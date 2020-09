Ministerstvo tají informace o počtu nakažených v obcích. ‚Musíme uklidňovat situaci,‘ tvrdí

Starostové dvou stovek obcí s rozšířenou působností již dva týdny dostávají souhrnná čísla o počtech nakažených. Veřejnost se k takovým informacím podle ministerstva zdravotnictví dostat nesmí, jde prý o osobní údaje a jejich zveřejnění by navíc podle něj vyvolalo paniku. Praha 12:51 23. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběrové místo, testy na Covid-19, Žluté lázně | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dezinformace, panika, chaos.“ To by podle právníků ministerstva zdravotnictví nastalo, pokud by se lidé dozvěděli, jaké počty osob se nakazily onemocněním covid-19 v jedné z 206 obcí s rozšířenou působností. Problémem podle ministerstva by bylo i „nekontrolovatelné šíření těchto informací“, například na sociálních sítích.

V odpovědi na žádost o informace serveru iROZHLAS.cz (k přečtení na konci článku, pozn. red.) ministerstvo dále vysvětluje, že uvedená čísla jsou osobními údaji a jejich zveřejnění by mohlo vést k identifikaci nakažených. Dokumenty ministerstva ale ukazují, že starostové žádné osobní údaje nedostávají.

Data o nakažených pro obce? ‚Nekomfortní a pomalé,‘ hodnotí jejich získávání starosta Uherského Hradiště Číst článek

Z popisu datových sad plyne, že zástupci samospráv dostávají od Ústavu zdravotnických informací a statistiky souhrnná čísla o počtu nově diagnostikovaných a nemocných za jeden týden. A v týdenní intervalu rovněž dostávají informaci o počtu provedených testů.

„Údaje jako počet nakažených na region obce je dle mého názoru údajem jednoznačně anonymním, který je možno sdělovat,“ napsal serveru iROZHLAS.cz Ondřej Dostál, právník specializující se na oblast zdravotnictví. Podle něj si ministerstvo samo protiřečí. „Pokud by o citlivá data šlo, nemůže je dávat ani starostům,“ vysvětluje. Že je starostové dostávají, je podle Dostála v pořádku, stejně tak by je ale měla vidět i veřejnost.

Popis tabulek o covid-19 pro starosty

Musíme uklidňovat situaci

Opačně než ministerstvo postupuje hlavní město Praha, které minulý čtvrtek na svém webu čísla o počtech nových a stávajících nakažených zveřejnilo, a to dokonce v rozlišení na jednotlivé městské části. Pražané se zde dozví, kolik je v jejich obvodu nakažených, hospitalizovaných či zemřelých.

Nebrání tomu ani tvrzení ministerských právníků, podle kterých by právě taková čísla vyvolala paniku a chaos. Hlavně proto, že by se čísla podle nich po zveřejnění mohla nekontrolovatelně šířit. „Nezastupitelnou roli při řešení nastalé pandemie přitom ministerstvo sehrává rovněž při zklidňování veřejnosti a vysvětlování této celospolečenské, bezprecedentní, situace,“ tvrdí dále resort.

Hrad prosadil u vnitra změnu práva na informace. O stížnostech má opět rozhodovat kancléř Mynář Číst článek

Kritický je k utajování čísel i spoluautor informačního zákona Oldřich Kužílek. Podle něj úřad „absurdně tvrdí, že z počtu covid-19 pozitivních osob v okrese nebo obvodu obce s rozšířenou působností lze identifikovat nakažené jednotlivce anebo určit základní statistické jednotky, jako je domácnost, firma, škola“, což ale podle Kužílka není logické.

„Ministerstvo nijak nedoložilo, proč by v území s nejméně 8 tisíci obyvateli údaj o počtu nakažených mohl vést k jejich identifikaci,“ vysvětluje s tím, že jasno do věci vnese nejspíš až přezkum před Úřadem pro ochranu osobních údajů, které na poskytování informací veřejnosti nově dohlíží. Pro srovnání, právě nejmenší obec s rozšířenou působností Králíky má více obyvatel, než kolik má polovina pražských městských částí, jejich jednotlivá čísla hlavní město zveřejňuje.

Bláha z Hlídače státu: eRouška pomáhá zrychlit systém. Problém je, že hygiena nezvládá ani současný stav Číst článek

„Pokud jsou to opravu jen počty případů v rámci obce s rozšířenou působností a nic jiného (po nahlédnutí do dokumentace poskytnuté ministerstvem, pozn. red.), tak je to podle mě dostatečně anonymizované,“ souhlasí s Kužílkem a Dostálem Jakub Míšek, který se na brněnské právnické fakultě věnuje ochraně osobních údajů.

Dobrovolně se omezit

Odvolání, které proti rozhodnutí ministerstva server iROZHLAS.cz podal, bude nyní vyřizovat nový ministr Roman Prymula, ze zákona na to má 15 pracovních dní. Podle Dostála je ale každé zdržení na škodu. „Šíření fám a paniky hrozí mnohem více tam, kde informace chybějí a kde lidé zcela pochopitelně šíří aspoň domněnky a informace z druhé ruky,“ vysvětluje.

Podle něj přístup k informacím naopak lidem pomůže se v situaci zorientovat a „dospěle a rozumně posoudit aktuální a přesná místní rizika, například v obvodech s nákazou dobrovolně omezit vycházení“, uzavírá.

Celé rozhodnutí ministerstva zdravotnictví