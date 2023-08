‚Kastelán a personál nesmí být takzvaně provozně slepí.‘ Českokrumlovský zámek vede Slavko už 35 let

Rozumí památkové péči, historii, zahradnictví, ovládá jazyky, je manuálně zručný a denně mluví s desítkami lidí různých profesí. To všechno musí zastat kastelán českokrumlovského hradu a zámku zapsaného na seznamu UNESCO. Už 35 let je jím Pavel Slavko. Poslechněte si v dnešním díle, jak je z jeho hlasu stále slyšet nadšení a zvídavost. Český Krumlov 10:42 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

„Takhle se rozhlédnu a vidím jeden problém, druhý problém. Když se podíváte takhle šikmo nahoru, tak vidíte velké boule. To je velká odchlíplá část fasády, kde stačí změna teploty a vlhkosti a půl metru čtvereční fasády vystřelí, dopadne na dlažbu, roztříští se a máme tam degradaci,“ říká kastelán českokrumlovského zámku Pavel Slavko, zatímco se rozhlíží po čtvrtém nádvoří a ukazuje na různé detaily, které je potřeba neustále řešit.

„Támhle zase nějaké nenechavé ruce ostrým nástrojem vyškrábaly do malovaného sgrafita monogram M.“

Mezitím kolem kastelána proudí stovky turistů. „Ve chvíli, kdy degradace začne převažovat a je bijící do očí, tak si turisté začínají všímat nesouladu. My máme s Krumlovem to štěstí, že ho udržujeme, řekl bych, s mírou patiny. Profesionálové – kastelán a personál zámku – musejí mít ono oko, nesmí být takzvaně provozně slepí. Musí vnímat, že z malé degradace se může stát velká a v určitou chvíli a ve správný čas je třeba ji odstranit,“ doplňuje.

Běžný den, teď v hlavní turistické sezoně, začíná pro Pavla Slavka hned brzy ráno kontrolou takzvaných nádvorníků. „Nádvorníci uklízejí spadané listí, jindy třeba povrch komunikací, který deformoval přívalový déšť. Každý den se musí areál poklidit. A všechny tyto činnosti, i související s pohybem pracovníků zahrady a jejich technikou, by měly končit někdy kolem osmé, půl deváté, kdy končí snídaně návštěvníků města a ti vyrážejí samozřejmě na prohlídku.“

Tajuplná místa

Svou rozlohou přes šest hektarů je zámek Český Krumlov po Pražském hradě druhým největším komplexem v Česku. Pavel Slavko je v jeho čele letos přesně 35 let.

„Co mě žene dál po 35 letech? Radost, touha, osobní a profesní seberealizace. Je to výlučné místo k životu. Stále jsou tu tajuplná místa, která vidím jednou za pět let. Hluboké sklepy, kouty na půdách, zámecká knihovna,“ vyjmenovává.

Také v sezoně pravidelně dohlíží na uvádění dobových oper v jeho oblíbeném zámeckém barokním divadle. „Při náročných efektech je tady až 32 osob, které ve třech patrech ovládají 32 rumpálových strojů, které zajišťují efekt výměny a efekt nájezdu na scény, buď seshora, z provaziště nebo z boku.“

Stále nové objevy

V současnosti žije Pavel Slavko mimo jiné také obnovou Letohrádku Bellarie a jeho umělé jeskyně.

„Největší překvapení byly otisky lůžek schránek perlorodky říční, kterých nakonec bylo napočítáno kolem 800 až 1000 kusů a tvořily dekorativní rámce jednotlivých stěn kolem nik. Je to chráněný živočich, jejich schránky jsou chráněny, a proto je nereálné tuto přírodninu získat v takovém množství. Nakonec nám ale pomohla moderní technologie a 3D tisk, který naskenoval schránku a začal přesně ve velikostech a poměrech, které potřebujeme, tisknout a vytvářet,“ líčí Pavel Slavko a těší se, až příští rok na jaře otevře v Bellarii další prohlídkovou trasu a přivítá první návštěvníky.