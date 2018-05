Pieta na Vítkově: vojáci, pamětníci i politici si připomněli 73 let od konce nejkrvavější války

Mezi přítomnými byl prezident Miloš Zeman, který se před rokem piety na Vítkově neúčastnil. Dorazili rovněž například předsedové senátu a sněmovny Milan Štěch a Radek Vondráček, premiér v demisi Andrej Babiš, ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová, náčelník generálního štábu Aleš Opata či kardinál Dominik Duka.

Na 8. květen roku 1945 zavzpomínal Václav Kuchyňka, který bojoval na východní frontě. „Seděl jsem zrovna u radiové stanice, když hlásili, že byl podepsán konec války. Samozřejmě jsem taky sáhl pro samopal a tu dávku jsem vystřelil. To udělali všichni kluci, jak jsme měli radost, že je konec a že jsme zvítězili,“ popsal válečný veterán vítězné salvy.

„Jsem velmi ráda za to, že všichni politici přijali mé pozvání, aby sem přišli,“ sdělila novinářům Šlechtová. Ocenila, že se ceremoniálu účastnili i váleční veteráni. „To jsou takoví moji miláčci, to jsou chlapi, kteří bojovali ve druhé světové válce, a teď nám říkají všechno, co zažívali,“ dodala.

Opata řekl, že Den vítězství není významný jen pro armádu, ale pro celý stát. „Lidé museli překonávat spousty útrap, spousta jich bylo zabito,“ upozornil.

Vojáci nejprve přinesli na nádvoří před památníkem historické armádní prapory za zvuku husitského chorálu Ktož sú boží bojovníci, následovala státní hymna. Prezident a političtí představitelé, zástupci spolků a válečných veteránů pak položili věnce k památníku. Zazněly rovněž salvy vypálené čestnou stráží. Nad shromážděním také proletěla dvojice armádních stíhaček JAS-39 Gripen a letoun Challenger.

Dorazili i odpůrci Zemana a Babiše

Vojenskou přehlídku, která vzpomínkové akci předcházela, letos vykonala Šlechtová s Opatou. Prezident se na Vítkově zdržel poměrně krátce, pozdravil přítomné vojáky, poklonil se padlým u památníku a také s přítomnými držel minutu ticha. Po skončení ceremoniálu udělila ministryně obrany ve Slavnostní síni památníku nejvyšší resortní vyznamenání deseti válečným veteránům.

K památníku přišlo i několik protestujících, drželi transparent s nápisem „Zeman je Husák“ na jedné straně a „Babiš je Mečiar“ na straně druhé. „Někteří lidé by si měli uvědomit, že jsou příležitosti, kdy by se protesty měly odložit. Byly tam nějaké výkřiky, že na to mají právo - to mají, ale právě proto, že spousta vojáků, účastníků povstání položilo své životy. Tak bych očekával více úcty,“ uvedl předseda sněmovny Vondráček.

Pietní akty související s výročím ukončení války se konají na několika místech nejen v Praze, ale i v dalších českých městech.

Druhé světové války se zúčastnila většina států světa. S více než 60 miliony obětí se stala dosud největším a nejvíc zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva. Češi bojovali proti nacistům ve válce na západní i východní frontě.