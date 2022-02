Nový registr psů stále není, měl by být příští rok. Majitelé se tak musí spoléhat na komerční

Jen za loňský rok přijal jihlavský útulek na 130 ztracených psů. Najít jejich majitele ale není vždy úplně snadné. Potvrzuje to i vedoucí útulku Kateřina Škarková. Tamnímu personálu alespoň částečně usnadňují práci funkční registry čipovaných zvířat. „Máme k dispozici čtečku mikročipů – pejska přečteme a pokud má čip, tak se ho snažíme dohledat v některém z registru v České republice. Pokud má pejsek čip zaregistrovaný, tak přes daný registr zkontaktujeme majitele.“

I díky tomu se doba pro vrácení registrovaných psů domů často zkrátila jen na několik hodin. „Což se nám stalo třeba minulý týden, kdy jsme odchytli pejska, a podle registru jsme zjistili majitelku. Paní byla v práci, ani nevěděla, že se jí ztratil pes. Rovnou z práce si jela pro pejska, tak to to bylo velice rychlý,“ udává jeden z příkladů Škarková.

Od ledna ale už nefunguje ten nejdůležitější, městský, který vytvořil a zpravoval jihlavský magistrát. Zrušila ho loňská novela zákona na ochranu zvířat proti týrání. Počítala s tím, že evidenci čipovaných psů převezme stát a vytvoří jediný centrální soupis. Ten už ale minulá sněmovna uzákonit nestihla.

„To znamená, že ještě do konce loňského roku Jihlava svou vyhláškou upravovala způsob vedení evidence označených psů i jejich chovatelů, ale po uvedené změně zákona už to není možné a naše evidence psů byla od 1. ledna zrušena,“ vysvětluje mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Možnost soukromých registrů

Jelikož celostátní evidenci zatím nefunguje a města už nemohou provozovat vlastní, zbývá chovatelům, kteří si chtějí zjednodušit případné hledání svého zvířete, zápis do soukromého registru. Těch je v Česku kolem sedmi a registrace čipů je nepovinná a většinou placená.

Podle jihlavského veterináře Přemysla Nováka, který psy čipuje, o ní ale nestojí každý majitel. „Že by byl nějaký enormní zájem, to bych neřekl. Pár lidí si to tam dá, ale nějak masivně to lidé nevyužívají.“

Novák předpokládá, že to je i kvůli poměrně vysokému počtu samostatných komerčních evidenčních systémů. Změnit by to mělo až zavedení prozatím odloženého celostátního registru. Ten totiž bude pro majitele povinný. „Ale i kdyby byl nepovinný, tak alespoň je jeden centrální registr, kde má smysl zvíře registrovat, protože když se ztratí a hledáte ho na šesti registrech, možná i víc, tak je to někdy zdlouhavé,“ myslí si Novák.

Definitivní podobu budoucí celostátní evidence psů musí schválit nová sněmovna. Ministerstvo zemědělství předpokládá, že k tomu dojde ještě letos a registr tak začne fungovat od ledna 2023.