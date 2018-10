Firma provozující koloběžky v Praze nedodržuje podepsané memorandum. Městu vadí parkování na chodnících

V ulicích Prahy se objevily bez větší kampaně, přesto mezi obyvateli metropole budí značný rozruch. Na koloběžkách firmy Lime se někteří lidé prohání po chodnících nebo je nechávají po použití stát na různých veřejných místech. To se části obyvatel nelíbí. A jak zjistil server iROZHLAS.cz, problém s tím má například městská část Praha 2. Ta si stěžuje na nedodržení memoranda, které město s firmou uzavřelo. Praha 13:00 16. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Elektrokoloběžky v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dnešní ráno na Florenci ukazuje, že firma buduje překážkovou dráhu na chodnících a nástupištích tramvají,“ upozorňuje na stránkách městské části Praha 8 uživatel Martin Fafílek na parkování elektrických koloběžek firmy Lime. Na otázku, jak bude jejich umístění regulováno, mu odpovídá ve fóru Hana Tischerová z oddělení bezmotorové dopravy a bezpečnosti provozu, že umístění je nevhodné, a slibuje, že o něm budou s firmou jednat.

Podobných podnětů je od spuštění projektu začátkem října více a vidět jsou stále častěji i na sociálních sítích.

Už chápu, že pro radnici San Francisca jsou sdílené koloběžky jedním z důležitých problémů k řešení. Ráno jsem o jednu málem zakop při vystupování z tramvaje a o druhou při odchodu z pekařství. Naučte se @limebike parkovat! pic.twitter.com/ZSPa4LMtXR — Martin Kopta (@atpok) 9. října 2018

Jak uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman, společnost Lime, která službu sdílených koloběžek provozuje, v Praze funguje od září na základě memoranda. Dokument podepsaly i firmy jako Rekola nebo Velonet, které provozují městská sdílená kola.

Koloběžky a kola mají přispět ke zlepšení mobility obyvatel, firmy se zároveň přihlásily také k tomu, že budou motivovat uživatele k odkládání dopravních prostředků na místa, kde nebudou překážkou pro ostatní. „Což je nejčastější obava,“ dodává Hofman s tím, že koloběžky Lime v tomto ohledu vzbuzují největší problém.

„Jsou relativně malé a uživatelé mají mnohem výrazněji pocit, že mohou jezdit po chodníku a tam koloběžky odkládat,“ připouští Hofman.

Aplikace Lime | Foto: Daniela Brodcová | Zdroj: Český rozhlas

Trable s koloběžkami

Redakce oslovila zástupce jednotlivých městských částí. Vedoucí odboru dopravy Prahy 2 Josef Gál pro server iROZHLAS.cz uvedl, že společnost Lime zmiňované memorandum porušila. Podle přílohy totiž měla vhodná a bezpečná místa pro odkládání těchto dopravních prostředků projednat s jednotlivými městskými částmi. „Což se nestalo,“ uvedl Gál.

Mluvčí pražského magistrátu následně uvedl: „Společnost Lime jsme již upozornili, že tyto body memoranda neplní,“ uvedl Vít Hofman a dodal, že pokud by měl vzniknout trvalý zábor, jako například pořízení stojanu, jednalo by se o dlouhodobou záležitost a za tu by již musela firma zaplatit.

Provozní manažer firmy Ondřej Široký po dotazu redakce nakonec uvedl, že věc právě začal řešit. „Teď jsem volal všem městským částem, na které jsem měl kontakty, a samozřejmě budu kontaktovat všechny ostatní a nabídnu jim dialog,“ řekl v úterý provozní manažer Lime Ondřej Široký.

Koloběžky @limebike se evidentně dostali až do Dejvic. Akorát tenhle kus někdo lehce vytunil a urval mu zvonek... A možná ukradl stojánek pic.twitter.com/bo12qekD0x — Jan Hrušovský (@hrusovskyjan) 15. října 2018

Mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková ve středu iROZHLAS informovala, že už ji společnost kontaktovala a domlouvá se s ní na termínu schůzky. Na parkování koloběžek si podle ní zatím nikdo nestěžoval. „Objevilo se ale několik stížností na to, že koloběžky jezdí po chodníku. To je obecně problém s používáním těchto a podobných dopravních prostředků,“ popsala.

Mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková pak sdělila, že s nimi firma zatím kontakt nenavázala a věc sama zatím monitoruje. „Množství těchto elektrokoloběžek stoupá a postupně to asi bude problém, který bude potřeba také řešit. Hlavně parkování na chodnících.“

Zatím bez krádeží

Lime je globální společností se sídlem v San Franciscu, Praha je od konce září součástí její expanze na evropský trh. Půjčování koloběžek přitom probíhá přes mobilní aplikaci.

„Přijdete k zamčené koloběžce, kterou si odemknete pomocí aplikace přes QR kód. Aplikace zaznamenává jízdu, kterou zaplatíte v momentě, kdy koloběžku zase zamknete. Vidíte v ní i dostupné koloběžky. Nějakou si najdete, přijdete k ní a pouze oskenujete kód,“ přiblížil fungování provozní manažer Lime Ondřej Široký. Odemknutí stojí 25 korun, potom lidé platí dvě koruny za každou minutu používání.

Podle mobilní aplikace je v Praze téměř 300 koloběžek. Původně Lime službu plánovala provozovat pouze v centru, později ji ale rozšířila i na Prahu 7, Prahu 5 nebo Prahu 8. Podle Širokého se firma zatím nesetkala s krádežemi svých zařízení, ví ale o několika poškozených kusech. Před krádeží by pak koloběžku měl chránit uvnitř zabudovaný čip.

Ne, díky, upadnout umím i bez koloběžky. pic.twitter.com/KNyM8uA8GA — Tapír (@Tapr20) 5. října 2018

„V případě, že se s ní manipuluje nebo se bez zaplacení pohybuje, spustí se alarm. Každopádně víme, kde koloběžka je, a náš tým se jí vydá hledat,“ popisuje Široký. O nabíjení se pak starají „nabíječi“ – lidé, kteří vybité koloběžky sbírají, během pěti až šesti hodin je nabijí a vrací zpět.

Pozor na chodníku

Pokud jde o pokyny pro uživatele o zacházení s koloběžkami, bude podle Širokého nutné uživatele ještě vzdělat. „Ukazuje se, že je to něco, na čem budeme muset pracovat. Budeme muset více edukovat naše uživatele. Třeba i v tom, že na koloběžce může jezdit jen jeden člověk. V dynamické zátěži unese jen něco lehce nad sto kilo. Když se na ni tedy postaví dva lidé, koloběžka to nemusí vydržet,“ přiblížil.

Bezpečnostní pokyny včetně informací, jak s koloběžkou zacházet a jak se na ní chovat, obsahuje samotná aplikace. Například v Americe k ní Lime nabízí zdarma i helmu, v Česku tento benefit pro uživatele zatím dostupný není.

Elektrokoloběžky v Praze | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pokud jde o bezpečnost, je podle Širokého na zodpovědnosti každého, kdo si koloběžku půjčí. To se týká i dodržování dopravních pravidel. Jak ale ukázalo například video serveru Seznam Zprávy, sami uživatelé si s pravidly hlavu moc nelámou. Nejčastějším prohřeškem je ježdění po chodníku.

Pokuta až 2000 korun

„Když se jezdec dopustí přestupku, samozřejmě je odpovědnost jeho problém, nikoliv provozovatele,“ uvádí k ježdění po chodníku mluvčí pražské městské policie Jan Čihák.

Koloběžky na chodnících stát mohou, neměly by ale bránit provozu a omezovat chodce. Strážníci proto nabádají k ohleduplnosti. „Vynucování je ale velmi složité,“ přiznává Čihák.

„Osoba, která jede po chodníku na elektrické koloběžce, je považována za cyklistu a nemá na chodníku co dělat. Strážníci mohou udělit pokutu až ve výši 2000 korun,“ dodává.