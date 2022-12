Živnostníci, spolky, nadace. Datové schránky musí od příštího roku začít používat na dva miliony lidí

Živnostníci nebo třeba zástupci spolků a nadací se příští rok budou muset naučit používat datovou schránku. Stát ji bude od ledna do března postupně zřizovat všem podnikajícím fyzickým osobám, a i všem právnickým osobám, na které se povinnost mít datovou schránku zatím nevztahovala. Nově tak budou se státem elektronicky komunikovat zhruba dva miliony uživatelů. Změny v roce 2023 Praha 17:48 26. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zhruba dva miliony uživatelů budou muset příští rok začít používat datovou schránku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Její prostředí jsem viděl pouze u svých kamarádů živnostníků, kteří ji už používají. A strach nebo respekt z ní určitě nemám. Většinou si s online technologiemi poměrně rozumím,“ popisuje pro Radiožurnál své zkušenosti živnostník Michal, který se věnuje reklamě.

Zhruba dva miliony uživatelů budou muset příští rok začít používat datovou schránku. Téma pro Danielu Tollingerovou

O tom, že ministerstvo vnitra datovou schránku založilo, se všichni noví uživatelé dozvědí z takzvaného posledního dopisu od státu.

„Lidem přijde dopis, kde budou přístupové údaje do jejich datové schránky. A bude tam i návod, jak a co mají udělat. A které jsou ty nejdůležitější kroky. Fakticky to přijde do vlastních rukou, takže by neměla existovat možnost toho, že by se to nedoručilo,“ vysvětluje Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu resortu vnitra.

Dopis přijde na adresu trvalého bydliště nebo sídla. Po zřízení datové schránky mají uživatelé celkem 15 dnů na to, aby se do ní přihlásili. Pokud to neudělají, schránka se zprovozní automaticky. Jakmile začnou živnostníci schránku používat, neměli by od státu podle Vrby už dostávat žádné papírové dokumenty.

„Zásadní povinnost je na straně státu, že s vámi musí komunikovat pouze přes datovou schránku, když ji máte. Pokud tak činí, že vám pošle dopis, a vy máte datovou schránku, tak je to špatný úřední postup,“ upozorňuje.

Datové schránky budou nově používat už všechny právnické osoby - tedy i spolky, nadace nebo sdružení vlastníků jednotek, a pak ještě všechny podnikající fyzické osoby, a to i živnostníci s pozastavenou živností.

„Díky tomu jsme schopni nejen zefektivnit fungování státu, ale hlavně zlevnit jeho chod. A to nejen pro stát, ale i pro občany,“ popisuje výhody systému náměstek ministra vnitra Lukáš Kolařík z Pirátů.

Problém s technologiemi?

Povinnost datové schránky pro živnostníky nebo spolky ale kritizuje Jan Vobořil z neziskové lidskoprávní organizace Iurididum Remedium.

„Existuje velká skupina těch, kteří s digitálními technologiemi mají problémy. Nemají k nim třeba ani pořádný přístup, nemají dobré připojení, neumí s nimi pracovat,“ podotýká.

Vobořil tvrdí, že by schránky pro tuhle skupinu měly zůstat dobrovolné. Podle něj by je měl resort nejdřív zjednodušit a nabídnout v nich lidem více služeb.

Původně mělo ministerstvo vnitra datové schránky zakládat i nepodnikajícím občanům, kteří se státem komunikují pomocí elektronické identity, Parlament ale tuhle povinnost nakonec zrušil.