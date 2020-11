Policie pátrá po jednom z aktérů korupční kauzy Stoka. Rodina o něm od pondělí neví

Mluvčí jihomoravské policie Bohumil Malášek pátrání po Hosovi potvrdil, podrobnosti ale neuvedl. „Pátráme po něm a nic dalšího nemůžu sdělit,“ řekl serveru.

‚V pětitisícovkách toho tam dáte hodně.‘ Korunní svědek Stoky uvedl, že přebíral úplatky i v igelitce Číst článek

Hosovo zmizení oznámila jeho partnerka, jejíž totožnost nezveřejnil.

„Nahlásila jsem to já z obavy o jeho život. Od pondělních 14 hodin není dostupný na žádném svém telefonu. Ten den v půl desáté odešel z domu. Nebyl na něm patrný žádný problém, jestli se to dá v tom stresu říct. Od té doby se neozval,“ řekla pro server Aktuálně.cz.

Nemyslí si, že by zmizení souviselo s kauzou, v níž je Jiří Hos obviněný. „V žádném případě se neskrývá kvůli Stoce. Byl přesvědčený, že ho soud osvobodí.“

Hos svou vinu v případu odmítal.

Překvapením bylo jeho zmizení i pro státního zástupce Radka Mezlíka, který v případu působí jako žalobce. „Doufám, že se to vysvětlí. Jinak by to byla děsivá zpráva,“ reagoval.

Korupční kauzou Stoka se zabývá Krajský soud v Brně. Předmětem jsou úplatky na radnici Brno-střed pohybující se v desítkách milionů korun. Obžalovaných je 11 lidí a dvě firmy někdejšího politika za hnutí ANO Jiřího Švachuly. Ten byl ve čtvrtek po roce a půl ve vazbě propuštěn na svobodu.