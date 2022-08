Výběr z médií: rekordní pololetí pro české banky a problémy plánované průmyslové zóny u Plzně

Banky mají rekordní zisky, podle předběžných statistik za prvních šest měsíců letošního roku vydělaly dohromady bezmála 54 miliard korun, píše deník E15. Plánovaná průmyslová zóna u Plzně může narazit, vadí místním i radnici, upozorňují Lidové noviny. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 8:02 2. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka, ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

E15

České banky mají za sebou nejlepší pololetí v historii, píše o tom deník E15. Podle předběžných statistik České národní banky za prvních šest měsíců letošního roku vydělaly dohromady bezmála 54 miliard korun. To je téměř o osmdesát procent víc než za první pololetí loňského roku a nebo za celý pandemický rok 2020.

Česká ekonomika ve druhé polovině roku spadne do recese. Modleme se, aby byla krátká, říká ekonom Číst článek

Bankovním domům přály hlavně rostoucí sazby České národní banky. Ta tu základní v prvním pololetí zvýšila z 3,75 na rovných sedm procent. U centrální banky si bankovní domy ke konci pololetí uložily skoro tři biliony korun, každé miliardy plyne zisk skoro 70 milionů. Letošní úroveň zisků ale není podle České bankovní asociace z dlouhodobého hlediska udržitelná.

Lidové noviny

Obce, které leží kolem plánované průmyslové zóny na území letiště v Líních u Plzně, možná neprodají developerům své pozemky, upozorňují na to Lidové noviny. Zástupci radnic včetně Plzně si stěžují na to, že s nimi nikdo detaily projektu nekonzultoval. Místním také vadí možný příliv několika tisíců gastarbeiterů.

V Líních u Plzně má vyrůst gigatovárna na baterie do elektromobilů. Pro ní samotnou by stačila armádou vlastněná plocha samotného letiště, které dnes provozuje soukromá firma. Lidové noviny ale upozorňují, že problém bude s dopravním napojením nebo ubytovnami pro potenciální zaměstnance. Kvůli této infrastruktuře by developeři museli skoupit pozemky od obcí kolem areálu.