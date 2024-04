Česko se rovnému odměňování žen a mužů zatím nepřiblíží. Ministerstvo práce návrh letos nepředloží

Ministerstvo práce zatím nepředloží návrh zákonných opatření na podporu rovného odměňování mužů a žen, jak původně vláda pro letošek plánovala. V připravované novele zákoníku práce tyto kroky nebudou, práce na nich teprve začnou. Řekl to ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Praha 12:38 20. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muži v Česku vydělávají o 17 procent více než ženy | Zdroj: Profimedia

Přijetí kroků nařizuje směrnice Evropské unie o posílení zásad stejné odměny za stejnou práci, kterou mají členské státy uvést do praxe do 7. června 2026. Podle Jurečky se zatím nedá jednoznačně říct, zda jeho úřad návrhy předloží do konce volebního období.

Málo peněz, tlak na výkon, obtěžování. Lidé v médiích si na svoji práci stěžují, měnit ji ale nechtějí Číst článek

Česko patří v EU k zemím s nejvyšším rozdílem ve výdělcích mužů a žen. Podle vládních dokumentů ženy v Česku vydělávají o 17 procent méně než muži. Na stejných pozicích za srovnatelnou práci pak mají ve firmách méně o desetinu a ve veřejném sektoru o pět procent.

Loňská směrnice Unie má tento takzvaný Gender Pay Gap neboli výdělkovou propast řešit. Podle legislativního plánu vlády na letošní rok se měl unijní předpis promítnout do chystané novely zákoníku práce, kterou má kabinet dostat k projednání v květnu a která by měla platit od příštího roku. Resort práce má jako pátý ze svých letošních 14 úkolů novelu pracovního kodexu s přenesením směrnice o rovnosti odměňování.

„Nebudeme směrnici implementovat v této novelizaci. Tady počítáme s tím - a ta práce na tom se rozběhne následně, že bychom ji potom realizovali ve zbytku období do poloviny roku 2026. Nebude to součástí této novelizace, to bychom nestíhali,“ uvedl Jurečka.

Podle něj bude nutné vyjasnit, kdy vlastně ministerstvo návrh předloží a zda to bude do sněmovních voleb do podzimu 2025. „Uvidíme. Nedokážeme to teď jednoznačně říct,“ řekl ministr.

Informace v inzerátu

Podle směrnice je za dlouhodobým udržováním propasti ve výdělcích mužů a žen netransparentnost a jsou „zapotřebí závazná opatření“. Uchazeči by měli dostat informace o počáteční odměně a jejím rozsahu před přijímacím pohovorem a uzavřením pracovní smlouvy, a to třeba v inzerátu na volné místo. Zaměstnavatelé by se nesměli ptát, kolik člověk na předchozím místě vydělával.

Minimální mzda bude od ledna 18 900 korun, schválila vláda. Narostou i zaručené mzdy Číst článek

Měli by zpřístupnit také kritéria pro přidávání. Odměna se má stanovit podle objektivních hledisek, a to podle vzdělání, kvalifikace, odborné přípravy, úsilí, dovedností, odpovědnosti a pracovních podmínek. Pracovníci by měli mít možnost získat v podniku údaje o průměrné částce za stejnou práci podle pohlaví.

Podobné kroky obsahuje i český plán kroků na podporu rovného odměňování na roky 2023 až 2026, který vláda Petra Fialy (ODS) schválila předloni před Vánocemi. Počítá s novelou zákoníku práce, podle níž by zaměstnavatelé museli v inzerátech na pracovní pozice uvádět i výdělek a která by zrušila doložky o mlčenlivosti o mzdě či platu.

Sledovala by se také statistika. Záměr vyvolal už dřív kritiku zaměstnavatelů, postavili se proti. Stěžovali si i na administrativu. Odbory naopak záměr vítaly. Uváděly, že pokud zaměstnavatelé odměňují férově, nemělo by jim zveřejňování částek vadit. Za nepřijetí směrnice či zpoždění hrozí Česku pokuty.