Data o třetí dávce jsou slibná, vakcíny zatím není třeba měnit, říká Stříž z imunologické společnosti

Kdo a kdy dostane další podpůrné dávky očkování proti koronaviru? Tím se bude v pondělí zabývat Rada vlády pro zdravotní rizika a následně i samotná vláda. Očekává se, že své rozhodnutí opře o doporučení odborných skupin. „Určitě by se mělo začít u těch, kteří mají od vakcinace nejdéle – takže od seniorů a rizikových pacientů," řekl Radiožurnálu Ilja Stříž, místopředseda České společnosti alergologie a klinické imunologie. Praha 12:00 30. srpna 2021

Vaše odborná společnost spolu s dalšími lékaři a vědci vydala doporučení, aby na přeočkování šli mimo jiné všichni starší 65 let. Proč ne mladší lidé? A proč nejdřív po osmi měsících od druhé dávky?

Senioři rozhodně patří k rizikovým skupinám. Proto byla strategie všude na světě proočkovat tuto skupinu lidí co nejdříve. Tím pádem také mají od ukončené vakcinace nejdelší odstup. Stále netušíme, jak dlouho po podání vakcíny bude ochrana před těžkým průběhem infekce přetrvávat. Předpokládá se, že to může být rok, možná i déle. U některých jedinců ale bude ta doba výrazně kratší. Každý z nás má do určité míry individuální imunitní sytém. Ve většině států se nyní doporučuje přeočkování za osm až deset měsíců. A určitě by se mělo začít u těch, kteří mají od vakcinace nejdéle – takže od seniorů a rizikových pacientů.

Z dat z Izraele vyplývá, že za sedm měsíců klesla účinnost vakcín až o 50 procentních bodů - je to způsobené vyvanutím imunity, nebo nakažlivějšími variantami?

Obávám se, že v Izraeli se potkaly dva různé faktory – jednak to, že začali očkovat relativně brzy. Mají tam tak velkou populaci, která byla proočkována, řekněme, před rokem a déle. Tím dalším faktorem je, jak se tam šíří varianta delta, která je daleko infekčnější.

S doporučením odborných společností očkovat další dávkou transplantované lidi nesouhlasí například přednosta motolské anesteziologické kliniky Tomáš Vymazal. Podle něj účinnost třetí dávky zatím nepotvrdil dostatek odborných studií. Radiožurnál minulý týden informoval o tom, že někteří lidé po transplantacích už další dávky dostali. Co na to říkáte?

Otázka třetí dávky po transplantacích je specifická. Není to otázka jen účinnosti, ale i bezpečnosti. Zatím se zdá, že po aplikaci třetí dávky dojde k vyvolání imunitní odpovědi i u části těch, kteří nereagují, což může být podle dat IKEMu až 60 procent pacientů. Stále se čeká na data o dlouhodobější bezpečnosti s ohledem na riziko případné reakce.

Krátkodobá data vypadají zatím slibně, ale momentálně se doporučuje očkovat třetí dávkou jen rizikové pacienty po transplantacích. Je možné, že do budoucna se budou dávat tři dávky automaticky všem pacientům orgánových transplantací.

Neměli bychom přeočkovávat až vakcínami upravenými na nové varianty viru, které farmaceutické firmy chystají?

Osobně si nemyslím, že je nezbytné měnit současné vakcíny. I když nelze vyloučit, že to v budoucnu bude třeba. Imunitní systém je flexibilní a je schopen nás chrání proti strukturám, které se přirozeně vůbec nevyskytují a byly vytvořeny až lidskou rukou. Volba vakcíny cílit na protein S se ukázala jako velmi účinná a dokonce vyvolává odpověď proti běžným koronavirům, které tu máme každou zimu. Zásah je velmi úspěšný a momentálně není nezbytné čekat na další vakcíny.

