Odsouzený podnikatel má zaplatit 5 miliard, úřady dohledaly jen zlomek. Exmanželka odmítá účelové převedení

Jak vyplývá z rozsudku, který získal Radiožurnál, české úřady dohledaly majetek podnikatele odsouzeného v kauze Mostecká uhelná v hodnotě 45 milionů.

Čmejlova exmanželka zato vlastní luxusní hotely, lázně, obchodní centrum, zámek, jezdecký areál nebo výrobní haly. Její majetek spravují právníci, kteří Čmejlu dlouhodobě hájí v kauze Mostecká uhelná.

Sedmapadesátiletý Marek Čmejla, kterého před dvěma lety časopis E15 označil jako 57. nejbohatšího Čecha, žije dnes podle soudů v Monaku. Vystudovaný kybernetik a bývalý baskytarista skupiny Tichá dohoda zbohatl na privatizaci Mostecké uhelné společnosti.

Peníze ze státního podniku tehdy skončily na švýcarských kontech manažerů Mostecké uhelné. V roce 2013 byl kvůli tomu Čmejla ve Švýcarsku nepravomocně odsouzen ke čtyřletému vězení za podvod a praní špinavých peněz. Nejvyšší soud mu v roce 2022 zmírnil trest na podmínku, nařídil ale propadnutí majetku ve výši 5,2 miliardy korun ve prospěch Švýcarské konfederace.

Případ mají nyní na stole i české soudy. Pražský městský soud musel rozhodnout, zda je švýcarský verdikt vymahatelný v České republice, a loni na podzim městský soud rozhodnutí švýcarské justice posvětil. Čmejlovo odvolání proti propadnutí majetku teď zkoumá Vrchní soud v Praze.

Soudce Tomáš Kubovec se musel mimo jiné vypořádat s tím, který český paragraf bude nejlépe odpovídat švýcarskému rozsudku. „S ohledem na to, že částka 204 109 183 švýcarských franků (tj. 5,2 mil. korun) představuje bezprostřední výnos z trestné činnosti, přicházel by do úvahy trest propadnutí věci,“ poznamenal soudce v usnesení, které si Radiožurnál vyžádal.

Jenže tyto peníze úřady nestihly na účtu zablokovat. Soudce se proto rozhodl pro jiný paragraf: propadnutí náhradní hodnoty. „Protože však tento výnos z trestné činnosti nebylo možno pro účely trestu zajistit - a tento trest by tak nemohl být reálně vykonán -, bylo možno uložený trest přizpůsobit pouze na trest propadnutí náhradní hodnoty, neboť je zřejmé, že Ing. Čmejla ve smyslu uvedeného ustanovení zmařil propadnutí shora specifikované finanční částky představující výnos z jeho trestné činnosti,“ píše se v rozsudku.

Advokátka: Pokud vím, o majetek přišel

Soudce Kubovec zároveň vyjmenoval veškerý Čmejlův majetek, který se podařilo úřadům zajistit jako náhradu za výnosy z Čmejlovy trestné činnosti: 50 akcií ČEZ v hodnotě 100 korun, dohromady za 5000 korun. Padesát akcií společnosti Telefónica Czech Republic v hodnotě 100 korun, dohromady za 5000 korun. Podíl na zděděném pozemku v Ústeckém kraji v hodnotě 17 385 korun. Pozemky a dům v Kutné hoře v hodnotě 33 700 000 korun. A pozemky s jedním domem ve Středočeském kraji v hodnotě 11 000 000 korun. Celkem tedy majetek v hodnotě 44 727 385 korun.

„Majetek uvedený ve výroku o trestu propadnutí náhradní hodnoty přitom ani zdaleka nedosahuje hodnoty výnosu z trestné činnosti Ing. Čmejly,“ poznamenal k tomu soudce.

Kam se poděl majetek jednoho z nejbohatších Čechů? Radiožurnál se pokusil s odsouzeným podnikatelem spojit. Na volání ani SMS ale nereagoval. Čmejlova právnička Katarína Kožiaková Oboňová říká, že o majetek přišel. „Pokud vím, tak majetek pana Čmejly se stal buď předmětem konfiskace, nebo zajištění ze strany švýcarské justice anebo se stal objektem různých podvodných či nezákonných jednání třetích osob. Některé z nich byly odsouzeny, u některých odmítla česká justice cokoliv prověřovat,“ říká advokátka.

O co přesně jde? Marek Čmejla a Jiří Diviš - kumpáni z Mostecké uhelné i Škody Transportation a posléze také společně soudem potrestaní muži - vložili část svých peněz do skupiny CPI podnikatele Radovana Vítka. Později se začali peněz domáhat zpět. V České republice podali trestní oznámení, které policie odložila. Ve Spojených státech amerických se soud odmítl jejich žalobou zabývat. Žalobu podali i v Lucembursku a na Kypru.

Čmejla byl také jednou z obětí v kauze podvodu s mákem. Tři muži a jedna žena podle soudu vylákali z několika byznysmenů až 2 miliardy korun na obchod s mákem a rozinkami, peníze ale skončily neznámo kde. Čmejla podle advokátky Kožiakové tehdy přišel o 1,5 miliardy korun.

Škodu Transportation dostala manželka

Po privatizaci Mostecké uhelné společnosti byl Čmejla spjatý se strojírenskou firmou Škoda Transportation. Stal se předsedou dozorčí rady a jak se ukázalo taky jedním z majitelů. Majetku se ale v roce 2017 zbavil. Server Hlídací pes popsal, jak Čmejla převedl svůj díl akcií - necelou třetinu z celkového počtu - na manželku Petru Humlovou. Škodu Transportation následně koupila Kellnerova PPF za 8,3 miliardy korun.

V té době už byl Čmejla nepravomocně odsouzený ve Švýcarsku. V roce 2013, tedy čtyři roky před rozdělením majetku manželů Čmejlových, mu švýcarský soudce vyměřil čtyři roky vězení. Vyšetřovatelé tehdy skupině kolem Antonia Koláčka, Marka Čmejly nebo Jiřího Diviše zadrželi na švýcarských kontech přes 13 miliard korun.

V roce 2017 zároveň v této kauze podalo obžalobu české státní zastupitelství. Stíhání Čmejly v Česku skončilo až ve chvíli, kdy ho pravomocně odsoudil švýcarský soud.

Evidence skutečných majitelů dnes uvádí Čmejlu jako držitele 85,70procentního podílu ve společnosti Forcea a.s. Akcie vlastní prostřednictvím společnosti Fynerdale Holdings registrované na Maltě. Základní kapitál této společnosti je více než 108 milionů korun a v představenstvu sedí právníci Marek Stubley, Ján Gajdoš a Kateřina Kožiaková Oboňová, kteří Čmejlu dlouhodobě zastupují před soudy, a manžel Kožiakové Ján Kožiak.

‚Na první pohled to tak může vypadat‘

V porovnání s Markem Čmejlou má ale obří majetky především jeho exmanželka Humlová. Čmejla se totiž po převedení akcií Škody Transportation se svojí ženou rozvedl. Ta odmítá, že by šlo o účelový rozvod s cílem schovat miliardový majetek před soudy. „Souhlasím, že na první pohled to tak vypadat může. Avšak, právně byla věc, tedy společné jmění manželů, vypořádána jediným možným způsobem,“ uvedla pro Radiožurnál Čmejlova exmanželka.

„S manželem jsme žili odděleně již dlouhou dobu před rozvodem. Zejména s ohledem na naši dceru a později také z důvodu kauzy MUS, jsme odkládali rozvod manželství a s tím spojené majetkové vypořádání. Vyšetřování a soudní řízení však trvalo celá léta a v určitý okamžik jsem již neměla zájem vyčkávat s formálním vypořádáváním našeho manželského vztahu na uzavření kauzy MUS. Rozvod a majetkové vypořádání tak proběhl v březnu 2017,“ popisuje Humlová.

Pohled do obchodního rejstříku naznačuje, že většinu majetku si odnesla Čmejlova žena. Mezi lety 2017 a 2018 byla Humlová podle rejstříku takzvaným „uživatelem konečných výhod“ části společnosti Škoda Transportation a několika přidružených firem spojených s plzeňskou Škodovkou. „V rámci majetkového vypořádání bývalý manžel dostal větší část majetku, reprezentovaného primárně velmi bonitním 50procentním podílem ve skupině CPI PG Radovana Vítka, o níž se primárně zasloužil. Já jsem si ponechala podíly ve společnostech, které jsem budovala já v rámci svého podnikání a dále jsem získala podíl ve společnosti Škoda Transportation, resp. ve skupině těchto společností,“ popisuje Humlová.

Nyní evidence skutečných majitelů registruje Petru Humlovou jako nepřímého skutečného majitele 24 jiných společností. Další vlastní podnikatelka napřímo nebo jako takzvaný konečný uživatel výhod. Velkou část z těchto společností zastřešuje firma Royal Head vlastněná kyperskou společností Maritaland Limited. Jednatelem je Ján Kožiak.

Do jejího portfólia patří čtyřhvězdičkový hotel Allure v centru Prahy, pětihvězdičkový lázeňský hotel Harvey se 108 pokoji ve Františkových lázních, termální lázně s aqualandem Malé Bielice na Slovensku, obchodní centrum v pražských Štěrboholích, pozemky a kemp v Sázavě, pozemky v Jáchymově a další majetek.

V poslední zveřejněné účetní závěrce společnosti Royal Head jsou naznačené i hodnoty jednotlivých firem. U samotné společnosti Harvey, která vlastní stejnojmenný hotel ve Františkových lázních, je uvedená cifra 630 milionů korun.

Humlová je nepřímým skutečným vlastníkem ještě několika dalších firem. Patří jí například jezdecký areál Hapax, který se zaměřuje na chov závodních koní. Nebo zámek Kamenný dvůr u Kynšperku nad Ohří, který má podle listin v rejstříku hodnotu 112 milionů korun a ve kterém majitel provozuje luxusní hotel. Nebo třeba společnost Adelardis, která pronajímá výrobní haly v Plzni.

„Žádnou ze společností jsem nekoupila. Jedná se o společnosti, které byly založeny mnou nebo bývalým manželem pro realizaci konkrétních podnikatelských záměrů. Pokud byly společnosti založeny za trvání manželství, byly předmětem majetkového vypořádání,“ říká Humlová.

Schéma je u všech společností podobné: majitelem je kyperská společnost s anonymními akciemi. Jednatelem je zpravidla Ján Kožiak a v dozorčím orgánu sedí Petra Humlová nebo advokáti Kožiaková, Stubley a Gajdoš.

V několika firmách vystupuje Marek Čmejla, byť ne jako majitel. Ve společnosti Harvey, které patří hotel ve Františkových lázních, je členem dozorčí rady. Stejně jako ve společnosti AveClara, která provozuje sklářskou manufakturu v Lužických horách.

Právník: Čmejla do řízení nezasahuje

Advokátka Kožiaková odmítá, že by Čmejlovi právníci spravovali jeho majetek, pouze formálně přepsaný na exmanželku. „Funkci vykonávám jako součást právního poradenství, které naše kancelář poskytuje paní Humlové a společnostem, které benefičně vlastní. Veškerá aktiva klientky prošla co do zákonnosti jejich původu kontrolou různých institucí bez výhrad,“ říká Kožiaková.

Také Ján Kožiak odmítl, že by nepřímo spravoval Čmejlův majetek tím, že drží pozice ve firmách Petry Humlové. „O výkon funkce jsem byl požádán přímo naší klientkou. Žádost přišla v době, když již moje účetní společnost Kontiston poskytovala účetní, daňové a další služby spočívající zejména ve správě nemovitostí téměř všem společnostem, které paní Humlová vlastní,“ říká Kožiak.

Marek Čmejla podle něj do řízení společnosti Royal Head nijak nezasahuje. V kontaktu s Jánem Kožiakem ale je. „Ke vztahu pana Čmejly k společnostem paní Humlové mohu toliko uvést, že si nejsem vědom žádné jeho role vůči společnosti Royal Head. V některých společnostech vlastněných paní Humlovou vykonává pan Čmejla funkci člena dozorčí rady, takže v tomto směru s ním v kontaktu jsem,“ dodává Kožiak.

Vrchní soud zahájil soudní řízení ve Čmejlově případu 12. března 2024. Od té doby ale žádné jednání neproběhlo a ani na příštích 30 dní není žádné jednání nařízené. Ani podle Čmejlovy advokátky Kožiakové soud zatím neoznámil, kdy a jakým způsobem bude řízení pokračovat.

Petra Humlová na dotaz Radiožurnálu uvedla, že ji policie kvůli jejímu majetku a soudnímu řízení jejího exmanžela nekontaktovala. Policie odmítla komentovat, zda majetek Petry Humlové prošetřuje. „Mohu pouze v obecné rovině sdělit, že náš útvar (NCOZ) zpravidla nesděluje, zda se nějakou konkrétní věcí zabývá či naopak nezabývá,“ odpověděl stručně mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.