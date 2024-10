‚Jako ve středověku.‘ Voda z cisteren a mobilní toalety. V Karlovicích se teď bojí mrazů

Jako úplnou katastrofu označují lidé v Karlovicích na Bruntálsku škody po velké vodě. V tisícihlavé obci voda smetla novou kanalizaci a těžce poškodila ostatní sítě. Podle čerstvých odhadů vodohospodářských projektantů bude obnova trvat zhruba půl roku. Do té doby se v obci musí spolehnout na vodu z cisteren a mobilní toalety. Karlovice 10:06 2. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pan Luděk si stihl opravit aspoň přívod do septiku | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Mirka si jezdí pro vodu s dvoukolákem, cesta trvá dlouho a absolvuje ji několikrát denně. „Jsme v bahně úplně zavalení,“ říká.

Po obci jsou rozeseté budky s mobilními toaletami. Druhou Mirku potkáváme u kohoutu s pitnou vodou. Bydlí v patře, v zatopeném přízemí ještě odčerpávají. „Teď po třech dnech nám dovezli kadibudku a koupu se po vaničce po vnukovi. Z chaty jsem si dovezla vařič plynový, nahřívám a koupu,“ popisuje.

„Hygiena nic, prostě středověk. Bylo by dobře, kdyby si to všichni uvědomili, že tu pomoc nutně potřebujeme,“ říká starostka Jana Helekalová (nez.).

V obci jsou rozmístěny mobilní toalety | Foto: Marta Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Nedávno dokončená kanalizace je zničená, voda zaplavila i čističku a zásobárnu pitné vody. „Takže se všichni musíme modlit, aby nepřišly mrazy. Na začátku října tady už většinou mrzne,“ dodává.

Projektanta oprav sehnali před jednoho rodáka. Dalibor Basovník odložil jinou práci a přijel z Brna zjistit, co bude oprava obnášet. „Je to tady katastrofa. Je to teď na tom času, rozložit síly a po nějakých úsecích třeba to spravit,“ říká.

Rychle obnovit jímky

Zároveň lidem doporučují rychle obnovit staré jímky. Pan Luděk už to udělal. „Většina domů tady má septiky. Já už jsem si taky obnovil přívod do septiku, takže co se týče odpadu, my jsme v pohodě,“ říká.

Obnova sítí přijde malou obec pod Pradědem podle prvních odhadů na desítky milionů korun. Další desítky tisíc mají za nouzová řešení zaplatit jednotliví majitelé domů.