Koalice i opozice chválí nabídku KHNP na dostavbu Dukovan, podle Havlíčka jde o úspěch předchozí vlády

Nabídka jihokorejské firmy KHNP v tendru na stavbu jaderných bloků v Dukovanech byla jednoznačně lepší prakticky po všech stránkách, od ceny výsledně vyrobené energie po míru zapojení českých firem, napsala ve středu Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Shoda na výhodnosti korejské nabídky panuje nejen napříč koalicí, ale také opozicí. Podle Karla Havlíčka (ANO) šlo o dobrou nabídku, Praha 15:58 17. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Jan Sucharda | Zdroj: Český rozhlas

Nové jaderné bloky v Dukovanech postaví korejská společnost KHNP. Zatím půjde o dva reaktory, vláda ovšem bude ještě s vítězem jednat o opci na výstavbu dalších dvou bloků v Temelíně. Cena za jeden reaktor při výstavbě dvou bloků je při současných cenách 200 miliard korun. Kabinet dal korejské společnosti přednost před francouzskou firmou EDF.

Šéf vítězné KHNP o Dukovanech: Naše nabídka zaručí firmám a domácnostem dost elektřiny za dobrou cenu Číst článek

„Porovnání obou nabídek ukázalo, že nabídka KHNP byla jednoznačně lepší prakticky po všech stránkách - od ceny výsledně vyrobené energie po míru zapojení českých firem,“ uvedla Pekarová Adamová. „Tento historický krok je nesmírně dobrou zprávou pro české občany a jsem ráda, že naše vláda posouvá energetiku dopředu i s ohledem na tolik důležitou energetickou bezpečnost,“ dodala.

Jurečka označil středeční rozhodnutí vlády za jedno z nejdůležitějších v energetice v novodobé historii. „Chceme, abychom mohli mít bezpečné a cenově dostupné dodávky energií a zároveň je pro nás důležité vysoké zapojení našeho průmyslu nejen při této výstavbě v Dukovanech,“ uvedl na síti X.

Dnes jsme na vládě udělali jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v oblasti energetiky v novodobé historii.



Chceme, abychom mohli mít bezpečné a cenově dostupné dodávky energií a zároveň je pro nás důležité vysoké zapojení našeho průmyslu nejen při této výstavbě v Dukovanech. — Marian Jurečka (@MJureka) July 17, 2024

Vláda podle vicepremiéra, ministra pro místní rozvoj a předsedy Pirátů Ivana Bartoše k věci přistoupila maximálně odpovědně, neb si uvědomuje dlouhodobé dopady na Česko a občany.

Nové jaderné bloky postaví v Česku Korejci. Vítězem tendru je společnost KHNP Číst článek

„Což byl ostatně i důvod, proč jsme v minulém období za Piráty tak intenzivně bojovali proti nápadu ANO otevřít možnost dostavby Kremlu, kdy se nám tuhle harakiri myšlenku naštěstí podařilo zastavit,“ napsal. Česko podle něj musí být co nejvíc energeticky soběstačné a nezávislé na nepřátelských režimech.

„Do hodnocení bylo zapojeno přibližně 200 expertů, kteří postupovali v souladu s metodikou podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Hodnocení proběhlo podle předem stanovených licenčních, technických, ekonomických a smluvních podmínek. Pečlivě se zvažovalo také bezpečnostní hledisko,“ dodal Bartoš.

Rozhodnutí podpořil také ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek (TOP 09). „Připomínám, že minulá vláda zvažovala Rosatom. Na základě podkladů jsem přesvědčen, že se jedná o nejvýhodnější variantu. Je to i obrovská příležitost pro výzkum v ČR,“ podotkl na síti X. Také Pekarová Adamová považuje za důležité, že výstavba se uskuteční bez účasti Ruska a Číny.

Jako ministr jsem dnes hlasoval pro zahájení vyjednávání o smlouvě o výstavbě 2 nových jaderných bloků ve spolupráci s jihokorejskou KHNP.

Připomínám, že minulá vláda zvažovala Rosatom.



Na základě podkladů jsem přesvědčen, že se jedná o nejvýhodnější variantu. Je to i obrovská… pic.twitter.com/Amr7gFvCIX — Marek Ženíšek (@zenisek_m) July 17, 2024

Nabídka korejské společnosti se její výhodnější ve většině parametrů i podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). „Nyní se bude jednat o uzavření smlouvy. Naším cílem je zajištění energetické bezpečnosti a rozumné ceny energií,“ poznamenal.

‚Vláda neudělala nic‘

Potíže KHNP s jaderným projektem v Polsku. ‚Oficiální informace o jeho zastavení nemáme,‘ říká firma Číst článek

„Jsme rádi, že konečně došlo k rozhodnutí. Projekt Dukovany jde komplet za naší vládou, byl připraven mým týmem, kterému gratuluji k dokončení tendru,“ reagoval bývalý ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček. Ocenil, že se využila opce a budou se stavět rovnou dva bloky. „KHNP dala dobrou nabídku, odpovídá to ceně, kterou jsme predikovali v roce 2020 plus inflaci,“ podotkl.

„Co je pro mě nepochopitelné, je fakt, že vláda současně nepředstavila model financování obou bloků. Jinými slovy dvakrát 200 miliard plus úroky, což může činit 800 miliard. Měla 2,5 roku na to ho připravit. Neudělala v tomto vůbec nic,“ dodal stínový premiér.

Místopředseda SPD Radim Fiala míní, že Česko potřebuje nové jaderné bloky. „Zvláště v situaci, kdy se nesmyslně, tedy bez relevantní náhrady a co nejdříve snaží odstavit uhelné elektrárny,“ řekl. „Pokud se jedná o výběr dodavatele, podle mých informací opravdu korejská KHNP podala nejlepší nabídku. Horší je, že podle mého názoru nemá ČR žádnou energetickou koncepci, které by se dlouhodobě držela,“ uvedl.

Podle šéfky poslanců ANO a dřívější ministryně financí Aleny Schillerové je investice do výstavby jaderných bloků, pokud se dobře nastaví, obrovskou příležitostí pro české firmy. Přiláká také kvalifikovanou pracovní sílu, má prorůstový potenciál a zvýší hrubý domácí produkt. Zároveň ale investice znamená extrémní zátěž na rozpočet, od vlády by tak čekala jasný plán jejího financování včetně případných dopadů na budoucí hospodaření ČEZ a příjmů do státního rozpočtu, uvedla na síti X.

Podporujeme výstavbu nových jaderných bloků. Je to investice, která, pokud se dobře nastaví, bude znamenat obrovské příležitosti pro české firmy, přiláká kvalifikovanou pracovní sílu, má značný prorůstový potenciál, zvýší naše HDP a dnešní nejmladší generace z ní bude profitovat.… — Alena Schillerová (@alenaschillerov) July 17, 2024