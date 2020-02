Historici navrhli pojmenovat uličku po veteránovi. ‚Změna by vyvolala komplikace,‘ píše městský soud

Ulička Genmjr. Miloše Knorra. Tak se mělo jmenovat vydlážděné prostranství v justičním areálu v Brně. Zastupitelé města to ale tento týden odmítli. Ulička válečného veterána z druhého i třetího odboje proto zatím nevznikne. Změna adresy by totiž zahltila čtveřici soudů a státních zastupitelství, které by musely upravit stovky dokumentů, vizitek a razítek. Brno 12:35 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Portrét Miloše Knorra. | Foto: Archiv Miloše Knorra | Zdroj: Pavel Paleček

Nalevo stojí prosklená budova městského a okresního soudu, napravo městské i okresní státní zastupitelství a úřad práce. Uprostřed chodníku mezi domy vede vjezd na parkoviště. Adresa je jednotná: Polní ulice. A ta zatím zůstane, potvrzuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek. „Pracovní skupina magistrátu pro tvorbu uličního názvosloví s návrhem nesouhlasila, a zároveň konstatovala, že toto navrhované prostranství neodpovídá významu osobnosti generálmajora Miloše Knorra,“ cituje mluvčí stanovisko takzvané názvoslovné komise.

KNORROVI A BRNO Genmjr. Miloš Knorr (nar. 20.9.1918 ve Slezské Ostravě – úmrtí 1.7.2008 New York) byl válečný veterán, aktivní účastník druhého a třetího československého odboje. V padesátých letech začal žít v Americe. V New Yorku stále žije jeho žena Betty Lee. S ní se chtěl loni brněnský magistrát soudit o část domu, kvůli duplicitnímu vlastnictví. Po kritice historiků nakonec město žalobu na Betty Lee stáhlo a část budovy jí darovalo. Dům chce využívat fond historika Pavla Palečka a udělat z něj muzeum.

Žádost o pojmenování vydlážděného prostoru v justičním areálu schválilo zastupitelstvo čtvrti Brno-střed před půl rokem. S návrhem přišlo Moravské zemské muzeum a Ústav pro studium totalitních režimů. Magistrátní pracovní skupina zamítnutím návrhu vyšla vstříc justičním institucím, které jednotně oznámily, že změna adresy by byla příliš drahá a složitá.

„Mělo by to velký finanční dopad. Všechny písemnosti by bylo třeba vyměnit, to by byly mimořádné finanční náklady a velké zatížení pracovníků. Všechna záhlaví, všechny dokumenty, razítka, vizitky, všechno by se muselo vyměnit a není zřejmé, kdo by takovou finanční zátěž nesl,“ říká okresní státní zástupce pro Brno-venkov Petr Růžička a přidává se k němu i městská státní zástupkyně Kateřina Jirásková.

Významný orientační bod

Zástupci obou soudů i obou státních zastupitelství poslali na magistrát prakticky totožně znějící dopisy. „Městský soud v Brně má výlučnou pravomoc pro takzvané mezinárodní únosy dětí. Změna adresy by vyvolala možné komplikace z důvodu spolupráce s mnoha zahraničními institucemi,“ píše předseda největšího městského soudu v Česku Jan Sedláček.

„Okresní soud Brno-venkov sídlí na adrese Polní 39 od roku 2009, kdy byla budova justičního areálu zprovozněna. Navíc pro mimobrněnské návštěvníky je významným orientačním bodem Nemocnice Milosrdných bratří, sídlící rovně na ulici Polní,“ zdůrazňuje v dopise předsedkyně okresního soudu Ivana Losová. Dodává, že název nové uličky by měl složitou písemnou podobou, u které se dá očekávat komolení. A že by pracovníci soudu museli změnit na sedm set různých vzorů písemností.

Soudci i státní zástupci se nicméně shodli, že pokud by změna názvu uličky neznamenala změnu adresy, nic proti jménu Miloše Knorra nemají a návrh vítají. To ale podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka nejde. „Ten návrh vzešlý od městské části Brno-střed by nutně znamenal, že by instituce, které tam sídlí, musely změnit svou adresu,“ upozorňuje Poňuchálek na fakt, že justiční instituce mají vchody právě do uličky a Polní ulice vede kolem.

Jméno je v databázi

S postupem nesouhlasí historik Pavel Paleček, který před pár lety do Česka přivezl ostatky generálmajora Knorra z USA a uložil je na hřbitově v Ivančicích, kde válečný hrdina a nositel Řádu britského impéria prožil své dětství.

DALŠÍ NEDÁVNÁ POJMENOVÁNÍ V BRNĚ Brno v listopadu 2019 pojmenovalo park v centru města u Rooseveltovy ulice podle Danuše Muzikářové, mladé oběti nepokojů 21. srpna 1969, rok po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. S návrhem přišla disidentka Simona Hradílková. Letos na úřad čtvrti Brno-střed dorazil dopis z Paříže od spisovatele Milana Kundery s přáním, aby Brno pojmenovalo nově vznikající prostranství před koncertním sálem pro filharmonii (tzv. Janáčkovo kulturní centrum) po jeho otci Ludvíku Kunderovi, který byl první rektorem Janáčkovy akademie múzických umění. Zastupitelé městské části návrh minulý týden schválili.

„Pracovní skupina magistrátu nemůže nahradit názor odborných institucí, které navrhly uličku, která dosud nemá název, což si bohužel v pracovní skupině asi nikdo nezjistil. Nikdo nikdy nenavrhoval, aby se přejmenovala Polní ulice, kde sídlí soudy a státní zastupitelství. Nerozumím tomu, kdo vystrašil soudy, že by se měly měnit jejich adresy,“ zlobí se Paleček a dodává: „Pracovní skupina není tím, kdo bude určovat, co je důstojné označení po jednom z významných hrdinů druhého a třetího odboje a jedním z významných Brňáků. Naopak je tím, kdo by měl návrh zadministrovat tak, aby o tomto návrhu mohlo zastupitelstvo rozhodnout.“

Místostarosta Brna-středu Martin Landa zvolený za hnutí ANO si téma vzal už dříve za své. Byl také na schůzce s předsedy soudů a zástupci státních zastupitelství. „Určitě si tu věc ještě prostuduji, je to pro mě teď čerstvá informace, proberu to i se zástupci muzea a ústavu, jak budeme postupovat dál,“ uvedl Landa. Problém by podle něj i podle Palečka mohlo vyřešit, kdyby prostranství v justičním areálu neneslo v názvu slovo ulička, ale třeba piazzeta.

Magistrát mezitím jméno válečného hrdiny Miloše Knorra uložil do databáze. Z ní ho můžou úředníci při nejbližší možné příležitosti znovu vytáhnout a použít. Třeba v případě, kdy ve městě vznikne úplně nová ulice.