Speciální batoh pro záchranáře začali používat hasiči v Královéhradeckém kraji. Jeho vývoj trval rok

Hasiči v Královéhradeckém kraji začínají používat speciální batohy. Jsou určené pro ty záchranáře, kteří si do náročného terénu s sebou nesou například pilu a další potřebné vybavení. Že něco podobného potřebují, zjistili hasiči při likvidaci požáru v těžko přístupném terénu národního parku České Švýcarsko. Podrobnosti k jeho vzniku popsala Českému rozhlasu mluvčí krajských hasičů Martina Götzová. Rozhovor Hradec Králové 21:26 27. ledna 2024

Unikátní batoh pro pilaře si hasiči sami navrhli, jeho vývoj trval rok. Proč hasičům nestačí běžné vybavení, které měli k dispozici?

O hasičích je známo, že si dokáží poradit v každé situaci. Takže si poradili i při velkém požáru v Českém Švýcarsku.

Hasiči v Královéhradeckém kraji začali používat speciální batoh pro záchranáře. Jeho vývoj trval rok

Ale samozřejmě hned, jak se mí kolegové hasiči vrátili zpátky, tak začali uvažovat, jak by tu svoji práci mohli posunout dál a vytvořili si možná i tak trochu bezpečnější podmínky.

Protože si skutečně představte, jak se tam v lesích nad Hřenskem pohybovali hasiči v soutěskách, přelézali popadané kmeny stromů, pohybovali se ve velmi prudkém kopci, kde samozřejmě museli provádět kácení nebezpečných stromů. A v tu chvíli si řekli, že by potřebovali něco takového. Jen aby se na místo dostali, potřebovali volné ruce.

Do té doby nosili všechno v rukou. A samozřejmě, pokud mají fungovat po nějakou delší dobu, několik hodin v místě zásahu v těžko přístupném terénu, je třeba, aby k tomu měli odpovídající vybavení.

Jak nově vyvinutý speciální batoh vypadá? A jak se změnil od původního prototypu, který vaši kolegové poprvé vyzkoušeli před rokem?

Můžete si představit krosnu s kovovým slitinovým rámem, ale není to klasický textilní batoh, jaké známe.

Tento je vyrobený z PVC plachtoviny, to znamená, že je odolný i v nepříznivých podmínkách. Můžeme ho třeba položit do bahna, do nějakého špinavého terénu, batoh je naprosto omyvatelný a je velmi variabilní. Je na něm spousta kapes, které se postupně přidávaly na základě toho, jak si zkoušeli první prototyp. To byl opravdu jen čistě rám s jednou velkou kapsou.

Následně se připojovaly další kapsy, aby se tam daly umístit nejen kanystry s pohonnými hmotami a olejem, ale i další technické prostředky. Kdyby se třeba přetrhl řetěz na pile, kácecí klíny a takové věci, které k práci v náročném terénu potřebují.

Speciálních batohů je zatím deset, k dispozici je mají hasiči v Královéhradeckém kraji. Plánuje se jejich využití v jiných částech republiky?

My bychom byli určitě rádi, protože to považujeme za velmi užitečného pomocníka.

Mí kolegové hasiči si s tím dali docela velkou práci, aby to v uvozovkách vyladili do finální podoby. A pokud by si chtěly některé další sbory podobný batoh objednat, tak my jsme samozřejmě k dispozici s tím, že jim můžeme ukázat, jak to vše funguje.

Kolegové mají i pravidelná republiková setkání instruktorů obsluhy řetězových motorových pil, takže tam si o tom jistě také povídají. Už máme pozitivní ohlasy z celé republiky, že by to pro další záchranáře skutečně byl šikovný pomocník. Takže budeme jedině rádi, když se speciální batoh rozšíří i do ostatních sborů.