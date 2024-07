Odvolací soud zrušil osmiletý trest pro galeristu Třeštíka. Kauza zpronevěry se bude řešit znovu

Odvolací soud v úterý zrušil verdikt, podle nějž si měl pražský galerista Jan Třeštík odpykat osm let vězení za zpronevěru peněz klientů a milionové podvody při obchodech s uměleckými díly. Případ vrátil k dalšímu projednání. Někdejší ředitel Galerie Středočeského kraje vinu odmítá. Součástí zrušeného verdiktu byl i maximální, tedy desetiletý zákaz Třeštíkova působení ve vedení firem. Praha 23:47 2. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle obžaloby si Třeštík také neoprávněně ponechal peníze, které dostal od klienta na nákup díla Hanse Hoffmanna a obrazu Oskara Kokoschky nazvaného Žáby | Foto: Petr Hornik/Právo | Zdroj: Profimedia

Podle Vrchního soudu v Praze pochybil pražský městský soud při hodnocení shromážděných důkazů. „V určitých ohledech musí dát odvolací soud obžalovanému (Třeštíkovi) za pravdu. Nalézací soud použil k popisu skutku v rozsudku popis uvedený v obžalobě a nepromítl do něj změny, které zjistil. Rozsudek se tak stává nepřezkoumatelným,“ uvedl soudce pražského vrchního soudu Jiří Bednář.

‚Na to jsme moc krátcí páni.‘ Vyšehradská kapitula nakonec nájemní smlouvu s restauratérem neukončí Číst článek

Skutková zjištění, které městský soud učinil, jsou tak podle Bednáře mnohdy v rozporu s tím, co stojí v rozsudku. Soudce ale podotkl, že větší část rozsudku pokládá za prokázanou, správnou a důkazně podloženou.

Obžaloba se týká mimo jiné obrazu Kruh a skvrna, jehož autorem je Vasilij Kandinskij. Podle státního zastupitelství nechal Třeštík obraz bez vědomí ukrajinsko-kanadského majitele odvézt po skončení výstavy v Národní galerii do kasina v Rozvadově a následně ho zase převezl do Prahy, kde ho v roce 2018 předal jako zástavu za své nesplacené závazky jinému podnikateli. Tomu ovšem nesdělil, že není oprávněným vlastníkem obrazu.

Podle obžaloby si Třeštík také neoprávněně ponechal peníze, které dostal od klienta na nákup díla Hanse Hoffmanna a obrazu Oskara Kokoschky nazvaného Žáby.

Třeštíkova obhajoba

Galerista se hájil mimo jiné tím, že se stal obětí vydírání. „Nikdy jsem necítil, že bych dělal cokoliv, co by bylo nelegální. Svůj obor jsem vždycky dělal tak, jak jsem nejlíp uměl. Nikdy jsem neměl pohnutky cokoliv komukoliv zpronevěřit nebo ukrást. Pracujete s důvěrou lidí. Když ji nemáte, nemůže tento obor vůbec vykonávat,“ řekl v úterý odvolacímu senátu. Popřel také, že by peníze prohrál v kasinu. Pražský městský soud podle něj „zdeformoval“ celý skutkový děj a některé okolnosti vůbec nepochopil.

Na vyšehradské schůzce byl s Prymulou a Faltýnkem i galerista Třeštík. ‚Chtěl jsem pozdravit známé,‘ říká Číst článek

Zmocněnec majitele Kandinského obrazu u soudu podotkl, že jeho klient neviděl Kruh a skvrnu už sedm let poté, co dílo zdarma zapůjčil Národní galerii. Obraz totiž zůstává v soudní úschově. Podle nabídek na odkup, které obdržel, majitel odhaduje aktuální cenu díla na 250 milionů korun. Řízení o vydání obrazu z úschovy vede Obvodní soud pro Prahu 5, který se podle zmocněnce rozhodl vyčkat na to, jak dopadne trestní řízení.

Třeštík už byl v minulosti pravomocně odsouzen za pokus o nelegální vývoz vzácného obrazu Pabla Picassa, tehdy mu ale justice neuložila trest. Galerista tento případ označoval za zveličenou administrativní chybu. Malba se za hranice nakonec nedostala – nejasností ve vývozních dokumentech si všimli celníci na ruzyňském letišti a dílo tam zadrželi.