Blahobyt a prosperita ale i hrozba ‚zeleného tsunami’. Přečtěte si novoroční projev předsedy Senátu Kubery

Dobrý den, vážení a milí spoluobčané,

Jaký tedy byl rok uplynulý a jaký bude ten nadcházející? V roce 2019 jsme si připomněli 30 let od sametové revoluce, 20 let od vstupu do NATO a 15 let od vstupu do Evropské unie. Oslavy byly důstojné, i když hodnocení byla různá. Od pozitivních, která převažovala, až po skeptická podle toho, jak je každý z nás prožil.

Pravidlo, že velká očekávání přinášejí velká zklamání, opět nezklamalo. Přesto si dovoluji tvrdit, že přes všechny peripetie, kterými jsme prošli, jsme dosáhli maximum možného. Samozřejmě dnes víme, co jsme mohli udělat jinak, tak je to ale přece i v osobním životě každého z nás.

Rok 2019 byl rokem velkých změn ve světě i doma. Extrémně rostl vliv sociálních sítí a to do té míry, že žijeme dva životy. Jeden virtuální, ve kterém je obtížné se orientovat, a jeden reálný, který je často zcela jiný. A když říkám jiný, myslím tím lepší.

Navštívil jsem více než 20 senátních obvodů a opět jsem si potvrdil, že osobní setkání s lidmi žádná sociální síť nenahradí. Nemám nic proti digitalizaci, která nám prý zajistí, že si všechno potřebné – i nepotřebné – zajistíme z domova, jen připomínám, že digitalizovaná hloupost zůstává hloupostí.

Útoky na svobodu pokračovaly i v minulém roce, a jako vždy byly zdůvodňovány těmi nejlepšími úmysly. Příkladů je mnoho, politická korektnost dovedená ad absurdum, takže na svobodu slova můžeme už jenom vzpomínat. Nemůžeme říkat, co si myslíme, bojíme se, že se brzy budeme bát si to jen myslet.

Nové zelené tsunami, které se rychlostí zvuku blíží k našim hranicím, a které je založeno na vyvolávání strachu o osud planety, doplněné heslem „poručíme větru dešti“, a úžasný zelený byznys je na světě. Jako kdyby nestačila nejprve posedlost biopalivy a elektrovoltalikou, na kterou budeme doplácet dlouhá léta. Dnes jsme v zajetí posedlosti elektromobilitou, o které už všichni vědí, že je to slepá cesta, jen se to bojí říci. Zaplatíme za to všichni.

Než budou popírači globálního oteplování způsobeného člověkem definitivně umlčeni, musím znovu nabádat, abychom vzali rozum do hrsti a přestali jsme bláznit. Planeta se opravdu ani za 14 dní, ani za 14 let ani za 14 století nezhroutí. A spíše než utrácet peníze za marnou snahu oteplování zastavit, pokud k němu skutečně dochází, měli bychom se na oteplování připravovat. Přinese to nové výzvy pro inženýry, nové technologie a nová pracovní místa. Na druhé straně musím říci, že se k naší planetě nechováme dobře. Klimatické konference nás ale nezachrání. Budeme muset každý začít sám u sebe.

Dalším typickým jevem minulého roku bylo hledání vnitřního a vnějšího nepřítele. Řídilo se heslem, „to že jsem paranoidní, neznamená, že po mě nejdou“. Doma bylo nejčastěji slovo Babiš a Čapí hnízdo a směrem do zahraničí Číno a Rusko. Přičemž Čína a Rusko se staly více vnitropolitickým než zahraničněpolitickým tématem, jako bychom neměli svých starostí dost. Že si na ně musíme dát pozor, to je nabíledni, ale není důvod být kvůli tom hysteričtí.

Nemohu se nedotknout úlohy českého Senátu. Přestože je ostřelován z mnoha strana to i některými nejvyššími ústavními činiteli, jeho místo v našem ústavním systému nezastupitelné. Senát byl dokonce zcela nedávno označen nástroj ďábla. Musím konstatovat, že k vám opravdu nepromlouvám z pekla ale ze své pracovny na Valdštejnském náměstí. To že vzhledem k současnému složení poslanecké sněmovny senát bývá často přehlasovatelný, na tom nic nemění. Zejména u ústavních zákonů nelze senát přehlasovat a je tak pojistkou pro zachování demokracie v naší zemi, což si mnozí kritici ani neuvědomují.

Znovu chci připomenout, že prožíváme nejlepší období svých moderních dějin. Líp je nám díky vám, Nejsme bezprostředně nikým ohrožováni, zažíváme nevídané období blahobytu a prosperity. Ano, trápí nás tisíce důležitých problémů. Ale to není důvod lámat nad dnešní dobu hůl.

Snažme se i v letošním roce řídit jednoduchým heslem „žít a nechat žít“. Politikům přeji, aby více naslouchali lidem než sami sobě. Vám přeji vše dobré v roce 2020.

Dobrý den.