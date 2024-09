Doufám, že se už nevrátí. Zákon ji však neumožňuje vyloučit, říká ředitel školy o útočnici z Domažlic

Zatímco policie pokračuje ve vyšetřování útoku, Základní škola Komenského v Domažlicích mění program vyučování. Důvodem je úterní útok, při kterém jedna z dívek zranila nožem dva spolužáky. Ten den přitom měli učitelé a žáci probírat bezpečnost na škole. Podle ředitele Ivana Rybára o ní budou mluvit až ve středu. Domažlice 12:05 4. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Po úterním útoku budou učitelé probírat bezpečnost na škole ve středu | Zdroj: Police ČR

Co přesně se v úterý v budově druhého stupně stalo?

Včera (v úterý – pozn. red.) ráno před vyučováním napadla jedna naše žákyně dva své spolužáky. Nečekaně zaútočila nožem. Pro mě je důležité, že nedošlo k žádným vážným zraněním. Chtěl bych zároveň poděkovat pedagogům za jejich rychlý a profesionální zásah.

Je už jasný motiv útoku?

O motivu útoku nemám informace. Vše vyšetřuje policie.

Předcházely mu nějaké varovné signály?

Událost se stala druhý den školní docházky nového školního roku. Předcházely jí prázdniny. Neměli jsme žádné varovné signály ohledně toho, že by se dívka cítila nespokojeně nebo měla s někým problém. Byl to náhodný útok.

Je ve hře varianta, že se útočnice do školy vrátí?

Zákonný systém v České republice mi neumožňuje dívku ze školy vyloučit. Její návrat by samozřejmě nebyl vhodný. Pokud na něm budou však trvat zákonní zástupci, nezbude mi nic jiného. Pokusím se to s nimi vyřešit tak, aby na zdejší školu nechodila.

Měla by mít v případě svého návratu speciální režim?

Vše se odvíjí od doporučení, které dostaneme od odborníků. Myslím si, že dívka projde speciálním vyšetřením. Já doufám, že se na naši školu už nevrátí.

‚Dětem budeme opakovat a mluvit s nimi‘

Mohla škola útoku nějak zabránit?

Nemyslím si, že tomu škola mohla zabránit. Nevím, jak na to reaguje veřejnost, ale vím, jak to na škole chodí. Do té naší chodí 927 dětí a není možné, abychom je u vchodu kontrolovali všechny.

Myslím si, že ani bezpečnostní rám by tomu nezabránil. Jak dlouho před vyučováním by děti musely přijít do školy? Kolik kovových předmětů na sobě běžně mají? Kam by je odkládaly? Není to reálné.

Vyučující žákům ve středu celou událost vysvětlují. Co jim říkají?

V úterý měli interventi od policie schůzku s učiteli a poučili je, jak by měli reagovat. Přesný návod nebo osnovu nelze sestavit. Je to vždy individuální. Jsme domluveni, že učitelé budou spíš reagovat na dotazy žáků a vysvětlovat. Určitou osnovu však učitelé mají.

Co tato osnova obsahuje?

Budou jim vysvětlovat a opakovat, jak se chovat v případě napadení. S dětmi jsme to probírali už po událostech na fakultě, takže ví, co dělat. Myslím si, že jsme to prokázali i při tom včerejším zásahu. Dojde pouze k zopakování a ujištění, že je škola bezpečná.

Přijme škola nějaká další bezpečnostní opatření?

Na škole je zavedený čipový systém a u vchodu školy máme vrátnici. Ostatní vchody do školy jsou zabezpečené. Nelze je otevřít, ani se dostat dovnitř. Na dnešní dobu je škola zabezpečená. To, co se včera stalo, se může stát kdekoliv a kdykoliv.

Další bezpečnostní opatření přijímat nebudeme. Budeme s dětmi mluvit, přesvědčovat je, nacvičovat s nimi různé nepředvídatelné události, mluvit s nimi o vztazích mezi dětmi. Avšak bezpečnostní opatření ohledně fyzického zabezpečení žáků přijímat nebudeme.

Jak budete pracovat s žáky, kteří by měli strach a odmítali chodit do školy?

Budeme s nimi mluvit. Pokud na to naše síly nebudou stačit, budeme vyhledávat odbornou pomoc, a to jak pro žáky, tak zákonné zástupce.

S některými psychology už v kontaktu jsme. Dnes (ve středu – pozn. red.) od 10 do 15 hodin tady budou dva psychologové z pedagogické poradny a psycholožky z probační služby. Budou tady k dispozici žákům, učitelům i zákonným zástupcům.