Chybí dva a půl tisíce zdravotních sester. Pomoci by měl vládní program, věří hlavní sestra Česka

V nemocnicích se zřejmě schyluje ke krizi. Zatímco populace stárne a nemocných lidí bude přibývat, počty zdravotníků klesají. Třeba sester odejde do deseti let do penze skoro třetina. To říká také ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Ministerstvo zdravotnictví chce proto ve spolupráci s resortem školství zvednout počty studentů na školách. Vážnost situace Radiožurnálu popsala hlavní sestra ČR Alicí Strnadovou. Rozhovor Praha 10:24 21. února 2025

Kolik sester tedy aktuálně chybí?

Úvodem je třeba říci, že problém nedostatku zdravotnických pracovníků a sester je problém celosvětový. U nás podle dat, které máme z Ústavu zdravotnických informací a statistiky, nám nyní chybí cca dva a půl tisíce sester. Samozřejmě se to liší podle regionů, okresů a krajů.

Naším cílem a plánem je, aby byl vládní program dlouhodobý, říká hlavní sestra ČR Alice Strnadová

Umíte říct, ve kterých regionech je nedostatek největší? Případně kde a jaká péče by tedy mohla být nedostupná, pokud by se nedostatek neřešil?

Ve spolupráci s kolegy z ministerstva školství jsme si vypracovali mapy vzdělavatelů a dokážeme v podstatě dnes přesně predikovat to, v kterých oblastech se nám sestry a nelékařští pracovníci vzdělávají.

Samozřejmě tam, kde se nelékařští pracovníci nevzdělávají, tak je samozřejmě nedostatek zdravotnických pracovníků větší.

Právě vládní program, který má prioritu pana ministra, tak reaguje na trend, o kterém jste hovořil na začátku – to je stárnutí našeho zdravotnického personálu. Měl by zajistit, aby se navýšily kapacity na vysokých školách a aby dlouhodobě aby vycházelo více absolventů, více zdravotnických pracovníků.

Vládní program pomůže

Takže podle vás ten vládní program, v rámci kterého chce ministerstvo ve spolupráci s resortem školství navýšit počty míst na školách, pomůže?

Samozřejmě, myslím si to. Dodávám k tomu ale i to, že to samozřejmě není pouze jediné opatření, které v té oblasti činíme. Jedna věc je navýšit kapacity, ale druhá věc jsou kroky, které jsme v souvislosti s tím realizovali.

Jednak se zabýváme prostupností vzdělávání, zabýváme se pracovními podmínkami, zabýváme se kloubením pracovního a rodinného života s dalšími aktivitami. Věcí se nám v té souvislosti podařilo určitě povícero.

Co je ale velmi příznivou zprávou, je – to zase máme data z Ústavu zdravotnických informací a statistiky – že více než 80 procent absolventů zdravotnických studií nám nastupuje do praxe a pracují v systému veřejného zdravotního pojištění.

Kolik může stát ten program, který by měl tedy pomoci řešit podstav sester?

Finanční prostředky, se vyčlenily v tomto roce. Nicméně jak jsem říkala, pro nás je stěžejní to, aby ten program byl dlouhodobý. Hovoříme-li o vysokých školách, tak se nám všeobecná sestra vzdělává tři roky.

Naším cílem a plánem je – jak vidíme v demografických datech – aby byl program dlouhodobý, to znamená, aby trval dvanáct let. To je pro nás stěžejní.

Pro letošní rok byla před vánoci vyjednána a uvolněna částka kolem dvě stě milionů korun. Myslím si, že se teď v poslední době zvýšila, ale nemohu to říci úplně přesně.

Nicméně v tom prvním roce ta částka je kolem tři sta devadesáti milionů a na těch dvanáct let by ten program stál cca dvanáct miliard.