Kubelková, Zamrazilová a Frait. Prohlédněte si vizitky tří nových členů rady České národní banky

Prezident Miloš Zeman ve středu jmenoval tři nové členy rady České národní banky (ČNB). Viceguvernérkou centrální banky se stane Eva Zamrazilová. Od července v pozici nahradí Tomáše Nidetzkého. Dalšími jmenovanými členy jsou ředitel sekce finanční stability ČNB Jan Frait a hlavní analytička Hospodářské komory České republiky Karina Kubelková. Ve vizitkách tří ekonomů se dočtete o jejich vzdělání i dosavadním působení v oboru.

Eva Zamrazilová

Prezident Zeman ji jmenoval na post viceguvernérky České národní banky. Je první ženou, která na pozici nastoupí.

Od ledna 2018 stojí v čele Národní rozpočtové rady, tehdy nově zřízené instituce, která vznikla na základě zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Jejím cílem je provádět nezávislé hodnocení rozpočtové politiky, plnění rozpočtových pravidel nebo vydávat zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Do funkce ji navrhl koaliční kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD).

Zamrazilová již v bankovní radě centrální banky působila, jmenoval ji v roce 2008 prezident Václav Klaus. Jeho nástupce na Pražském hradě ale o šest let později její mandát neprodloužil, když do vedení centrální banky vyslal Jiřího Rusnoka (byla to tehdy první Zemanova nominace do bankovní rady).

Narodila se 8. května 1961 v Praze, kde vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické, kde v roce 1990 ukončila doktorandské studium. Vyučovala teorii statistiky a ekonomickou statistiku na Vysoké škole ekonomické (VŠE), pracovala jako vědecký pracovník v Ústavu prognózování VŠE, v Ekonomickém ústavu ČSAV a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí.

Nyní přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE, je členkou její vědecké rady. Během devadesátých let absolvovala krátkodobé stáže v zahraničí, podílela se na studiích o transformaci české ekonomiky, už tehdy spolupracovala s Českou bankovní asociací a získala zkušenosti i jako členka předsednictva České společnosti ekonomické.

Od roku 1994 až do svého nástupu do bankovní rady ČNB pracovala v Komerční bance, odcházela z funkce makroekonomické analytičky v týmu hlavního ekonoma banky. Půl roku po odchodu z centrální banky se v srpnu 2014 stala hlavní ekonomkou České bankovní asociace.

O tři roky později ji Sobotkova vláda navrhla do čela nově zřízené Národní rozpočtové rady (tříčlenný orgán volí poslanci, členy navrhují vláda, Senát a Česká národní banka), Zamrazilová se její první a dosud jedinou předsedkyní stala i bez potvrzení poslanci – sněmovna totiž o nominaci nestihla hlasovat v zákonem dané dvouměsíční lhůtě.

Národní rozpočtová rada pod vedením Zamrazilové opakovaně varovala před směřováním veřejných financí. Loni v červnu v pravidelné Zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí uvedla, že české veřejné finance zůstávají při aktuálním nastavení rozpočtové politiky a výdajů dlouhodobě neudržitelné.

Situace se za poslední rok výrazně zhoršila nejen vlivem pandemie, ale i kvůli krokům vlády Andreje Babiše (ANO), jako byl například pokles zdanění. Podle loňské zprávy rady se takzvaná dluhová brzda může prolomit již v roce 2024, tedy o 19 let dříve, než uváděla projekce z roku 2020.

Letos na jaře se Zamrazilová stala součástí týmu pro přípravu důchodové reformy, který ustavil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). V roce 2014 neúspěšně kandidovala ve volbách do Evropského parlamentu jako nestranička za ODS.

Jan Frait

Dlouholetý ředitel sekce finanční stability České národní banky už členem její bankovní rady byl mezi roky 2000 až 2006. Do funkce ho krátce před pětatřicátými narozeninami jmenoval Václav Havel.

Druhého šestiletého mandátu se však Frait nedočkal, na podzim 2006 totiž Václav Klaus místo něj a Michaely Erbenové jmenoval do bankovní rady ČNB Vladimíra Tomšíka a Mojmíra Hampla. Frait se poté stal náměstkem ředitele samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability ČNB, od roku 2010 působí v současné funkci.

Frait se narodil 28. listopadu 1965 ve Slavičíně na Zlínsku. V roce 1988 absolvoval ekonomickou fakultu dnešní Vysoké školy báňské – Technické univerzity (VŠB-TU) Ostrava, v roce 1995 na téže fakultě ukončil doktorské studium, v roce 1998 se zde habilitoval v oboru ekonomie a v roce 2002 byl jmenován profesorem.

V roce 1995 získal od České společnosti ekonomické ocenění Mladý ekonom roku. Jako pedagog je spojený zejména s Ekonomickou fakultou VŠB-TU, začínal v roce 1990 jako odborný asistent katedry ekonomie, před nástupem do České národní banky působil také jako proděkan fakulty pro vědu a výzkum.

Od roku 2010 přednáší na Vysoké škole finanční a správní. Má zkušenosti také jako člen edičního okruhu časopisu Finance a úvěr a redakční rady časopisu Ekonomická revue.

Podílel se na výzkumných projektech měnové sekce ČNB, byl členem republikového představenstva a výkonného výboru České společnosti ekonomické a Centra pro euroasijská studia na Readingské univerzitě ve Velké Británii a jejím zástupcem pro Česko.

Působil jako člen výboru pro hospodářskou politiku OECD (2004 až 2006) nebo výboru pro bankovní dohled Evropské centrální banky (2007 až 2011). Byl také členem vědecké rady Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava nebo Univerzity Karlovy v Praze.

Věnuje se zejména makroekonomii, měnové teorii a mezinárodním financím nebo finanční stabilitě. Během prvního působení v bankovní radě ČNB byl pověřen dohledem nad platebními systémy a peněžním oběhem.

O tom, že by se Frait mohl do bankovní rady vrátit, se spekulovalo už před čtyřmi roky, prezident Miloš Zeman ale do ní tehdy jmenoval Aleše Michla, který se od července stane novým guvernérem centrální banky.

Karina Kubelková

Ekonomka, hlavní analytička Hospodářské komory České republiky. Od roku 2018 je také členkou Výboru pro rozpočtové prognózy, což je poradní orgán Národní rozpočtové rady.

Úkolem výboru je posuzovat objektivitu makroekonomických a rozpočtových prognóz vypracovávaných ministerstvem financí pro přípravu státního rozpočtu. Členství ve výboru, který byl zřízen zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti z roku 2017, je čestnou funkcí bez nároku na odměnu.

Narodila se 24. srpna 1983, vystudovala Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze, její diplomová práce nesla název Kritická analýza problému dlouhodobé nezaměstnanosti a jejího řešení – zákona 35 hodin ve Francii.

Na fakultě poté začala učit a absolvovala doktorandské studium, titul MBA získala na Lyonské univerzitě. Absolvovala stáže a studijních pobyty na univerzitách v Itálii, Švýcarsku, Nizozemsku, Finsku, Indii nebo Rusku.

Během studií se angažovala v Ekonomickém klubu Mladých konzervativců. Odborně se věnuje aplikované hospodářské politice, makroekonomickému prognózování a ekonomické analýze. V Hospodářské komoře ČR je i tajemnicí Sekce hospodářské politiky, která funguje od roku 2014, od letoška je také členkou poradního sboru premiéra Pera Fialy (ODS).

Už v letech 2010 až 2014 působila jako ekonomická analytička na Úřadu vlády, od roku 2014 zpracovává ekonomické analýzy pro Kancelář prezidenta republiky. Je členkou akreditační komise České asociace MBA (od 2021), členkou České statistické společnosti (od 2018) a působí ve vědeckém grémiu České bankovní asociace (od 2017).

Na podzim 2018 byla spoluautorkou analýzy českého systému zdravotního pojištění, který vypracovala Národohospodářská fakulta VŠE a který varoval před tím, že systém není kvůli nedostatečným rezervám připraven na zhoršení ekonomické situace a případnou další hospodářskou krizi.

Materiál se nesetkal s jednoznačným přijetím. Tomáš Cikrt ho na webu zdravotnickydenik.cz označil za „prázdnou mediální bublinu a amatérský materiál, který je na hony vzdálen standardům akademické práce“, který „vychází z chybných předpokladů a jeho autoři přitom utajují metodologii vytváření žebříčku, což je u publikace výsledků zaštítěných vysokou školou zcela nepřijatelné“.

Karina Kubelková se stane teprve třetí ženou v bankovní radě České národní banky. První byla Michaela Erbenová (2000 až 2006), po ní působila v radě i nyní opět jmenovaná Eva Zamrazilová (2008 až 2014). V sedmičlenné bankovní radě ČNB nyní poprvé zasednou dvě ženy.