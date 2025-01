Bradáčová nemá pokoru, tvrdí novinář. ‚Jiné jméno ve veřejném prostoru nebylo,‘ namítá advokát

Lenka Bradáčová míří na nejvyšší post české veřejné žaloby. Funkce nejvyšší státní zástupkyně se ujme v dubnu po Igoru Střížovi, který kvůli rodinným a osobním důvodům v půlce svého mandátu rezignoval. „Myslím si, že kdo aspiruje na nejvyšší post, má být také vidět,“ obhajuje volbu Bradáčové advokát a někdejší novinář Tomáš Nahodil. „To není soutěž o to, kdo je nejkrásnější,“ oponuje v pořadu Pro a proti novinář Petr Dimun z Czech News Center. Pro a proti Praha 23:23 14. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti Pavel Blažek a vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane Nahodile, vy jste napsal, že volba Lenky Bradáčové je správná a logická. Proč?

Tomáš Nahodil: Když se hovořilo o novém nejvyšším státním zástupci nebo nové nejvyšší státní zástupkyni, nevybavil jsem si žádné jiné jméno, které by to mohlo být. Žádné takové ve veřejném prostoru nebylo.

Přestože svoji práci určitě odvádějí kvalitně i na nižších stupních – to znamená na krajských, na okresních zastupitelstvích anebo třeba i na nejvyšším státním zastupitelství, na obou vrchních státních zastupitelstvích – další jiní státní zástupci, ti běžní, řadoví nebo náměstci vedoucích, tak mě na první dobrou nenapadlo žádné jiné jméno.

A to je podle vás dostatečná kvalifikace, že ve veřejném prostoru se neobjevilo jiné jméno?

Nahodil: Ne, ne. Nehovořím o kvalifikaci. Myslím si, že kdo aspiruje na nejvyšší post, má být také vidět. A to nejenom, pokud jde o státní zastupitelství, ale stejně tak pokud jde o justici anebo třeba o byznys.

Pane Dimune, vás jména lepších kandidátů nebo kandidátek napadla. Měl je podle vás ministr spravedlnosti na stole?

Petr Dimun: Samozřejmě, že je měl. Nejdřív budu polemizovat s tím, že kandidát na tuto funkci má být primárně vidět. To není soutěž miss, to není soutěž o to, kdo je nejkrásnější a nejlépe zvládá mediální vystupování. To je soutěž o to, kdo se nejlépe hodí pro tuto funkci, která je spojena i s něčím, co se nazývá pokora. A tu Lenka Bradáčová nemá.

Osobnost v čele soustavy st. zastupitelství má znát obsah práce státního zástupce a jeho roli v ústavním systému, nebát se nikoho včetně sociálních sítí a médií, být všestraněji vzdělaná, respektovaná nejen v právnickém prostředí, bezúhonná a reálně nepřičitatelná k žádné… — Pavel Blažek (@blazek_p) January 8, 2025

Co se týče dalších kandidátů, tak to jméno zaznívalo, ale bohužel jenom uvnitř státních zastupitelství, a to velmi potichu, aby se náhodou ti, kteří to jméno vynáší ven, nedostali do hledáčku Lenky Bradáčové jako její kritici.

To jméno je Petr Klement, zástupce evropského veřejného žalobce. Je to špičkový odborník se znalostí jak vnitřní struktury českého státního zastupitelství a problémů českého trestního řízení, tak samozřejmě s nepopiratelným přehledem, co se týče evropské trestní politiky. Myslím si, že toto jméno mělo být ve hře. To, že nebylo zvažováno, to nechť si posoudí politici v další debatě a diskuzi.

‚Odbornost nezpochybňuji‘

Za problematickou se také považuje rychlost, s jakou bylo o Lence Bradáčové rozhodnuto. Vysvětlili ministr spravedlnosti Pavel Blažek a premiér Petr Fiala (oba ODS) dostatečně, proč je Lenka Bradáčová podle vlády nejlepší kandidátkou? Rozhodnutí vlády bylo jednomyslné.

Dimun: Jako jediný důvod z úst politiků, to znamená ministra spravedlnosti a premiéra, proč to má být Lenka Bradáčová, jsem slyšel, že je nejznámější. Ministr Blažek říkal: „Vyjděte na ulici, nikdo jiný ve spojitosti se státním zastupitelstvím než Lenka Bradáčová lidi nenapadne.“

Zúžení soustavy státních zastupitelství podporuji. Tento návrh jsem již v roce 2012 předložil @snemovna a prošel prvním čtením. Vláda Jiřího Rusnoka jej pak stáhla z dalšího projednávání.



ČTK: Budoucí šéfka žalobců Bradáčová je pro zúžení soustavy státních zastupitelství na… — Pavel Blažek (@blazek_p) January 8, 2025

Ale já si myslím, že to není soutěž miss, kterou by Lenka Bradáčová pravděpodobně vzhledem k tomu, jak se věnovala svému mediálnímu obrazu, vyhrála.

Ani svojí dlouholetou kariérou i tím, že prošla všemi stupni státního zastupitelství, nedokazuje, že opravdu je logickou a kvalifikovanou volbou? Také její odbornost nikdo nezpochybnil.

Dimun: Odbornost nezpochybňuji ani já. Když o ní píšu nebo se o ní bavím ve svém podcastu s lidmi, tak to dávám před závorku. Ona je kompetentní. Co se týče odbornosti, to není sporu.

Na druhou stranu, jsou už dnes hlasy jejích bývalých blízkých spolupracovníků, kteří říkají: „Pozor na to, jakým způsobem k té funkci přistupuje, jak s některými věcmi nakládá a jakým způsobem ona řídí.“

Ona nepřipouští chybu, veškerou kritiku vnímá jako osobní útok na svůj majestát a buduje si mediálně kult osobnosti. To jsou, myslím, všechno výhrady, které měly být při hodnocení po rezignaci Igora Stříže při vybírání nejvyššího státního zástupce normálně brány v úvahu.

A měla by se vést veřejná debata. Ten šturm, jakým způsobem vláda rychle a jednomyslně jmenovala Lenku Bradáčovou, ve mně samozřejmě budí pochybnosti – a nejenom ve mně.

Abych to přirovnal, takto se jmenuje do funkce maximálně člověk, který má na starosti na úrovni města komunální služby, odvoz odpadu. Nikoliv člověk, který má stát v čele demokratické soustavy.

Abychom byli spravedliví, také Igor Stříž byl jmenován do funkce jednomyslně. Bylo to zhruba dva měsíce před volbami. Pane Nahodile, ve vás způsob a rychlost, jakými bylo rozhodnuto, nevyvolává pochybnosti? Nechybí vám větší veřejná debata o tom, kdo by měl stanout v čele nejvyššího státního zastupitelství?

Nahodil: Z veřejných vyjádření členů vlády jsem pochopil, že rezignace současného nejvyššího státního zástupce byla oznámena ministru spravedlnosti někdy během prosince. Od té doby vyjednával jednak s koaličními partnery a jednak oslavil Lenku Bradáčovou, jestli by funkci vzala, anebo ne. To znamená, že tam uběhlo několik týdnů. Takže bych to neviděl tak, že by to bylo překotné ze dne na den.

Dnes jsem s účinností od 13. 1. 2025 jmenoval Danielu Smetanovou městskou státní zástupkyní v Praze. Vyhověl jsem tak návrhu Lenky Bradáčové, vrchní státní zástupkyně v Praze, a to po proběhlém výběrovém řízení. — Pavel Blažek (@blazek_p) January 9, 2025

Pokud vím, tak jednání s koaličními partnery bylo velice rychlé, alespoň podle toho, co říkal ministr Blažek ve vysílání Českého rozhlasu.

Nahodil: Asi ano. Ale pro fungování státu je taky důležité něco jako kontinuum. To znamená, aby nebyly zbytečně velké prodlevy v tom, že se hledá někdo na nějaké místo.

Ministr spravedlnosti Blažek je ve své funkci podruhé, před deseti lety byl také ministrem spravedlnosti. A konec konců on jmenoval Lenku Bradáčovou do současné funkce.

Ministr spravedlnosti má přehled o resortu justice a je to manažer, musí to být manažer. Pokud má oprávnění jmenovat a odvolávat justiční funkcionáře, tak prostě zareagoval rychle.

Nebylo to ze dne na den, protože jak říkám, rezignace pana nejvyššího státního zástupce a hledání jeho nástupkyně nebyly v přímém přenosu. My jsme se to potom už jenom dozvěděli, nebo případ „žijeme“ mediálně.

Měla by se Lenka Bradáčová omluvit za kauzu Vlasty Parkanové? Má budoucí nejvyšší státní zástupkyně příliš velké politické vazby? A proč je kritika Bradáčové většinou neoficiální a anonymní? Poslechněte si celé Pro a proti.