‚Nebyl to žádný mejdan.‘ Končící šéf liberecké policie Husák byl po rozluččce s kolegy hospitalizován

Šéf liberecké krajské policie Vladislav Husák byl podle České televize náhle hospitalizován. Podle policejního prezidenta Jana Švejdara je momentálně ve stabilizovaném stavu. Důvodem hospitalizace bylo vyčerpání a celková únava. Záchranka končícího ředitele vyzvedla po videokonferenci, na níž poděkoval podřízeným. „Nebyl to žádný mejdan,“ řekla redakci Jana Světlá z Krajského ředitelství policie Libereckého kraje. Liberec 11:28 29. 1. 2021 (Aktualizováno: 16:11 29. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf Krajského policejního ředitelství Vladislav Husák | Foto: František Vlček / Mafra | Zdroj: Profimedia

„Podle informací, které mám k dispozici, je stav Vladislava Husáka stabilizovaný a věřím, že bude brzy v pořádku!“ napsal na twitteru policejní prezident Jan Švejdar. Vedoucí tiskového odboru policejního prezidia Kateřina Rendlová redakci sdělila, že další podrobnosti zatím nemá Švejdar k dispozici.

Jan Švejdar

@jan_svejdar Podle informací, které mám k dispozici je stav Vladislava Husáka stabilizovaný a věřím, že bude brzy v pořádku! 3 38

Podle Jany Světlé, koordinátorky prevence u liberecké policie, byl Husák hospitalizován po převozu z Kořenova. Místní policejní objekt běžně slouží ke školení policistů, kvůli nemoci covid-19 je ale jakousi druhou centrálou libereckých policistů.

„Z pokynu policejního prezidenta jsme už od jara rozděleni do skupin. Jedna skupině vedení bývá v naší hlavní budově, druhá v účelovém zařízení v Kořenově,“ vysvětlila redakci s tím, že se v kořenovské budově konají videokonference za účasti hejtmana.

Podobné on-line setkání podle Světlé pořádal Husák v pátek ráno. Končící policejní ředitel se na něm rozloučil s kolegy a omluvil se za účast na sobotní oslavě v hotelu podnikatele Petra Bendy.

„Nebyl to žádný mejdan nebo rozlučka. Ráno jsme sem všichni najeli, to znamená pět lidí, a pan ředitel měl videokonferenci se svými podřízenými, s vedoucími územních odborů a s jeho náměstky. Popsal, co se stalo, omluvil se a poděkoval za veškerou odvedenou práci,“ popsala Světlá. Uvedla, že poté se mu přitížilo.

Oslava u Bendy

Husák byl v sobotu na narozeninové oslavě někdejšího vlivného politika ČSSD Petra Bendy v teplickém hotelu Prince de Ligne. Večírku se účastnili také třeba expremiér Jiří Paroubek, někdejší hokejista a nyní člen Rady České televize Jiří Šlégr nebo šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička (za ANO).

Liberecký policista Husák bude po oslavě v teplickém hotelu působit v útvaru policejního vzdělávání Číst článek

Policejní prezident Jan Švejdar kvůli tomu Husáka k 1. únoru odvolal z funkce libereckého krajského policejního ředitele. Od té doby nebude dostávat příplatek za vedení. Švejdar na sociálních sítích uvedl, že to považuje za první, nikoli poslední krok v řešení Husákovy kauzy. Řízení zahájené s Husákem může podle něj vést až k propuštění ze služby.

„Běží kázeňské řízení, na jehož konci mohu rozhodnout o uložení kázeňského trestu od písemného napomenutí až po odnětí služební hodnosti, což ve svém důsledku vede k propuštění ze služebního poměru,“ uvedl Švejdar na twitteru.

Husák ve středu doručil policejnímu prezidentovi žádost o převelení na jiné místo ve stejné služební hodnosti. „Tomu jsem vyhověl, protože si nepřeji, aby zastával funkci krajského ředitele ani do doby, než bude ukončeno kázeňské řízení,“ uvedl Švejdar.

Husák bude působit jako metodik Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. Podle policejní mluvčí Kateřiny Rendlové zůstane v desáté platové třídě, odebráním příplatku za vedení a zvláštního příplatku mu klesne příjem o zhruba 20 000 korun měsíčně.