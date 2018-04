Odtajněná hra o Nikulina: peníze z Ruska měly zajistit lobbing u Pelikána

Souboj o vydání údajného hackera Jevgenije Nikulina provázela v Česku dosud nepopsaná zákulisní hra: figuroval v ní někdejší vlivný státní zástupce, gruzínská podnikatelka, venezuelský novinář a tři tajemní Rusové. Středobodem podezřelé kombinace se stal ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO), který měl podle přání mezinárodní skupiny Nikulina vydat do Ruska. Detaily špionážní hry zmapoval reportér Radiožurnálu Janek Kroupa. Exkluzivně Praha 15:18 5. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán z ANO, údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin a advokát Stanislav Mečl | Foto: Noemi Fingerlandová/Český rozhlas, ČT24, Filip Jandourek/Český rozhlas | Zdroj: iROZHLAS.cz

Celý příběh začal na začátku prosince minulého roku. Gruzínské podnikatelce v Karlových Varech, kde provozuje restauraci, náhle zazvonil telefon.

Okolnostem zpravodajské hry, která se v minulých týdnech odehrála kolem vydání ruského hackera, se bude věnovat čtvrteční pořad 20 minut Radiožurnálu. Hosty moderátora Jana Pokorného budou investigativní reportér Janek Kroupa a ministr spravedlnosti (ANO) Roberta Pelikán. Poslouchejte 5. dubna od 17:05.

„Zavolali mi přátelé z Ruska, že by potřebovali, abych pomohla Nikulinovi, já sama Nikulina vůbec neznám,“ říká česky se silným ruským přízvukem paní Asmat. Přání ruských „přátel“ bylo jednoduché. Je potřeba zabránit vydání podezřelého hackera, a to především do USA.

Na otázku, kdo byli její ruští přátelé, odmítá odpovědět. Jejich pokynu ale vyhověla a začala hledat vhodného právníka, který by služby, o něž ji z Ruska požádali, mohl splnit. A tak oslovila svého kamaráda. Raul Sorroza Arrata je původem z Venezuely. Sám o sobě říká, že je novinář píšící o České republice. V ruské komunitě má ale mnoho kontaktů, ostatně svědčí o tom i jeho profily na ruských webech.

„Začal jsem se shánět po právníkovi a přes kamaráda jsem se dostal až k tomuto jménu, “ vypráví Arrata. A tak oslovil bývalého náměstka nejvyššího státního zástupce, bývalého vrchního státního zástupce v Praze Stanislava Mečla. Je třeba dodat, že posledním prostředníkem, který dodal jméno advokáta a nakonec Mečla přivedl, byl marocký občan Khalid S. I on má zajímavou minulost, česká policie ho totiž v minulosti podezřívala z přípravy útoku na marocké velvyslanectví v Praze v roce 2014. Odsouzen ale nakonec nebyl.

Proč si tato pestrá skupina vybrala zrovna Stanislava Mečla, aby pomohl zatčenému hackerovi? Nebyla to náhoda. Mečl byl totiž jedním ze dvou poradců ministra Roberta Pelikána. Přestože už v nejbližším poradenském týmu zhruba rok není, zůstal v ministrově poradním orgánu k novému trestnímu řádu. Hlavně ale byl schopen s ministrem mluvit přímo. Jednání s ministrem, který měl o vydání nakonec rozhodovat, bylo totiž součástí Mečlových právních služeb. Radiožurnál s Mečlem mluvil několikrát. Na poslední schůzku si přivedl advokátku a na většinu otázek odpovídal vyhýbavě.

Mynářova mise Stanislav Mečl nebyl jediným vlivným Čechem, který se o ruského hackera zajímal. Jak Radiožurnál informoval v minulých dnech, s Nikulinovým advokátem se tajně sešel hradní kancléř Vratislav Mynář. Už dříve přitom vyšlo najevo, že prezident Miloš Zeman tlačil na ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z hnutí ANO, aby vydal hackera do Ruska. Více čtěte ZDE.

„Byl jsem angažován prostředím pana Nikulina, jeho přáteli. Jsem vázám advokátním tajemstvím. Dohoda o zastupování byla učiněna ústně před dvěma svědky, a tak nemůžu nic říkat,“ tvrdí Mečl. U většiny dohod byl ale účasten i Raul Sorrosa Arrata.

„Dohoda byla, aby pan Nikulin zůstal v Čechách, pan Mečl měl udělat to, aby ministr měl kladný důvod Nikulina nevydat. Ministr byl součástí dohody, protože měl rozhodovat, to byla jeho pravomoc,“ popisuje pro Radiožurnál Arrata předmět dohody mezi Stanislavem Mečlem a neznámými ruskými objednavateli, zastoupenými paní Asmat. Více než právní služby tak dohoda vypadá jako objednávka lobbistických služeb.

Tajemní Rusové v Intercontinentalu

Mečl však pro další práci potřeboval do ruky plnou moc, nejlépe od samotného Nikulina. A tak ve druhé polovině prosince vyrazil do vazební věznice na Pankráci. Jenže tam došlo k prvotnímu zádrhelu. Nikulin měl už totiž jiného advokáta (právníka Martina Sadílka, kterého najala jeho matka) a měl strach. Ve vězení měl ty nejpřísnější bezpečnostní podmínky. A náhle kdosi z Ruska za ním posílá advokáta, kterého nezná. Proto Nikulin plnou moc nepodepsal. Tady příběh mohl skončit, ale neskončil.

Mečl totiž píše ministru Pelikánovi sérii SMS zpráv, ve kterých nabízí, že by Nikulin mohl Česku poskytnout svědectví, a snaží se od ministra zjistit, kolik má času. Ministr mu nenapíše nic konkrétního, ale odpoví, že trochu času ještě je. To Mečlovi stačí. SMS ukáže svému kolegovi Arratovi.

Přítomnost Nikulina v Česku bylo velké bezpečnostní riziko, byl tu zájem, aby byl převoz zmařen, říká Pelikán Číst článek

„Ano, s ministrem komunikoval, ty zprávy jsem viděl,“ potvrdil Venezuelan Arrata Radiožurnálu. Stanislav Mečl podle všeho usoudil, že už udělal dost práce, a žádal vyplacení zálohy. Podle původní dohody totiž peníze „neměly být problém“, jak slibovala Asmat A. jménem svých ruských přátel.



22. prosince byl poslední pátek před Vánoci. Stanislav Mečl chtěl zálohu, a když neměl plnou moc od Nikulina, tak ji potřeboval od někoho jiného.

„Ten den měli z Ruska přiletět tři lidé, já jsem čekal doma, Asmat mi měla přivézt peníze. Nepřijela, tak jsem jí volal a zjistil jsem, že jsou už na schůzce v Intercontinentalu,“ popisuje předvánoční den Arrata. V pražském luxusním hotelu se skutečně sešel Stanislav Mečl s paní Asmat. Měli se domluvit, kdo zaplatí a kdo jej vlastně najal.

„Na té schůzce jsme byli sami, ti Rusové ale prý byli v tom hotelu ubytovaní,“ vysvětluje Mečl. V té chvíli ale podle všeho jednání zamrzla. Mečl a Arrata chtěli peníze a smlouvu a Asmat s neznámými Rusy si prý začali klást další podmínky. Kupříkladu vložit peníze do advokátní úschovy. Podle Arraty navíc trvali na dalších zárukách, které ale nebyly součástí původní domluvy.

300 tisíc za jednání s ministrem

Ať už to bylo jakkoli, bylo to jejich poslední setkání. Stanislav Mečl vystavil fakturu za své služby na více než půl milionu korun. „Poslal mi fakturu na půl milionu. Já jsem ho ale nenajala, byla jsem je prostředník,“ tvrdí majitelka gruzínské restaurace. Pozoruhodné na faktuře ale je, že jedna ze služeb, kterou Mečl fakturuje, zní: „Předběžné projednání s ministerstvem spravedlnosti.“ Toto projednání pak stojí 300 tisíc korun. Co přesně ta služba znamená, není schopen vysvětlit nikdo. „Jestli narážíte na další analýzy a rešerše, tak to bylo součástí přípravy,“ tvrdí Mečl s tím, že podrobnosti, co a jak s kým projednal, nemůže říci, „neb je vázán advokátním tajemstvím,“ jak opakuje. Fakturu ale odeslal ruským objednavatelům, kteří tak mají důkaz, jež mohou použít podle uvážení. Tedy mohli, ministr Pelikán totiž Nikulina vydal do Spojených států amerických. Kdo byli ti Rusové v pozadí celého příběhu, je těžké soudit. Na přímou otázku, jestli si všichni zúčastnění uvědomovali, že to mohou být agenti ruské tajné služby FSB, lakonicky odpovídali: „Mohli, vyloučit se to nedá. Jsme ale profesionálové.“

Samotný Pelikán v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz už v úterý naznačil, že se kdosi pokoušel vydání do Spojených států zmařit. „Přítomnost pana Nikulina na našem území v postavení, v jakém byl, byla hodnocena ze strany našich tajných služeb jako velké bezpečnostní riziko,“ řekl mimo jiné v úterý. Dnes, tedy ve čtvrtek přijal pozvání do pořadu 20 minut Radiožurnálu, kde padnou i otázky na Mečlovo angažmá.

Kauza Nikulin v datech 2016 5. října - V Česku byl ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) zatčen ruský občan Jevgenij Nikulin (29). Údajný hacker skončil ve vazbě. 22. října - Porota kalifornského soudu obvinila Nikulina, že napadl počítače firem LinkedIn, Dropbox a Formspring. Obžaloba jej viní z hackerského útoku, krádeže a spiknutí. 16. listopadu - Velvyslanectví USA požádalo o Nikulinovo vydání. 23. listopadu - Ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že o vydání Nikulina požádalo i Rusko (úřad žádost obdržel rovněž 16. listopadu), které na něj vydalo zatykač kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (zhruba 88 000 korun) spáchané v roce 2009. 2017 30. května - Pražský městský soud rozhodl, že vydání Nikulina je přípustné do USA i do Ruska. Nikulin proti usnesení o přípustnosti vydání do USA podal stížnost. 1. června - Nikulinův právník Martin Sadílek oznámil, že Nikulin si podá i stížnost proti rozhodnutí o přípustnosti vydání do Ruska. Nikulin nechce být vydán nikam, dává ale přednost extradici do vlasti, kde mu podle jeho právníka hrozí výrazně nižší trest. 24. listopadu - Pražský vrchní soud potvrdil přípustnost vydání Nikulina i do USA. Podle Sadílka mu hrozí v USA až 54 let vězení. Podle žalobkyně Marcely Kratochvílové Nikulin může v USA dostat maximálně 12 až 14 let. 2018 9. února - Ruská agentura TASS napsala, že Nikulin podal druhou ústavní stížnost s cílem zvrátit verdikt o přípustnosti vydání do USA. Nikulin podle TASS rovněž zažaloval rozhodnutí, jímž mu české ministerstvo vnitra odepřelo „humanitární azyl“. 15. února - List Izvestija napsal, že Nikulinova matka požádala dopisem prezidenta Miloše Zemana o pomoc při osvobození svého syna. 23. února - Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) řekl serveru Aktuálně.cz, že prezident Zeman letos dvakrát žádal, aby vydal Nikulina do Ruska, a nikoli do Spojených států. 16. března - Pražský městský soud potvrdil, že Nikulin nemá nárok na humanitární azyl v ČR. Soud zamítl mužovu žalobu na nezákonnost rozhodnutí českého ministerstva vnitra. Verdikt je pravomocný. - Šéf americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan během návštěvy ČR řekl, že věří, že ČR vydá Nikulina Spojeným státům. Uvedl, že Washington nechce nic jiného než dodržení zákonů. Odmítl ale, že by se pokoušel vyvíjet nátlak na české představitele. 30. března - Česko vydalo Nikulina do USA. Informovaly o tom server Respekt.cz a Radiožurnál Českého rozhlasu. Ministerstvo spravedlnosti informaci potvrdilo.

Americký zatykač na Nikulina: