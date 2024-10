Další útok na státní rozpočet. Firma z Irska rozjela proti Česku arbitráž o ‚stovky milionů dolarů‘

Společnost Qucomhaps Holdings irského podnikatele Williama Jamese Harkina rozjela arbritráž proti České republice.

Harkinova firma na počátku milénia koupila otrokovickou společnost Moravan Aviation, která se zabývala výrobou letadel. Firma ale skončila v insolvenci. Policie Harkina obvinila z toho, že Moravan vytuneloval a způsobil škodu 19 milionů korun.

Krajský soud ve Zlíně Harkina odsoudil za podvod k šesti letům vězení. Později ale vrchní soud verdikt zrušil.

Podle ministerstva financí teď Harkin a jeho společnost chtějí po státu „stovky milionů dolarů" za pochybení ze strany orgánů činných v trestním řízení, insolvenčních soudů a insolvenčního správce.

Česko čelí další arbitráži, která by mohla potenciálně připravit státní rozpočet o miliardy korun. Podle zjištění Radiožurnálu rozjela kroky k vymáhání škody za údajně překaženou investici firma Qucomhaps Holdings irského podnikatele Williama Jamese Harkina.

Harkin skrz Qucomhaps na začátku milénia investoval do firmy Moravan Aviation, která na Zlínsku vyráběla letadla. Investice ale záhy skončila konkurzem podniku a také policejním vyšetřováním.

Harkin byl dokonce v roce 2010 krajským soudem ve Zlíně odsouzen za to, že Moravan tuneloval. Nabíráním úvěrů, které údajně nebyl schopen splatit, způsobil škodu za 19 milionů korun. Později ale Vrchní soud v Olomouci Harkina osvobodil.

Jak zjistil Radiožurnál, přes patnáct let stará historie nyní opět ožívá. Podle webu ministerstva financí na konci letošního srpna začala arbitráž, ve které Qucomhaps Holdings žaluje český stát.

Stovky milionů dolarů

Není jasné, jakou konkrétní sumu Harkin po Česku bude požadovat. „Žalobci zatím pouze velmi obecně uvedli, že požadují stovky milionů amerických dolarů. Vzhledem k vágnosti tohoto vyjádření není ministerstvo financí schopno uvést přesnou sumu, kterou žalobci požadují,“ řekl Radiožurnálu mluvčí resortu Petr Habáň.

Je to právě ministerstvo financí, které má mezinárodní arbitráže v gesci. „Žalobci se odvolávají na údajné pochybení ze strany orgánů ČR, zejména orgánů činných v trestním řízení, insolvenčních soudů a insolvenčního správce, kvůli kterým neměla společnost Qucomhaps Holdings možnost realizovat svůj obchodní záměr,“ popsal Habáň obecně důvody rozjeté arbitráže.

Jak se ministerstvo, potenciálně stát, ke sporu staví, ale Habáň komentovat nemohl. „Ministerstvo financí u probíhajících vnitrostátních či mezinárodních sporů, v nichž jedná za Českou republiku, standardně daný spor nekomentuje,“ řekl.

Právníci v pozoru

Radiožurnál se pokoušel získat stanovisko přímo firmy Qucomhaps Holdings či jejího majitele Harkina. Česká ani zahraniční advokátní kancelář, které společnost ve sporech zastupují, ale na dotazy a žádosti o vyjádření ani po více než týdnu nereagovaly.

Harkin a jeho firma se na stát neobrátili poprvé. Jak řekl Radiožurnálu mluvčí ministerstva Habáň, s možností arbitráže se firma na resort financí obrátila dvěma dopisy už v roce 2018. Pak nastala pětiletá pauza. Znovu se firma připomněla vloni. „Po tomto posledním dopisu proběhlo jednání, ovšem bezvýsledně,“ říká Habáň.

Zároveň je patrné, že v roce 2023 se situace vyostřila a ministerstvo ji nebralo na lehkou váhu. Z registru smluv je totiž možné vyčíst, že vloni v srpnu si kvůli možnému střetu s Harkinem najal resort ministra Zbyňka Stanjury (ODS) mezinárodní advokátní kancelář Dechert LLP.

Smlouva na zastupování státu má podle webu Hlídač státu hodnotu až 72,6 milionu korun. Mluvčí ministerstva Habáň Radiožurnálu řekl, že firmě bylo za služby vyplaceno zatím 384 tisíc.

Tým právníků, který u Decherta na případu pracoval, ale zároveň před časem přešel do advokátní kanceláře Wordstone Dispute Resolution. ​​​​​​​Ministerstvo tak původní smlouvu s Dechert ukončilo a letos v září podepsalo kontrakt s Wordstone Dispute Resolution.

Krach, policie a soudy

Spor mezi Harkinem a Českou republikou se vede o firmu, jejíž historie sahá až do doby rozvoje baťovského Zlína ve 30. letech minulého století. Moravan aviation ještě jako Zlínské letecké závody založila v roce 1934 společnost Baťa. Firma byla součástí masivního rozvoje regionu pod vedením továrnické rodiny.

Podnik začal výrobou bezmotorových, pak také motorových kluzáků a letadel. Výroba se rychle rozšířila na sportovní, zemědělské a cvičné letouny. Stroje firma vyvážela pod značkou ZLIN. Nejznámějším z nich byl stroj Z-XII, který byl v té době nejrozšířenějším sportovním letounem v Evropě. S turbulentním vývojem v druhé polovině 20. století zažívala i značka ZLIN své světlé a temnější chvilky.

Po sametové revoluci probíhaly snahy výrobu v Otrokovicích oživit, ale s minimálním úspěchem. Podnik pod jménem Moravan tak už v roce 2002 skončil v konkurzu. V roce 2006 ho za 50 milionů korun kupuje irský podnikatel William James Harkin. Zaznívají sliby o obnově výroby a expanzi na africký trh.

K ničemu takovému ale nedošlo. Místo toho skončil Moravan v insolvenci a Harkina začala vyšetřovat policie. Podle státního zástupce Leo Foltýna si Harkin nabral půjčky za téměř 19 milionů korun, o kterých věděl, že je nebude schopen splácet. Peníze si půjčoval od firmy Zlín Aircraft podnikatele Miloslava Tuttera, který následně podnik prakticky převzal.

Irského podnikatele Harkina za to dokonce krajský soud ve Zlíně v nepřítomnosti odsoudil na šest let do vězení. Rozsudek ale shodil Vrchní soud v Olomouci, u kterého vyšlo najevo, že většinu půjček reálně Harkin splatil. Celý případ se tak nakonec přesunul pouze do roviny obchodního sporu. Firma Moravan Aviation je od roku 2009 doposud stále v konkurzu.