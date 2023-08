Česká Lípa chce po 14 letech zavést poplatek za odpad. Lidé mají zaplatit víc než v Liberci

V Česku je jen málo měst, kde lidé nemusí platit za svoz odpadu. Od příštího roku možná jedno z nich ubyde. V České Lípě totiž chtějí poplatek po čtrnácti letech znovu zavést. Měl by činit 960 korun za osobu na rok. Maximální možná částka je přitom 1200 korun. Pro srovnání, v sousedním Novém Boru je to 700 korun a třeba v krajském Liberci 840 korun. Česká Lípa 12:56 23. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V České Lípě se zřejmě bude znovu platit za odpady (ilustrační foto) | Foto: Iva Kokešová | Zdroj: Český rozhlas

Radnice chce znovuzavedením poplatku zejména snížit finanční zátěž města, uvedl pro Český rozhlas Liberec předkladatel návrhu Jakub Mencl za koalici Živá Lípa.

Ročně totiž svozové firmě zaplatí okolo 45 milionů korun. A do několika let to může být kvůli postupnému omezování skládkování třeba i 60 milionů. Z navrhovaného poplatku by se podle propočtu vybralo asi 30 milionů. Město má v současnosti necelých 40 tisíc obyvatel.

Nový poplatek se má dotknout téměř všech, kdo mají na území města trvalý pobyt. Výjimku mají ze zákona děti v domovech pro děti do tří let, dále osoby v ústavní péči typu domovů pro seniory nebo v chráněném bydlení. Nadto by neměli platit ani lidé se zvlášť těžkým postižením. Poplatek naopak budou muset platit také majitelé chat, bytů i rodinných domů, kde není přihlášená žádná osoba.

Na administrativu spojenou s případným znovuzavedením poplatku chce město vyhradit zřejmě dva úředníky. Na mzdových nákladech by to znamenalo asi milion korun ročně.

Další milion, tentokrát jednorázově, bude stát obeslání všech poplatníků poštou a s dalším milionem ročně se počítá kvůli vymáhání poplatků od neplatičů. Neplatiči byli, kromě blížících se voleb, také jedním z hlavních důvodů, proč se poplatek v roce 2010 rušil. Městu lidé tehdy dlužili okolo deseti milionů korun.

Opozice je ale proti tomu. Zastupitel Karel Tejnora za koalici Spolu vidí návrh jako krok zpět. Obává se nových dětských dlužníků i administrativní zátěže města i obyvatel.

Dalším opozičním uskupením je hnutí SPD, jehož zastupitelka a bývalá starostka Romana Žatecká sdělila, že návrh teprve budou projednávat ve stranickém klubu.

Zda záměr skutečně projde, bude jasné příští středu.