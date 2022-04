OVĚŘOVNA: Ukrajinci naběhli do Tesca a začali ve velkém krást, šíří se po sítích. Policie událost vyvrátila

Skupina ukrajinských uprchlíků přijela do západočeského Jirkova, kde ve velkém vykradla místní supermarket Tesco. Alespoň takový příběh šířil na sociální síti TikTok jeden z uživatelů. Má to háček: tvrzení je smyšlené a jde o dezinformaci. Server iROZHLAS.cz přináší další díl seriálu Ověřovna!. OVĚŘOVNA! Jirkov (Chomutov) 5:00 6. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

E-mailová schránka projektu iROZHLAS.cz Ověřovna! se plní náměty. Mezi nimi přišla i prosba jednoho ze čtenářů, zda bychom mohli potvrdit nebo vyvrátit obsah videa, na které narazil na sociální síti Twitter, ale které se šířilo na jiné platformě - na síti TikTok.

Uživatel cokoladovy_kral_stream33 stojí na videu před prodejnou Tesco v Jirkově a vypráví pobuřující příběh. „Já vám řeknu, co se tady dělo. Ukrajinský lidi naběhli sem do Tesca a začali tady ve velkém krást, fakt přísahám. Taky sem včera najely čtyři policejní auta a vidíte to? Tohle neukážou do zpráv,“ líčí. Pokračuje tím, že Ukrajinci navíc byli arogantní a drzí tak, že si ukradené pivo ještě v obchodě otevřeli.

„Fakt, nedělám si srandu. To je zatím jenom krádež. Věřím tomu, že za chvíli budou ukazovat, jak dělají loupežná přepadení, jak mlátí český lidi,“ předpovídá uživatel, kterého na sociální síti sleduje přes 77 tisíc lidí. Na šíření dezinformačního videa upozornil na twitteru například uživatel Radek Pastor.

Já dneska narazil na tohle. Fakt nechápu ‍♂️ pic.twitter.com/nEi4u8CW5g — Radek Pastor (@radek_pastor) March 26, 2022

Serveru iROZHLAS.cz se již video na jeho profilu nepodařilo dohledat, což by mohlo mít dvě vysvětlení: buď autor video smazal, nebo ho přenášel přes živé vysílání.

Celé je to nesmysl

Jak ale server iROZHLAS.cz ověřil, tvrzení se nezakládá na pravdě a je kompletně smyšlené. Potvrdila to jak státní policie, tak zmíněný obchodní řetězec.

Mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská si nechala vytáhnout ze systému všechny výjezdy k této prodejně za poslední měsíc a došla k jasnému závěru: „Jirkovští policisté k žádné takovéto události nevyjížděli, nic takového jim oznámeno nebylo.“

Glogovská poté doplnila, že v březnu vyjížděli ke krádeži, které se dopustil jeden cizinec v supermarketu, ta ale nijak nesouvisela s Ukrajinci.

Obdobné vyjádření zaslal serveru iROZHLAS.cz i mluvčí prodejní společnosti Jiří Netík. „Celou situaci jsme prověřili s tím výsledkem, že nešlo o rabování skupinou uprchlíků,“ uvedl. A připomněl stejný případ, který zmiňovala policie, s cizincem, který se údajně dopustil drobné krádeže v řádech stokorun.

Redakce se pokusila s autorem videa spojit na sociální síti. Nastavení jeho soukromí ale neumožnila zprávu ani odeslat.

Narazili jste na dezinformaci? Vážení čtenáři, pokud byste na sociálních sítích narazili informaci, u které si nejste jistí její pravdivostí, pošlete ji na e-mailovou adresu overovna@rozhlas.cz. Server iROZHLAS.cz se ji za vás pokusí ověřit.

Server iROZHLAS.cz v seriálu Ověřovna! již vyvrátil dezinformace, které se týkaly ubytování ukrajinských uprchlíků, zacházení s humanitární pomocí nebo podobně smyšlený příběh ze třinecké restaurace.