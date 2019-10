Komunisté zřejmě podpoří návrh rozpočtu pro příští rok. „Klíčové jsou investice,“ říká předseda Filip

Komunisté i tentokrát podrží vládu Andreje Babiše. Na dopoledním jednání premiérovi slíbili, že podpoří návrh rozpočtu, chtějí ale úpravy. Původně přitom trvali na 30miliardovém schodku státního rozpočtu. „Chtěli jsme, aby premiér Andrej Babiš plnil slib, že směřuje k vyrovnanému rozpočtu. Náš ústupek ze 30 na 40 miliard je vykoupen tím, že deficit je v podstatě celý do investic,“ vysvětluje předseda KSČM Vojtěch Filip. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:38 4. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na první pohled se zdá, že komunisté své hlasy pro rozpočet Babišovy vlády dali zadarmo, opak je ale podle Filipa pravdou. | Zdroj: Český rozhlas

„V samotném rozpočtu jsou investice zvýšeny o více než 10 miliard a dalších pět miliard je přesunuto do Státního fondu dopravní infrastruktury,“ dodává. Do budoucna je podle něj rozpočet založený na investicích, byť s vyšším schodkem, žádoucí, protože jsou to právě investice, které tvoří další příjem.

„Kdyby nebyly investice a projedlo by se to – kdyby se například zvýšily mzdy, důchody nebo sociální dávky nad limit, který chceme, možná bychom je museli v roce 2021 ubrat,“ dodává.

„Všechny kraje potřebují prostředky na silnice druhé a třetí třídy. Šlo o původně jednorázový krok pro rok 2018, my ho prosadili i pro rok 2019 a chceme ho prosadit i pro rok 2020. To si připisujeme jako naši zásluhu," vypočítává Vojtěch Filip.

„Jde ale i o další miliardu, která půjde na kůrovce a na výkup akcií vodárenských společností – na to, aby se dostaly zpět do veřejného sektoru,“ říká předseda KSČM.

