Miliardář Valenta převede svůj byznys do svěřenských fondů. Hlavní je pro něj politika

Senátor a miliardář Ivo Valenta (Soukromníci) převede veškerý svůj majetek do svěřenského fondu. Jak řekl serveru iROZHLAS.cz, zajímá ho hlavně politika. Valentovi patří mimo jiné loterijní společnost Synot Tip či většinový podíl ve společnosti Our Media, do níž patří například Praha TV, Parlamentní Listy či slovenský deník Pravda. K převodu by mělo dojít nejpozději začátkem příštího roku. Zlín 14:27 12. října 2018

Na dotaz, zda je pro Valentu politika nejdůležitější oblastí, jíž se chce věnovat, odpověděl: „Ano, hodně. Řekl bych, že je to nyní dominantní, protože já budu vkládat své podnikání do svěřenských fondů.“

Posléze dovysvětlil, že hlavním důvodem je rodinné vypořádání. „Když má člověk rozsáhlý majetek na různých místech a v různém seskupení, tak v mých letech musí uvažovat, že bude nějaké dědictví. Hlavní důvod je udělat ústavu v tom, jak bude firma za deset, za dvacet, za třicet let.“

Valenta řekl, že se na tento krok chystá už rok. „Hlavně, aby firma běžela dál. Dneska ještě nejsem rozhodnutý, jestli v politice půjdu, nebo nepůjdu dál. Politika je až druhořadá.“ Po dohodě s bratrem tak ustanoví rodinnou radu, která bude na firmu dohlížet, detaily ale už nechtěl Valenta komentovat.

Zároveň ale uznává, že ho politika baví. „Jak jsem se sem (na Slovácko) před dvěma roky přestěhoval, tak mě ten region znova vtáhl dovnitř. Baví mě to a chtěl bych tomu pomoct,“ dodal senátor za Uherské Hradiště.

Prodej Our Media?

„V současnosti se podnikání věnují hlavně bratr a management. Já mám jenom makro čísla,“ vysvětlil.

V uplynulých dnech se v médiích objevily domněnky, že Ivo Valenta hodlá prodat svůj podíl ve společnosti Our Media.

Pod ní spadají například regionální televize Praha TV nebo Brno TV1, portál Parlamentní Listy či slovenský deník Pravda a jeho webové podoba Pravda.sk.

To senátor a podnikatel vyvrátil s tím, že stále drží 70% podíl v Our Media. Zbylých 30 procent pak patří Michalu Voráčkovi.

Rozepře ve Zlíně

Ivo Valenta byl také ve Zlíně v komunálních volbách minulý týden zvolen jako zastupitel za uskupení Svobodní, Soukromníci, Nezávislí – Rozhýbejme Zlín. Voliči ho vykroužkovali ze čtvrtého místa na druhé, jinak by se do zastupitelstva nedostal. „Já jsem to opravdu nečekal, určitě mě to potěšilo,“ řekl.

Uskupení Rozhýbejme Zlín je součástí dohodnuté koalice ANO a STAN, chybí mu ale jeden hlas k většině. Ředitel zlínského divadla Petr Michálek, který byl trojkou na kandidátce STAN, totiž ve čtvrtek řekl, že ji nepodpoří.

„Vím, co je kompromis - koneckonců jsem byl připraven spolupracovat s hnutím ANO -, ale nešel jsem do politiky proto, abych v ní podporoval krále hazardu, člověka pravomocně odsouzeného za korupci a majitele stoky jménem Parlamentní listy,“ uvedl Michálek ke spolupráci s Valentou.

„V pondělí, když se vedly rozhovory, tak jsem nabídl, že svou pozici dám k dispozici, a to, aniž by někdo měl nějakou výhradu,“ přiblížil vyjednávání Valenta, který je mimo jiné i krajským zastupitelem. „Nikdo tento požadavek nezvedl.“

S Michálkem o tom ale zatím nediskutovali. „Jak panu primátorovi tak ostatním jsem nabízel, že jsem otevřený a rád bych se potkal s panem Michálkem. Abychom si řekli, kde a co nám vadí,“ dodává Valenta s tím, že k tomu zatím nebyl prostor.

Nejmovitější senátor

Ivo Valenta patří k nejmovitějším zákonodárcům - v roce 2016 si podle majetkového přiznání přivydělal zhruba 2,55 miliardy korun, a to zejména prodejem cenných papírů. Vyplývá to z registru oznámení členů horní komory Parlamentu o jejich vedlejších příjmech, darech a závazcích.

Valentova loterijní společnost Synot Tip pak měla tržby z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží 4,89 miliardy korun. Společnosti skupiny Synot podnikají například na Slovensku, v Lotyšsku, Albánii, Kosovu, Vietnamu, Řecku, Španělsku, Gruzii a dalších zemích.

Skrze firmu Synot Real Estate vlastnila skupina Synot v roce 2017 na 121 nemovitostí a 624 pozemků, její aktiva dosáhla 2,2 miliardy korun, uvádí se ve výroční zprávě za 2017. Jak vyplývá z Valentova majetkového přiznání, vlastní také Základní školu ORBIS ve Zlíně a Vysokou školu Karla Engliše v Brně.