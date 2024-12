V Česku bylo letos víc než tisíc stoletých lidí. Česká populace stárne, poukazují demografové

V Česku bylo letos víc než tisíc lidí, kteří překročili věkovou hranici sta let. Ukazují to zářijová data České správy sociálního zabezpečení a Českého statistického ústavu. Podle demografů je na těchto číslech vidět stárnutí České populace. Nejstaší osobou byla žena z Jihočeského kraje, která se narodila v roce 1917. Nejstarším mužem potom obyvatel Prahy, který se narodil v roce 1918. Praha 23:10 26. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stárnutí populace má podle demografů na společnost negativní i pozitivní dopady (ilustrační foto) | Zdroj: Pixabay

Poslední údaje zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení na konci září tohoto roku. Data ukázala, že v Česku bylo dohromady 1004 lidí, kteří překročili věkovou hranici sta let. Mezi nimi bylo 133 mužů a 871 žen.

Počet lidí, kteří se dožili stovky, roste. Pro srovnání: v červnu roku 2014 jich bylo v Česku podle statistického úřadu dohromady 777. Podle demografů je na těchto datech vidět, že Česká populace stárne.

„V minulosti to byly vyšší desítky a nízké stovky lidí ve věku nad sto let. Dnes jsme na tisícovce, což znamená, že lidský věk se prodlužuje a že populace všeobecně stárne,“ říká demograf z přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Kučera.

Podle prognózy Českého statistického úřadu bude i dál počet lidí, kteří dosáhnou 100 let, stoupat. V roce 2030 by jich v Česku mohlo být zhruba 1300.

To má podle něj na společnost negativní i pozitivní dopady podle toho, jak se společnost na stárnutí populace dokáže připraví a případně přizpůsobit, větší problém je ale prý snižující se porodnost.

„Pokles porodnosti způsobuje takzvané stárnutí zdola. To znamená, že se bude rychleji měnit poměr lidí v předproduktivním a poproduktivním věku tedy lidí ve věku nad 65 vůči počtu dětí,“ vysvětluje Kučera.

Seniory, kteří se dožijí tak vysokého věku, čeká od státu příspěvek. Pokud se dožije člověk 85 let, dostává navíc tisíc korun. Pokud se pak člověk dožije právě sta let, jeho důchod se opět zvýší.

„Při dosažení věku sta let je pak další navýšení o dva tisíce korun. Tím, že se toto navýšení stává součástí procentní výměry starobního důchodu, je také pravidelně zvyšován v souvislosti s valorizacemi, a to ať řádnými nebo mimořádnými,“ popisuje mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jitka Drmolová.

Ministerstvo zdravotnictví spolupracuje spolu s Geriatrickou společností na Národním plánu rozvoji geriatrie. Podle lékařky a členky výboru společnosti Zuzany Šnajdrové by mohl zlepšit dostupnost péče nejen o nejstarší seniory.

„Ne každá fakultní nemocnice má svou geriatrii, ne každá fakulta má výuku geriatrie\, je to velmi roztříštěné a je potřeba to sjednotit, aby každý lékař, ať už půjde do jakéhokoliv oboru, měl aspoň povědomí, co se seniory má ve svém oboru dělat,“ tvrdí lékařka a členka výboru společnosti Zuzana Šnajdrová.

Cílem národního plánu mimo jiné je, aby geriatrická péče byla dostupná ve všech krajích.