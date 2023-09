Vedení Českého Krumlova má podezření na podvod ve sbírce, kterou za miliony pořídila předchozí radnice

Nákup sbírky dětských ilustrací za jeden milion eur byl pro Český Krumlov nevýhodný. To tvrdí současné vedení města. Minulá radnice pořídila kolekci od sběratele Otakara Božejovského do galerie v klášterech a nesmí ji 50 let prodat. Na posledním zastupitelstvu padl dokonce návrh na podání trestního oznámení kvůli možnému podvodu. Předchozí vlastník sbírky i bývalí radní nařčení z podvodu odmítají. České Krumlov 7:06 15. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výstava dětské knižní ilustrace v českokrumlovských klášterech | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Českokrumlovští radní se domnívají, že minulí zastupitelé byli při představování sbírky uvedeni v omyl. Jak doslova řekl starosta Alexandr Nogrády z hnutí ANO, byli prý podvedeni.

Město sbírku před necelými dvěma roky koupilo od sběratele a zakladatele švýcarského nakladatelství Bohem Press Otakara Božejovského za jeden milion eur. Kolekce měla zvýšit návštěvnost klášterů, kde je galerie pro děti.

Jak ale na jednání zastupitelstva upozornil nezávislý místostarosta Dalibor Uhlíř, návštěvnost sbírky tvoří jen zlomek platících. Letos ji vidělo 2500 lidí místo plánovaných 20 tisíc ročně. Navíc podle něj tehdejší zastupitelé nevěděli, že sbírku nesmí 50 let prodat.

Doklady o původu chybí

Upozornil také, že ilustracím chybí certifikáty pravosti, tudíž město nemá nárok na příspěvek z akvizičního fondu ministerstva kultury. „U řady děl nám chybí doklady o původu, což je klíčová věc. Na každé aukci dostanete takzvaný techničák, který potvrzuje, že se jedná o originál. Snažíme se udělat analýzu té smlouvy, která je pro město nevýhodná a zřejmě nevypověditelná. Máme nakoupeno něco jiného, než je uvedeno v posudku. Některá díla mají jiný rozměr, další jsou úplně jiná. Rádi bychom nechali prověřit právní a ekonomické nástroje,“ řekl Dalibor Uhlíř.

Zástupci minulého vedení města a klášterů na čtvrteční tiskové konferenci reagovali na všechny zásadní body, které zazněly na posledním zastupitelstvu. Bývalý místostarosta a kurátor klášterů Ivo Janoušek upozornil, že nemožnost prodeje po dalších 50 let byla jasně uvedena v kupní smlouvě a zastupitelé o ní museli vědět.

Prodávající podle Ivo Janouška poskytl čestné prohlášení k potvrzení pravosti sbírky ilustrací. „Ministerstvo i ten dotační program umožňují, že jako certifikát může postačit prohlášení člověka, který s jednotlivými ilustracemi nakládal. My jsme to samozřejmě konzultovali i s ministerstvem kultury a pro něj je to dostačující,“ připomněl.

Za nejdůležitější doklad autenticity označil samotné publikování ilustrací, a to jak v dětských knížkách, tak katalozích výstav. Jediné rozdíly, o nichž mluvil místostarosta Uhlíř, jsou podle něj v uváděných rozměrech ilustrací. Vzhledem k dlouholetému budování soukromé sbírky, jejímž primárním účelem nebyl prodej, nebyly rozměry uváděné podle jednotné metodiky. Někdy šlo o rozměr papíru, jindy velikost ilustrace.

„Co se týče návštěvnosti, hodnotit projekt po jednom roce je velice předčasné,“ dodal Ivo Janoušek.

Zakoupená kolekce dětských ilustrací čítá skoro 600 originálů z druhé poloviny 20. století od 30 autorů z celého světa. Český Krumlov bude pravidelně vystavovat její části a díla půjčovat do jiných měst. Sbírku bude postupně splácet ještě pět let.

„To se může stát jenom tady“

Podle Otakara Božejovského jde o největší sbírku knižní ilustrace v Evropě. Česko-švýcarský nakladatel a sběratel odmítl nařčení, která zazněla od současného vedení města, a říká, že s takovou reakcí se za svou kariéru ještě nesetkal.

„Divím se, že Krumlov místo toho, aby to využíval, po tom plive. Já jsem žil 45 let na Západě a nejsem na to zvyklý, to se může stát jenom tady. Moje žena mě předtím varovala. Teď je úplně zničená, protože její kamarádi ze Švýcarska se jí ptají, na jak dlouho si půjdu sednout, a já se ptám, jestli to mám zapotřebí,“ komentoval Otakar Božejovský. Českému rozhlasu potvrdil, že na kupní smlouvě už nehodlá nic měnit.

Nezávislý místostarosta Českého Krumlova Dalibor Uhlíř mimo jiné uvedl, že sběratel nabízel kolekci i písecké Sladovně nebo Alšově jihočeské galerii, obě podle něj odmítly. Ředitelé obou institucí ale tuto informaci popřeli a ani jedné podle nich nikdo sbírku nenabízel.

Kauzou se budou znovu zabývat zastupitelé příští týden a budou žádat vysvětlení po vedení klášterů. Starosta Alexandr Nogrády řekl, že teprve potom vyhodnotí, jestli a na koho podají trestní oznámení.

Pětiletá obnova klášterů minoritů a svaté Kláry z poloviny 14. století v Českém Krumlově stála téměř 327 milionů korun. Areál funguje od listopadu 2015. Je v něm 260 místností, zahrnuje i téměř 9000 metrů čtverečních zahrad. Areál je dlouhodobě ztrátový. Roční ztráta klášterů je kolem deseti milionů korun.