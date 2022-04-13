Українським дітям не загрожує виключення з української системи освіти. Вони можуть вчитися у чеських школа

Деякі українські біженці відчули занепокоєння, коли до них дійшла інформація про те, що їхні діти, крім чеської школи, повинні брати участь ще й в українському дистанційному навчанні. В іншому випадку їм загрожує повне виключення з української системи освіти. Але, як з'ясував сервер iROZHLAS.cz, це не є правдою. Інформацію підтвердили чеське міністерство освіти та посольство України в Чехії. Прага 7:10 13. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyučování českého jazyka pro ukrajinské uprchlíky na ÚJOP UK | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

З 279 тисяч біженців, які приїхали з України до Чехії, 41 % – діти. Понад 23 тисячі з них, за даними Міністерства освіти Чехії, було зараховано до чеських початкових шкіл. Найбільшу кількість учнів зафіксували Прага та Середньочеський край.

Однак шкільну освіту юних українців може пошкодити дезінформація, яка між ними поширюється: «Якщо українські діти не братимуть участь в дистанційному навчанні українських шкіл, їх відрахують із української початкової школи й після повернення на батьківщину вони не зможуть продовжити свою освіту там». Сервер iROZHLAS.cz представляє чергову серію серіалу «Перевірено!», цього разу в двомовній версії – чеській та українській.

Якщо батьки повірили у неправдиву інформацію, то вони опинилися перед вибором: відправляти свою дитину вранці до чеської школи, чи краще уникати її та дозволити дітям брати участь лише в дистанційному навчанні, яке впровадили деякі українські заклади.

Але ці побоювання безпідставні. Хоча спочатку було неясно, чи визнає Міністерство освіти і науки України навчання у чеській школі, питання про відрахування дітей із українських шкіл ніколи не стояло. Про це виданню iROZHLAS.cz повідомила секретар з питань культури та преси посольства України в Чехії Тетяна Окопна.

„Якщо дитина буде відвідувати лише чеську школу, а з наступного року повернеться в українську школу, то там визнають факт навчання у Чехії й те, що вона успішно завершила цей навчальний рік.“ Тетяна Окопна (секретар з питань культури та преси посольства України в Чехії)

На початку цього тижня країни домовилися про визнання навчання у чеських школах, так що учень може використати будь-який варіант – чеську школу, українську школу, або комбінацію обох: «Якщо дитина буде відвідувати лише чеську школу, а з наступного року повернеться в українську школу, то там визнають факт навчання у Чехії й те, що вона успішно завершила цей навчальний рік». – У такому випадку достатньо буде будь-якого посвідчення, виданого директором чеської школи, в якому буде вказано, коли саме учень відвідував заняття. «Українська школа це визнає і переведе дитину до наступного класу», – запевнила вона.

Так само на запитання відреагувало і чеське міністерство освіти, підтвердивши, що українські школи визнають шкільну освіту в Чехії. «Якщо українську дитину прийняли до чеської школи, вона проходить обов'язкове навчання тут і не зобов'язана відвідувати дистанційне навчання в українській школі. Визнається факт, що вона проходить обов'язкове шкільне навчання у Чехії». – написала виданню iROZHLAS.cz прес-секретар відомства Анета Леднова.

Раніше чеській міністр освіти Петр Газдік заявив, що частина українців віддає перевагу дистанційному навчанню перед чеськими школами: «Так, українські батьки іноді пишуть своїм дітям пояснювальні записки та виправдовують їхню відсутність у чеській школі, щоб діти мали час для дистанційного навчання українською мовою, тому що бояться і вірять, що війна в найближчі тижні закінчиться. Зрозуміло, що вони хочуть, щоб їхні діти в Україні отримали атестат», – сказав він.