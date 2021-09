Fialovo ,dotační království‘ je zavádějící. Před zkresleným článkem varují experti na dezinformace

Pobírá šéf SPOLU Petr Fiala milionové dotace? Článek Parlamentních listů neuvedl všechny informace správně a některé vůbec. Text přitom sdílely tisíce lidí včetně některých politiků. To je téma dalšího dílu projektu Ověřovna!, kde ověřujeme fakta nebo zavádějící informace. Praha 13:22 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V 90. letech Petr Fiala spoluzaložil Centrum pro studium demokracie a kultury. Od roku 2004, kdy se stal rektorem Masarykovy univerzity, v ní nijak aktivně nefiguruje | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

11. září na webu Parlamentní listy vyšel článek s titulkem, že odhalili „dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou k panu profesorovi“.

Ověřovna! Radiožurnál a server iROZHLAS.cz spustil projekt Ověřovna! Budeme se v něm snažit vysvětlovat a ověřovat nepravdivé informace, polopravdy nebo překroucená fakta. Až do voleb se budeme věnovat aktuálním tématům a zapojit se můžete i vy. Narazili jste na nějakou informaci a nejste si jistí, že je pravdivá? Zkusíme ji za vás ověřit. Napište nám na overovna@rozhlas.cz.

Jenže celý článek je postavený na působení Petra Fialy v obecně prospěšné společnosti Centrum pro studium demokracie a kultury. Tu sice v 90. letech spoluzaložil, od roku 2004, kdy se stal rektorem Masarykovy univerzity, v ní nijak aktivně nefiguruje.

Předseda správní rady Centra František Mikš popisuje roli Petra Fialy: „On je pouze odborný garant některých projektů, je člen správní rady, který se občas účastní zasedání, aby sledoval činnost, kterým směrem jde. Píše do časopisu texty, za které není ani honorován. Vydává knihy v Centru pro stadium demokracie a kultury (CDK), za které, myslím, taky nedostává žádné honoráře. V podstatě tu činnost dělá celou zadarmo.“

Na webu Centra pak František Mikš upozorňuje, že všechny civilizované země podporují vzdělávání a analytickou a vědeckou činnost prostřednictvím dotací a grantů.

Podle Mikše je hloupost záměrně zaměňovat tyto peníze s dotacemi pro podnikatelské subjekty, které mají z definice produkovat pro svého majitele zisk.

Hlídač státu jako zdroj

Autoři článku vycházejí z webu Hlídač státu, který zveřejňuje smlouvy státních a veřejných institucí. Pokud se do vyhledávače na webu zadá „Centrum pro studium demokracie a kultury“, zobrazí se suma 48 milionů korun.

Podle zakladatele webu Michala Bláhy to ale rozhodně není tak jednoznačné: „To že suma uzavřených smluv je 48 milionů korun neznamená, že to sdružení tyto peníze dostalo. Vždy je potřeba se kouknout i dovnitř do samotných smluv.“

Například u největší smlouvy v hodnotě přes 24 milionů korun čerpá peníze kromě Centra i několik dalších partnerů. Centrum má z celkové částky 9,6 milionů korun. Na článek Parlamentních listů o Petru Fialovi upozornil i web Manipulatori.cz.

Financování neziskových organizací

Neziskové organizace žádný zisk generovat nemůžou. Už ze zákona to není možné.

Podle Jana Gregara, odborníka na neziskový sektor z projektu Takoví jsme je účel neziskových organizací jiný.

„Nezisková organizace není zřízena za účelem generování zisku a vydělávání peněz. Zatímco třeba soukromá firma ano, protože to je její primární smysl existence. To znamená, neziskovka může vydělat, ale musí ty peníze vzít a investovat třeba do vzdělávání, sociálních služeb nebo do rozvoje mladých fotbalových talentů. Prostě do toho, jaké činnosti se věnuje,“ popisuje Gregar.

O všem musí vést účetnictví, a pokud čerpá peníze z Evropských dotací, jsou kontroly velmi přísné.

Dosah článku o Petru Fialovi

Na Facebooku měl článek o předsedovi ODS skoro deset tisíc interakcí, tedy lajků, komentářů nebo sdílení. Informace z něj sdíleli i političtí protivníci Petra Fialy Andrej Babiš z hnutí ANO nebo Tomio Okamura z SPD.

Parlamentní listy pak vydaly další článek, který se týkal stejného tématu. V tomto případě ale už autoři zdůrazňovali, že Petr Fiala v organizaci figuruje pouze ve správní radě a nepobírá žádný plat a náhrady. Tento článek pak už měl ale daleko menší dosah.

Na Facebooku na něj reagovalo jen necelých sedm set lidí. Redakce Parlamentních listů si po telefonické domluvě vyžádala otázky e-mailem, odpovědi ale neposlala.