to, že šíří také „kremelské propagandistické a dezinformační narativy“. Nadační fond nezávislé žurnalistiky ho zase označuje za konspirační a řadí ho do kategorie takzvaných „alternativních webů“. Server založil v roce 2011 podnikatel Ondřej Geršl, jehož proklamovaným cílem při zakládání webu bylo „změnit myšlení lidí, debatovat o současném světě v širších souvislostech a klást nepříjemné otázky“. Byl to ale sám Geršl, který v rozhovoru pro americký server CodaStory.com přiznal, že falešným informacím se jeho stránka nevyhýbá. „Podívejte se, náš web není nejpravdomluvnější nebo nejdůvěryhodnější. Nechceme, aby naši čtenáři byli závislí pouze na jednom zdroji informací. Měli by si být schopní srovnávat informace z více zdrojů,“ řekl.

„To ale se současným sporem nesouvisí. Celou dobu říkáme, že pojem dezinformace v české legislativě neexistuje. Pokud je tady ambice, aby znalec prošel obsah webu AC24.cz a určil, jestli je tam poctivý či nepoctivý obsah, tak to se soudním řízením na určení ušlého zisku vůbec nesouvisí,“ oponuje Sudolská.

Soudce Kulhánek ale tyto námitky odmítl. „Musím se vypořádat s námitkami i žalované strany, které byly řádně podány,“ hájil své rozhodnutí posudek nechat vypracovat.

‚Poskytnu součinnost‘

Současně soudce ještě vyslechl posledního svědka, kterého zatím T-Mobile předvolal. Byl to bezpečnostní ředitel operátora Jakub Ludvík. Ten měl o blokaci takzvaných dezinformačních webů rozhodnout po začátku války na Ukrajině a výzvě Vojenského zpravodajství, což je zpravodajská služba spadající pod ministerstvo obrany, která se zabývá rozvědnou i kontrarozvědnou činností. Vedení firmy pak o tomto svém kroku informoval.

„Jako kritická infrastruktura státu spolupracujeme se silovými složkami státu. V době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, jsme byli osloveni Vojenským zpravodajstvím, abychom provedli součinnost při omezení přístupu na některé webové stránky. A toto jsme jako společnost, která zastává demokratické hodnoty a považuje za svou povinnost poskytnout silovým složkám demokratického státu součinnost, provedli,“ vysvětlil Ludvík před soudem.

Zároveň popřel, že by firma jakkoliv posuzovala obsah z hlediska „morality serveru“. „Jako zástupce soukromé firmy jsem rozhodně neposuzoval obsah, to jsem nechal na povolanějších organizacích. Vojenské zpravodajství považuji za jednu z nich,“ vypověděl s tím, že už si nevzpomíná, jakou formou mu byl pokyn k omezení webu Vojenským zpravodajstvím vydán.

Po dotazu advokátky webu Sudolské, zda tímto Ludvík postupoval v souladu s evropským nařízením o síťové neutralitě a zda jednal transparentně, uvedl, že ano. „Když jsem silovou složkou demokratického státu požádán o součinnost, poskytnu ji,“ konstatoval.

Spor o blokování

Celý spor se táhne již déle než dva roky. Odstartoval ho web AC24 žalobou na operátora, firmu T-Mobile, který jeho stránku zablokoval krátce po ruském vpádu na Ukrajinu. Po prvotním neúspěchu před Obvodním soudem pro Prahu 4 následovalo odvolání k pražskému městskému soudu. A ten už dal Geršlovi v jeho žalobě za pravdu. Informovaly o tom Seznam Zprávy.

Jak popsal na základě získaného usnesení iROZHLAS.cz, soud konstatoval, že blokování webů na základě „nezávazné žádosti státních institucí“ jde proti evropskému nařízení o síťové neutralitě a firma T-Mobile tak za své rozhodnutí musí nést odpovědnost. A to třeba i tím, že uhradí webu AC24 vzniklou škodu.

Geršl požaduje po operátorovi bezmála 93 tisíc korun. V průběhu líčení už ale z jeho strany padl i výrazný ústupek – návrh na odškodné ve výši jedné koruny.

„Ušlý zisk je pouze symptomatický ke zcela protiprávnímu jednání poskytovatele internetu. Náš klient se v řízení domáhal primárně odblokování a následně pak konstatování nezákonnosti jednání poskytovatele internetu, v důsledku kterého mu vznikla škoda, když nezákonnost jednání je předpokladem práva na náhradu škody,“ vysvětlila stanovisko webu advokátka Sudolská.

K blokaci asi dvacítky webových stránek došlo na základě výzvy Vojenského zpravodajství. To vyzvalo k podobnému kroku svým dopisem organizaci NIX.CZ, která sdružuje poskytovatele připojení k internetu v Česku (včetně T-Mobile), aby se předešlo šíření „nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží agresorovi k obelhávání a manipulování obyvatel České republiky“.

Zpravodajci přitom v dokumentu, který už server iROZHLAS.cz dříve zveřejnil, ujišťovali, že blokací poskytovatelé internetu evropské nařízení o síťové neutralitě neporuší. „Stát má právo bránit svou integritu proti dezinformacím, jimž jsou vystaveni jeho obyvatelé,“ psalo Vojenské zpravodajství v dopise. To stejné pak shodně konstatovali i ministři za STAN Jozef Síkela a Vít Rakušan, kteří byli na stejnou věc dotazováni.