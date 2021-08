Hodinové kolony na D1? ‚Likvidujeme svodidla, jsme připraveni pracovat do devíti,‘ říká mluvčí silničářů

Dálnice D1 se před Humpolcem v pondělí proměnila v jedno velké parkoviště. Řidiči stáli v obou směrech v mnohakilometrových kolonách. Silničáři mezi 81. a 92. kilometrem svedli provoz v obou směrech vždy jen do jednoho pruhu. Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla se už situace ve směru na Brno zlepšila, pro směr na Prahu to zatím neplatí, řekl v úterním rozhovoru pro Radiožurnál. Omezení by mohla skončit v úterý či ve středu. Rozhovor Humpolec 12:37 24. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnice D1 - kolona před zúžením | Foto: Pavel Pavlas | Zdroj: Český rozhlas

Na co se v úterý mají řidiči připravit, pokud pojedou po D1 ve směru na Brno? Úpravy tam měly být hotové v pondělí večer. Podařilo se to silničářům?

Ano, ve směru na Brno se to podařilo. Přesně v 19.15 jsme dali řidičům v tomto směru k dispozici dva prakticky plnohodnotné jízdní pruhy. Ovšem ještě se sníženou rychlostí. Ale v tuhle chvíli je na dopravních intenzitách a na dopravním zatížení pěkně vidět, jak ta kolona zmizela. Bohužel to neplatí pro směr na Prahu, kde ještě pracujeme.

A dokdy plánujete omezení směrem do Prahy?

Podle rozhodnutí... A dovolte mi malou vsuvku, nesmím zapomenout poděkovat všem řidičům za trpělivost a pochopení té situace, i když to tam vůbec není dobré, protože čekací doby jsou víc než hodinu a pro kamiony násobně, takže moc děkuji za tu trpělivost.

Je to, řekněme, poslední práce takového výrazného druhu s dopadem do dopravy, kterou musíme při modernizaci udělat.

Pokud jde o směr na Prahu, tak tam budeme během úterý likvidovat všechna mobilní betonová svodidla, taková ta menší, která během modernizace používáme a řidiči je důvěrně znají. V tuhle chvíli už to od šesti hodin ráno běží. Jsme připraveni pracovat až zhruba do devíti. Je tady naděje, i když tomu harmonogram neodpovídá, že bychom to mohli stihnout ještě dnes. Harmonogram vychází na středeční 14. hodinu, ale už proto, jak komplikujeme tisícům řidičů život a dojezdové časy, tak se samozřejmě snažíme to udělat co nejdříve.

Můžou se řidiči kolonám nějak vyhnout?

Teď budeme mluvit o řidičích osobních vozidel. Nákladní vozidla ať určitě zůstanou na tělese dálnice, objížďky nebo potenciální objízdné trasy nejsou značené. Nejsou žádné určené policií, správním úřadem nebo námi. Skutečně ať náklaďáci zůstávají na dálnici. Pro osobní vozidla lze zvážit v některém případě objízdnou trasu.

Je třeba počítat s tím, že objízdné trasy budou plnější. V každém případě doporučuji všem, a to se potvrdilo jak v pondělí, tak v úterý, použít například navigace i na notoricky známých trasách. Řekne mi, tím že odebírá naše data, naše informace, jestli náhodou přede mnou, byť tu cestu dobře znám, není nějaký problém.

Blíží se konec prázdnin. S jakými omezeními mají řidiči při příjezdu z dovolené na D1 počítat?

Na D1 chceme do doby přelomu září a října dokončit modernizaci. Všichni se na to moc těšíme. Protože ať chceme, nebo nechceme, je to gigantická práce. A vezměme si, že jsme vybudovali úplně novou dálnici na pozemku té původní, a to za plného provozu. To prakticky nemá obdobu. Chceme s tím být hotovi na konci září, budeme končit postupně.

Bude to samozřejmě znamenat ještě nějaké omezení, až budeme stahovat poslední dopravní značení, ať už svislá nebo vodorovná. Budeme také likvidovat dočasné čáry na silnici.

Je třeba počítat ještě se zásahem před zimou, pravděpodobně během září, bude třeba na D1 mimo modernizovaný úsek, a sice těsně před Brnem. Ale o tom budeme včas dopředu informovat.