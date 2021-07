Po návratu z Řecka a Irska je nově nutná karanténa. ‚Musíme bránit šíření delty,‘ říká náměstek Smolek

Řecko, Irsko nebo Monako se na mapě cestovatele nově zbarví do červené barvy a po návratu do Česka tak bude pro lidi bez očkování povinná nejméně pětidenní samoizolace a následně PCR test, informovalo ministerstvo zahraničí. Taková pravidla platí i pro Nizozemsko nebo Španělsko včetně Baleárských ostrovů, které se přesouvají do tmavě červené kategorie. O případných dalších změnách mluvil na Radiožurnálu náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Rozhovor Praha 12:38 26. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrat z Řecka nově provází nutnost nejméně pětidenní samoizolace | Foto: Russell_Yan | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Pokud lidé vyrazí do zelené země a barva se změní v době mého pobytu, tak platí pravidla aktuální při překročení hranic. Třeba Čechům, kteří jsou na dovolené v Řecku, to ale mohlo způsobit velké problémy – za čtrnáct dní si totiž země pohoršila o dvě kategorie a budou muset po návratu do karantény. Takové prudké změny jsou něco, na co musí být lidi připravení, nebo je to spíš ojedinělý případ?

Ten nárůst, resp. ten pohyb ze zelené do červené kategorie, kde se Řecko ocitá teď, je skutečně zásadní. Zatím to postupovalo tak, že státy byly delší dobu v jedné kategorii a pak se přesunuly do další, kde opět delší dobu vydržely. Je to ojedinělé a nepříjemné, protože do Řecka cestuje velké množství Čechů, asi 20 tisíc osob do konce léta. Takže komplikace to způsobí. Ale mělo by to být snad pouze ojedinělé.

Očkované i neočkované lidi spojuje jedna povinnost – vždy musí vyplnit příjezdový formulář. Připomeňte, jaké informace v něm hygienikům musí předat a proč to platí i pro očkované?

Platí to kvůli tomu, aby byl základní přehled o pohybu, kdyby delta způsobila víc, a bylo možné dohledat, jak se lidé pohybovali a do jaké míry způsobují šíření delty importy ze zahraničí. Informace jsou nezákladnější. V zásadě je tam kromě identifikačních údajů osoby i bydliště, aby byli pro hygienu dohledatelní. To se primárně týká těch, kteří nejsou očkovaní a mají povinnosti, tedy povinnost samoizolace.

Velká Británie zrušila všechna protiepidemická opatření, má ale také výraznou část populace proočkovanou. Sledujete vývoj ve Spojeném království s obavami? Neplánujete třeba přesun země z tmavě červené do černé kategorie s extrémním rizikem nákazy?

Vláda o tom jednala už před měsícem, kdy bylo téměř na spadnutí, aby byla Británie dána do takzvané černé kategorie, to znamená do kategorie zemí s extrémním rizikem nákazy. Ale zatím se (vláda) rozhodla, zčásti i kvůli vnitrobritským opatřením, tak nečinit. Británie začíná ke koronaviru přistupovat jinak a byť se tam delta velmi šíří a denně je tam kolem 30 tisíc nakažených, obsazenost nemocnic tomu trendu neodpovídá, jak to bylo před rokem před proočkovaností.

Druhým důvodem bylo, že v samý moment i okolní země, například Německo, rozhodly o tom, že Velká Británie bude odebrána z kategorie zemí s nebezpečnou mutací. Tak to byl druhý důvod, proč Británie zůstala mimo černý seznam, a myslím si, že i nadále zůstane, i když je tam incidence vysoká.

Červená kategorie se rozšíří o Irsko, Monako a Řecko. Oranžové bude Estonsko. ➡ https://t.co/e63KE6tdTV — MZV ČR (@mzvcr) July 23, 2021

A můžete stručně naznačit, u kterých zemí se o zpřísnění pravidel teď uvažuje?

Je problém to predikovat. V zásadě automaticky vycházíme z dat CDC, která dostáváme ve čtvrtek a v pátek, podle toho upravíme seznam, který je účinný od dalšího pondělí. Děláme to skutečně automaticky.

V případě Řecka jsme zvažovali zmírnění přísných pravidel pro neočkované. Ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví bylo ale rozhodnuto, že automatismus „padni komu padni“ musí zůstat, abychom zabránili šíření delty a děti mohly v září do školy.