Zástupný problém i ‚evidentní nepravda‘. Hamáčkova avizovaná cesta pro Sputnik V rozdělila špičky ČSSD

Od oznámení, že do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích byli zapojeni agenti ruské GRU, uplynuly více než tři týdny. Některé otázky ale zůstávají nezodpovězeny. Je mezi nimi i ta o avizované cestě vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka do Moskvy. Jak jeho počínání vnímají spolustraníci? Většina ho podporuje, vyplynulo z ankety serveru iROZHLAS.cz. Najdou se ale i kritici. „Lhát se nemá," řekl například šéf pražské organizace Petr Pavlík. Anketa Praha 5:00 11. května 2021

„Pondělní plánovaná cesta do Moskvy byla pouze zastírací manévr,“ komentoval 18. dubna vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček svůj záměr odletět do Ruska a jednat tam o vakcínách Sputnik V.

Kolem plánované cesty do Moskvy ovšem panuje od samotného počátku řada nejasností.

Pro připomenutí: server Seznam Zprávy minulý týden napsal, že podle jeho informací chtěl Jan Hamáček ruským politikům údajně nabídnout informace o vrbětickém skandálu výměnou za milion vakcín Sputnik V a zelenou k uspořádání rusko-amerického summitu mezi Vladimirem Putinem a Joem Bidenem. Hovořit o tom měl na schůzce na ministerstvu vnitra.

Hamáček něco takového odmítl a oznámil, že na autory podá trestní oznámení a v civilním sporu po nich bude požadovat odškodné deset milionů korun.

Ředitel Vojenského zpravodajství Jan Beroun nicméně podle členů komise pro kontrolu VZ potvrdil, že se na schůzce o uskutečnění cesty do Moskvy mluvilo. Informace o možné dohodě s Ruskem ale nepotvrdil.

Pardubický hejtman Martin Netolický z ČSSD pro změnu Seznam Zprávám řekl, že mu Hamáček sdělil, že přiveze z Ruska vakcínu Sputnik V a pomůže tak straně k lepšímu volebnímu výsledku (viz box vpravo).

‚Má naši důvěru‘

Jak události posledních dní hodnotí přední sociální demokraté? Má předseda ČSSD jejich důvěru? Server iROZHLAS.cz oslovil všechny předsedy krajských organizací, poslance, ministry i senátory, kteří hájí barvy sociální demokracie.

Výsledek? Většina dotázaných za Janem Hamáčkem stojí. „Dostačující, vysvětlující a pro mě je ta kauza vysvětlena. Samozřejmě věřím, že cesta byla pouze zastírací manévr,“ reagoval například poslanec a starosta Náchoda Jan Birke.

Obdobně se vyjádřil předseda plzeňské organizace Martin Zrzavecký, který ale připouští, že nemá informace o tom, co se diskutovalo s bezpečnostními službami. „V daný moment to může vzbuzovat pochybnosti, ale nám nezbývá než předsedovi Hamáčkovi věřit. My s tím pracujeme a říkáme mu, že má naši důvěru,“ uvedl.

Poslanec Jiří Běhounek za celou situací vidí snahy uškodit sociální demokracii. „Moji podporu Hamáček jednoznačně má, protože odvedl neskutečnou práci a je za to pranýřován a vláčen. Škodí to jen České republice, Hamáčkovi a ČSSD. Bohužel to není první snaha nás poškodit před volbami. Proč asi je taková intenzita osočování Hamáčka a ČSSD?“ napsal v SMS zprávě.

Zaznívá i kritika

Ve vládní straně, která se podle volebních průzkumů pohybuje kolem pětiprocentní hranice, se ale najde i řada kritiků. Hamáčkovi nedůvěřují. Nelíbí se jim, jak o svém zapojení v kauze informuje, případně to, že se zapletl do zpravodajských her.

„Lhal a lhát se nemá. Je to neudržitelné a je to evidentně nepravda. Nevěřím tomu, že to byl zastírací manévr. Nevím, jestli se tam nějak kšeftovalo s Vrběticemi, to zatím není dovyprávěné, a nemyslím si, že by v tom server Seznam Zprávy něco prokázal. Je ale evidentní, že Jan Hamáček cestu plánoval a lhal o tom,“ prohlásil například předseda pražské organizace Petr Pavlík.

Shodl se na tom s dalším vysoce postaveným sociální demokratem – předsedou ústecké organizace Radkem Scherferem. Ten navíc Hamáčka nabádá, aby předstoupil nejen před své straníky, ale i před poslance a „zbytek voličů“. „Měl by vysvětlit situaci a říct, co se tam dělo. Spekulace, které se kolem toho šíří, tu stranu zabíjí. Bylo by tedy vhodné vystoupit v normální médiu a nekomentovat to na Šlágru.“

O tom, že Hamáčkovy verze poškozují nejen sociální demokracii, ale i celou Českou republiku, mluvil také poslanec Václav Votava.

Řada členů ČSSD se k celé situaci vyjádřila neutrálně nebo nechtěla předsedovo počínání vůbec komentovat. Například Jan Mečl, šéf liberecké organizace, to označil za „blbost“ a zástupný problém. „Země musí řešit jiné věci, například kolik stojí benzin, jaké jsou důchody. Jde o politický boj, který slouží k vyplňování času médií. Řešíme toho, který měl přijít a nepřišel, toho, který měl odjet a neodjel,“ uvedl.

Server iROZHLAS.cz se pokoušel kontaktovat i sociálnědemokratické členy vlády a samotného Jana Hamáčka, na zaslané dotazy však nereagovali.

Celé odpovědi si přečtěte v anketě.

Otázka: Jak hodnotíte postup a vyjádření předsedy vaší strany Jana Hamáčka ohledně údajně plánované cesty do Moskvy poté, co se dozvěděl o kauze ve Vrběticích?

Jiří Běhounek

poslanec a místopředseda ČSSD

Hodnotím vše v komplexu, ne účelově jako lživé a bez důkazů zveřejňované rádoby potvrzena sdělení. Kde jsou důkazy? Veřejně bylo řečeno, že se cesta plánuje. A to není, že sednete do auta a vyrazíte. Hamáček nikam neletěl a následná jednání byla vedena v režimu zastíracího manévru.

Je naprosto česky typické, že hlavní výsledek je pominut. Nedej bože, aby Hamáček byl borec, protože dosáhl vyrovnání počtu pracovníků ambasád Česka a Ruské federace na podkladě zjištěných skutečnosti. O to se snažili mnozí, bezvýsledně. Ale co kdo kdy řekl, se rozpitvává ze všech stran. Vynikající výsledek je třeba zakrýt útoky na jiný cíl. Moji podporu Hamáček jednoznačně má, protože odvedl neskutečnou práci a je za to pranýřován a vláčen. Škodí to jen Česku, Hamáčkovi a ČSSD. Bohužel to není první snaha poškodit před volbami ČSSD. Proč asi je taková intenzita osočování Hamáčka a ČSSD?

Jan Birke

poslanec a předseda královéhradecké organizace

Dostačující, vysvětlující a pro mě je ta kauza vysvětlena. Samozřejmě věřím, že cesta byla pouze zastírací manévr.

Petr Dolínek

poslanec

Z mého pohledu, kdyby to nebyla tak citlivá akce, tak o tom mohl srozumitelně hovořit. Je to ale věc, která za 30 let nemá obdoby. Chybí tady precedens. Možná nebyly všechny kroky šťastné, ale to si musí vyhodnotit pan Hamáček a jeho tým.

Ukázalo se, že komunikace nemusela být úplně ideální, ale já nedisponuji informacemi, abych mohl nahradit jeho svědomí. Jiná věc se týká důvěry. Každý politik se dostane do situace, kdy se musí rozhodnout. Já bych na jeho místě trval na tom, aby takovou akci víc organizoval premiér, protože ten má pod sebou tajné služby.

Alena Gajdůšková

poslankyně

Nehodnotím to. Byla jsem poradkyně dvou premiérů a vím, že nikdy nemáme všechny informace. Neměla jsem možnost s panem předsedou konkrétněji mluvit.

Tomáš Hanzel

poslanec a předseda moravskoslezské organizace

Komentoval to zcela správně. Nejlépe, jak dovedl. Já každopádně vnitrostranické záležitosti nekomunikuji, děkuji.

Ladislav Hynek

předseda olomoucké organizace

Řeknu to jednoznačně: stojím za předsedou, takže vám pěkně děkuji a přeji hezké odpoledne.

Petr Krčál

předseda organizace na Vysočině

Nechám to pana Hamáčka vysvětlit na interní schůzce s předsedy krajských organizací. Chci to slyšet v uceleném tvaru a podle toho se rozhodnu o svém dalším konání. Konspiracím nevěřím, určitě to nebylo tak, jak bylo napsáno. Je to trošku hra tajných služeb.

Jan Mečl

předseda liberecké organizace

Nehodnotím to. Proč bych to hodnotil? Nemám komentář k této záležitosti, co pitvá blbosti. Je to zástupný problém. Země musí řešit jiné věci, například kolik stojí benzin, jaké jsou důchody. Jde o politický boj, který slouží k vyplňování času médií. Řešíme toho, který měl přijít a nepřišel, toho, který měl odjet a neodjel.

Jiří Ott

předseda zlínské organizace

Jeho plánovaná cesta je čistý úmysl za nějakých podmínek po schválení evropskou lékovou agenturou dovést do Česka Sputnik. V případě, že by vypadly dodávky ze Západu. Zase se z toho nafoukla velká mediální bublina. Zase musí socani půl roku před volbami dostat po hlavě. Ať se vrtneme na Západ, nebo na Východ, všechno je špatně.

Petr Pavlík

předseda pražské organizace

Lhát se nemá. Je to neudržitelné a je to evidentně nepravda. Nevěřím tomu, že to byl zastírací manévr. Nevím, jestli se tam nějak kšeftovalo s Vrběticemi, to zatím není dovyprávěné, a nemyslím si, že by v tom server Seznam Zprávy něco prokázal.

Je ale evidentní, že Jan Hamáček cestu plánoval a lhal o tom. To je zásadní problém pro důvěryhodnost politika a předseda má ve svém okolí teď politika, který by to měl vědět nejlíp. Na sněmu jsem ho nevolil, dostal 52 procent, což je nejslabší mandát předsedy v historii sociální demokracie. Uvidíme, zda nás dovede do voleb, ale myslím, že ho žádná kauza nemůže přimět k rezignaci. Už je prokázané, že lhal, ale to neznamená, že by měl jakoukoli sebereflexi.

Robin Povšík

předseda středočeské organizace

Předseda Hamáček má moji důvěru.

Radek Scherfer

předseda ústecké organizace

Vysvětlení je v tuto chvíli nedostačující. Předseda si bohužel v několika věcech i odporuje. Bylo by vhodné, aby vystoupil nejen před členskou základnou, poslance, ale i před zbytky voličů, když máme čtyři procenta. Měl by vysvětlit situaci a říct, co se tam dělo.

Spekulace, které se kolem toho šíří, tu stranu zabíjí. Bylo by tedy vhodné vystoupit v normálním médiu a nekomentovat to na Šlágru.

Roman Sklenák

poslanec

Všechna vyjádření Jana Hamáčka beru na vědomí. Na rozdíl od něj evidentně nemám všechny informace s touto cestou související, a proto jeho postup nebudu hodnotit.

Antonín Staněk

poslanec

Bez komentáře.

Jaromír Strnad

senátor

Když to Hamáček tak komunikuje, tak to tak asi bylo. Věřím tomu, že to měla být kamufláž. Třeba od prvopočátku cestu plánoval, ale pak věděl, že tam nepojede, když viděl, jaký je stav. Panu předsedovi samozřejmě věřím.

Tomáš Svoboda

předseda karlovarské organizace

O tom bylo napsáno už dost. Na tu otázku by měl odpovídat spíše pan Hamáček. My jsme to probírali po stranické linii, ale nemám jiné informace, než zazněly ve zprávách. Beru v potaz, že cesta měla být ohledně vakcíny Sputnik V, ale nikdo nepodpořil to, že by měla být spojená s ututláním Vrbětic. Jsou tam věci, které se mi nelíbí, protože se s tím svezlo i odvolání ministra (zahraničí) Tomáše Petříčka a odvolání Martina Netolického z dozorčí rady České pošty. To kritizujeme.

Břetislav Štefan

předseda jihomoravské organizace

V podstatě jsme měli nedávno sjezd, kde pan předseda obhájil mandát. Rozhodl se, že je to asi záležitost, které pomůže republice. Jsem překvapený, protože jsem si myslel, že takové detektivní zápletky by měly vést služby k tomu určené, nikoli ministři.

Co se týká toho, jestli tam jel obchodovat, tak to opravdu netuším. Z dálky to působí nedůvěryhodně. Pravá podstata věci mi zatím uniká. Je důležité, jak to vysvětlí pan Hamáček. Vstoupilo se na tenký led. Situace je špatná v tom, že se dostal mezi dvě velmoci, a já nevím, zda by měl ministr hrát zpravodajské hry. Taková role mu podle mě nepřísluší.

Kateřina Valachová

poslankyně

Já vás zklamu a provedu typickou reakci do ankety: bez komentáře. Z pohledu sněmovny je teď ta věc skoro uzavřená a předpokládám, že se k tomu ještě vrátíme.

Václav Valhoda

předseda jihočeské organizace

Těžko se to hodnotí. Pana Hamáčka podporuji. Těžko se to hodnotí, protože mám informace pouze z tisku a médií. Důvodům, proč Hamáček chtěl jet do Moskvy, chci věřit. Rád bych, aby se to rychle vyřešilo. Jestliže novinář něco má, tak to má vytáhnout všechno hned a vyřešit to rychle, jestliže nemá, tak bohužel i tací novináři jsou stále mezi námi.

Ondřej Veselý

poslanec

Nebudu to komentovat.

Petr Vícha

senátor

K tomu se nechci vyjadřovat. Přeji úspěch anketě.

Václav Votava

poslanec

Hodnotím to jako nešťastné. Tečka. Víc vám neřeknu. Nevím už, komu a čemu mám věřit. Vím ale, že to poškozuje sociální demokracii a Českou republiku.

Martin Zrzavecký

předseda plzeňské organizace

V podstatě nikdo z nás nemá informace o tom, co se diskutovalo s bezpečnostními agenturami a organizacemi. V daný moment to může vzbuzovat pochybnosti, ale nám nezbývá než předsedovi Hamáčkovi věřit. My s tím pracujeme a říkáme mu, že má naši důvěru. Věříme, že příběh, jak ho Hamáček prezentuje, je ten správný.