Čeští středoškoláci můžou příští školní rok studovat zdarma ve Spojených státech amerických. Umožňuje jim to program FLEX, tedy stipendium od amerického ministerstva zahraničí. Přihlašování je otevřeno právě teď. Jde o druhý ročník tohoto programu. Vůbec první čeští studenti odjeli v rámci tohoto programu do USA před dvěma měsíci. Praha/Washington 16:05 6. října 2019

„Po dvou měsících se mi tady pořád poměrně líbí, i když už jsem narazila na nějaká menší úskalí, jako je třeba kulturní šok nebo stesk po domově. Ale to je v této situaci poměrně pochopitelné, říká pro Radiožurnál studentka Klára Kozlová z havířovského Gymnázia Komenského.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 New York, Florida nebo Iowa. Čeští středoškoláci mohou díky programu FLEX zdarma studovat v USA. Téma pro Pavlu Lioliasovou

„Jednou věcí, která se mi moc líbí, pomohla mi se rychleji začlenit a zvyknout si tady, je to, že lidé jsou o hodně více komunikativní. Nejednou se mi stalo, že jsem šla po ulici, někdo mě zastavil a pustil se se mnou do řeči, což se mi v Česku nestalo za celou dobu, co tam žiju,“ dodává.

Na začátku srpna odletěla do amerického Arkansasu. Navštěvuje tam střední školu a bydlí u americké rodiny. „Čekám, že se mi aspoň trochu zlepší mé komunikační schopnosti, protože to je něco, na čem jsem vždy potřebovala alespoň trochu zapracovat. A také, že se mi rozhodně zlepší má angličtina, což už teď pociťuji,“ popisuje Kozlová.

„Také vím, že si tady udělám nové kamarády, se kterými budu doufám v kontaktu i v pozdějších letech. A také má hostitelská rodina, to je v podstatě má druhá rodina, která je tady za oceánem. A v budoucnosti se budu moc snažit je znovu navštívit a udržovat stálý kontakt,“ doplňuje studentka.

Psaní krátkých esejí

Stipendium FLEX funguje 25 let. Loni poprvé americká vláda do programu zapojila i Českou republiku. „Studenti během programu získají vůdčí schopnosti, dozví se více o americké společnosti a hodnotách, ale také učí Američany o svých zemích a kulturách,“ vysvětluje smysl celého stipendia ředitel sítí amerických center v Česku Dough Morrow.

Studenti se do programu můžou přihlašovat do 17. října, a to online přes internetové stránky. Kromě samotné přihlášky musí napsat také krátké eseje.

„To nejdůležitější je, aby odpověděli na tři otázky. Mají prostor přibližně 300 slov na odpověď. Říkáme tomu esej, ale není striktně daná forma té odpovědi. Je důležité, aby zaujali výběrovou komisi, která bude v prvním kole vybírat na základě těch odpovědí,“ přibližuje Kateřina Šantúrová, která má program na starosti.

„Nebazírujeme na tom, jestli už v této fázi umí skvěle anglicky. V esejích se nehodnotí spelling nebo gramatika. Nemusejí ten text napsat dokonale anglicky, důležitý je obsah,“ dodává.

Ve druhém kole výběrového řízení ještě čeká studenty pohovor. O tom, kdo přesně nakonec stipendium získá, nerozhodují čeští zástupci programu. Výběr je přímo v režii Američanů.

„Studenty vybírají kolegové, kteří jsou ve Washingtonu. Oni čtou přihlášky, je několik různě velkých komisí, které všechno čtou a hodnotí. Potom další komise hodnotí z přihlášek předvýběr, jestli mají tito postoupit, nebo ne,“ upřesňuje Šantúrová.

Šance pro nejméně 10 studentů

Stejně jako loni je i letos stipendium zatím určené celkem pro deset českých středoškoláků. Počet by se ale mohl nakonec navýšit, doufá Morrow.

„Velvyslanectví úzce spolupracuje s Washingtonem na tom, aby se počet volných míst pro české účastníky rozšířil. Cílem pro letošní rok je 20 slotů, což by znamenalo dvojnásobný počet účastníků v porovnání s loňským prvním ročníkem. Velikost programu ale nakonec závisí na tom, kolik peněz přidělí Kongres,“ popisuje Morrow.

A co stipendium zahrnuje? „Stipendium hradí cestu, zdravotní pojištění, kapesné. Studenti mají 125 dolarů na měsíc na svou útratu. Potom stipendium hradí aktivity studentů Flexu v místě, kde bydlí. Každý student tam má svého místního koordinátora, který má od sebou 10 nebo 15 studentů a má rozpočet na to, aby s nimi mohl občas něco podniknout,“ doplňuje Šantúrová.

Do programu FLEX je aktuálně zapojeno přes 20 zemí, každý rok díky stipendiu vyjede do USA zhruba 900 středoškoláků.