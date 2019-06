Na elektrokoloběžky v centru Prahy chodily desítky stížností, nově mají doporučená parkování

Za špatně zaparkované auto nejspíš dostanete pokutu, anebo vám ho strážníci nechají odtáhnout. Ale co se špatně zaparkovanou koloběžkou? V Praze je to v poslední době, možná překvapivě, problém. Každý měsíc řeší stížnosti na sdílené elektrokoloběžky strážníci i úředníci. Stává se totiž, že překáží vozíčkářům, kočárkům i chodcům.

V tichosti na zelenobílé koloběžce kolem mě na ulici projíždí Kristýna, kterou si jízdou většinou zkracuje cestu do práce. „Žiju na Žižkově a pracuju ve Vršovicích. Je tam blbé spojení, takže je tam pro mě zkrácení času – než abych přestupovala dvěma autobusy,“ říká s tím, že parkuje tak, aby koloběžka nepřekážela.

„Měli byste to i vyfotit, když parkujete, aby bylo jasné, že to děláte dobře,“ popisuje Radiožurnálu.

Zákaz parkování

Když koloběžka stojí uprostřed cesty, je možné ji přenést – sice začne pískat, ale brzy přestane. V aplikaci jsou červeně vyznačená místa, kde by jezdci neměli parkovat. Kromě parků je to například celá Praha 2. Po stížnostech místních zakázala parkování koloběžek už loni na podzim.

„Domluvili jsme se, že nám přinesou dva papíry. Jeden od svazu nevidomých, že se dohodli na nějakém způsobu provozu – aby to nevidomé neohrožovalo. Druhý od Policie České republiky nebo ministerstva dopravy, že jsou koloběžky způsobilé k provozu na silnicích pro motorová vozidla,“ řekl místostarosta Prahy 2 Jan Korseska z ODS.

Podle manažera provozu společnosti Lime Ondřeje Širokého koloběžky na silnicích jezdit můžou. „Jednáme s městskou policií a BESIP, z jednání vyplývá, že máme jejich podporu, takže očekáváme, že dokumenty, které po nás Praha 2 požaduje, budeme v nejbližší době předkládat,“ uvedl.

Praha 2 už zřejmě nebude červenou zónou moc dlouho. Společnost sem chce koloběžky dostat do několika týdnů. Pokud k tomu ale nebude mít oficiální souhlas, radnice a vedení městské části zvažuje podání trestního oznámení, vysvětluje Korseska.

„Možná že prohrajeme, ale ať to určí soud,“ dodává. Podle Širokého by stížnostem mohla zabránit například pevná stanoviště. Od minulého týdne fungují třeba v Praze 1. Do budoucna by koloběžky mohly mít také displej, který na špatné parkování upozorní a zároveň v ulicích přibydou pochůzkáři, kteří na špatně parkované koloběžky upozorní.