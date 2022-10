ONLINE: Třetí týden soudu v kauze Čapí hnízdo. Vypovídat má i ‚klíčová svědkyně‘ Procházková

Soud v kauze Čapí hnízdo od pondělí opět pokračuje. Na úvodní den třetího jednacího týdne si soudce Jan Šott napodruhé předvolal finanční ředitelku Agrofertu Petru Procházkovou, jejíž jméno bylo v uplynulých líčeních svědky často skloňováno. Obhájce obžalovaného Andreje Babiše z ANO Eduard Bruna ji označil za klíčovou svědkyni celého případu. Sledujeme online Praha 8:00 17. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš u soudu v Kauze Čapí hnízdo | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Naprosto zásadní. Ona byla ekonomická ředitelka. A jako ekonomická ředitelka by měla mít přehled o všech aktivitách. A pochopitelně pokud se někde něco stavělo, budovalo, ona by měla znát celý ten průběh. Paní Procházková je naprosto klíčový svědek,“ řekl Babišův obhájce na chodbách soudní budovy.

Procházkovou pozval soudce Jan Šott k podání svědectví již na konci září, tehdy se však ze zdravotních důvodů omluvila. Soud se ji proto pokusil předvolat napodruhé.

O ekonomické šéfce Agrofertu se zmínili finanční analytička a manažerka pražské pobočky banky HSBC Karolína Slancová, bankéři ze stejného domu Filip Koutný a Pavel Šlancar, Jan Bareš, který vykonával na stavbě technický dozor investora, nebo Andrej Babiš mladší, jenž uvedl, že dotyčnou potkal v centrále Agrofertu při podpisu smluv.

Procházková nastoupila do Agrofertu již v roce 1998, do roku 2013 působila jako předsedkyně dozorčí rady společnosti, od té doby zastává pozici členky představenstva. Do jejích kompetencí patří vedení účetnictví, daně, financování, vztahy s bankami a konsolidace.

Zdánlivé splnění podmínek

Státní zástupce Jaroslav Šaroch viní expremiéra Andreje Babiše a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou z dotačního podvodu, kdy farma žádala o padesátimilionovou dotaci, i když na ni podle obžaloby neměla nárok.

Obžaloba tvrdí, že předseda ANO zajistil, aby společnost Farma Čapí hnízdo zdánlivě navenek splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace na stavbu multifunkčního kongresového areálu.

Nagyová pak jako místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo podala v únoru 2008 žádost, která podniku dotaci zajistila. Rekapitulaci celého případu si můžete přečíst zde.

Babiš i Nagyová jakoukoli vinu odmítli. Podle trestního zákoníku hrozí oběma až desetileté vězení, státní zástupce pro ně navrhuje podmínky a peněžité tresty.