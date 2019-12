Založení institutu i útoky na kritiky. Home Credit platil kampaň na podporu Číny, píše Aktuálně.cz

Zlepšovat mediální obraz komunistické Číny a ovlivňovat tak českou společnost v její prospěch. To mělo být náplní práce PR agentury C&B Reputation Management, kterou si najala úvěrová firma Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Vyplývá to z dokumentů, které má k dispozici server Aktuálně.cz. Agentura si tak podle serveru vytvořila síť odborníků, novinářů a politiků, kteří ale nemuseli vědět, čeho se vlastně účastní. Praha/Peking 10:20 10. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Kellner | Foto: Petr Topič/ MAFRA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Home Credit, patřící Petru Kellnerovi, proplatil téměř dva tisíce hodin práce PR agentuře, aby pomáhala těm, kteří se v českých médiích čínského režimu zastávají. A naopak útočila na kritiky nedemokratického státu,“ uvedlo Aktuálně.cz.

Kellnerův byznys v Maďarsku: PPF prodala čtvrtinu v Telenoru firmě Antenna Hungária Číst článek

Podle dokumentů, které má server k dispozici, bylo 2000 hodin práce vykázáno za období od dubna do srpna 2019. Novější informace nemá Aktuálně.cz k dispozici.

Z výkazů práce agentury C&B podle serveru vyplývá, že Home Credit například tajně zorganizoval vznik a činnost institutu nazvaného Sinoskop – Institut pro současnou Čínu. Podle obchodního rejstříku ho oficiálně letos v červnu založil sinolog Vít Vojta, který působí také jako tlumočník českých politiků v Číně včetně prezidenta Miloše Zemana.

Vojta tvrdí, že se se snaží prosazovat konstruktivní pohled na Čínu, na rozdíl od Sinopsisu. Projekt Sinopsis, který dění v Číně popisuje kriticky, je složený hlavně z expertů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Vliv Číny v Česku

Ředitel agentury Tomáš Sazima uvedl, že cílem jejich práce nebylo manipulovat veřejné mínění. „Smyslem je moderovat debatu o Číně, vnášet do ní relevantní prvky. Aby se vyrovnala z extrému, který tady je. Protože to, co tu vůči Číně a její reputaci je, je humus,“ řekl Aktuálně Sazima, který v minulosti dělal PR například straně LEV21 Jiřího Paroubka nebo ČSSD.

Zima se omluvil za smlouvu s Home Creditem, odstoupit nehodlá. Dohodl se senátem, že zřídí komisi Číst článek

Většinovým vlastníkem je Tomáš Jirsa, někdejší byznysový partner mluvčího PPF Radima Ochvata a jednatel firmy stojící za zpravodajským webem Info.cz. Kolik jejich agentuře Home Credit zaplatil, není jasné. Materiály totiž podle Aktuálně obsahují počet odpracovaných hodin, ale ne hodinovou sazbu.

Ředitel komunikace společnosti Home Credit Milan Tománek se k případu zatím nevyjádřil.

Server Aktuálně.cz uvedl, že pro Kellnerův byznys jsou dobré vztahy s Čínou klíčové. Home Credit získala v roce 2014 za podpory vrcholných českých politiků celostátní licenci, která jí umožňuje v miliardové velmoci poskytovat lidem nebankovní půjčky.

Kritiku části akademické obce nedávno vyvolala chystaná spolupráce společnosti Home Credit s Univerzitou Karlovou v Praze. Firma měla škole po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Home Credit nakonec po protestech od smlouvy odstoupil.

Bezpečnostní informační služba považuje šíření vlivu Číny v Česku za jednu z největších bezpečnostních hrozeb.