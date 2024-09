Hasiči by za povodně dostali jedničku, vláda trojku, ukazuje průzkum. Nejhůře lidé hodnotili hnutí SPD

Při povodních podle Čechů pracovali nejlépe hasiči. Nejhůř naopak hodnotili hnutí SPD a premiéra Petra Fialu z ODS. Ukazuje to průzkum agentury Median pro Radiožurnál ze začátku týdne na vzorku tisíce respondentů. Ti hodnotili jednotlivé subjekty podle známek, jako se udělují ve škole. Média za informování o povodních dostala v průměru 2,48. Průzkum Praha 20:20 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„28 procent odpovídajících dalo premiérovi hodnocení 5,“ říká Vojtěch Dufek z Medianu. Nejvíc jedniček dostali hasiči a zdravotníci, dalo jim ji 80 procent respondentů. Průzkum taky ukazuje, že podle většiny je Česko připravené na výkyvy počasí

„56 procent respondentů se domnívá, že stát je do budoucna připravený na podobné extrémy,“ doplňuje Dufek. Následky povodní lidé v zasažených oblastech stále odklízí. Doteď nefunguje třeba čistírna odpadních vod v Ostravě Přívoze.

5:35 Na pokrytí povodní vyčlení vláda 40 miliard korun. Pro rozjetí čistíren vod děláme všechno, říká Hladík Číst článek

Ministerstvo životního prostředí to podle svého šéfa Petra Hladíka (KDU-ČSL) řeší. „Uděláme všechno pro to, aby co nejdříve pomohli odborníci nejen z Ostravy, ale z celé České republiky.“ Podle ostravských vodáren zprovoznění potrvá měsíce, všechna odpadní voda do té doby poteče do Odry.

Po povodních se v Česku stále pohřešuje osm lidí, šest z nich v přímé souvislosti se záplavami. Pět lidí zemřelo, uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) po pondělním jednání Ústředního krizového štábu. Hasiči při záplavách mezi 12. a 23. zářím zasahovali u víc než 25 000 událostí, což je zhruba osmina ročního průměru.

Při záplavách bylo evakuováno 21 488 osob, 1516 osob bylo zachráněno, uvedl Rakušan. Poděkoval i vojákům, kterých jsou stále v terénu stovky i s těžkou technikou. Hasičů zasahovalo 1200, včetně dobrovolných hasičů. Dobrovolníků zatím pomáhalo 1600.